FOTO Znate li tko je uz Cindy Crawford činio 'Veliku petorku'?

Patitz se od svojih kolegica razlikovala po odnosu prema slavi. Nikada nije djelovala kao da želi biti sveprisutna zvijezda. Anna Wintour opisivala ju je kao tajanstveniju, zreliju i nedostižniju od ostalih modela, a upravo je ta distanca postala važan dio njezine privlačnosti. Suradnje s Lindberghom, Herbom Rittsom i Patrickom Demarchelierom stvorile su opus u kojem je njezina snažna, gotovo filmska ljepota često bila važnija od spektakla koji je pratio kult supermodela. Tatjana Patitz preminula je 11. siječnja 2023. u dobi od 56 godina, a predstavnik njezine obitelji potvrdio je da je uzrok smrti bio rak dojke. | Foto: Christoph Soeder/DPA