Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ORIGINALNI SUPERMODELI

FOTO Znate li tko je uz Cindy Crawford činio 'Veliku petorku'?

Postoje modne fotografije koje nadžive sezonu, dizajnera, pa čak i čitavu epohu, a naslovnica britanskog Voguea iz siječnja 1990. jedna je od njih. Peter Lindbergh tada je pred objektiv postavio Naomi Campbell, Cindy Crawford, Lindu Evangelistu, Tatjanu Patitz i Christy Turlington, pet žena koje su postale poznate kao izvorna "Big Five" postava i simbol početka ere supermodela. Njihova slava ubrzo je prerasla granice modnih časopisa i pista, a njihov zajednički nastup u spotu Georgea Michaela "Freedom! ’90" dodatno ih je pretvorio u ikone popularne kulture.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Znate li tko je uz Cindy Crawford činio 'Veliku petorku'?
Cindy Crawford ponovno je u centru medijske pažnje zbog tragične smrti sina Presleyja koji je preminuo u dobi od samo 27 godina. Cindy je pod svjetlima reflektora dugi niz godina, a proslavila se 90-ih kao jedna od originalnih supermodela. U galeriji provjerite tko je sve činio "Veliku petorku". | Foto: Insagram/screenshot
1/25
Cindy Crawford ponovno je u centru medijske pažnje zbog tragične smrti sina Presleyja koji je preminuo u dobi od samo 27 godina. Cindy je pod svjetlima reflektora dugi niz godina, a proslavila se 90-ih kao jedna od originalnih supermodela. U galeriji provjerite tko je sve činio "Veliku petorku". | Foto: Insagram/screenshot
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026