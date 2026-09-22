FOTO Znate li tko je uz Cindy Crawford činio 'Veliku petorku'?

Postoje modne fotografije koje nadžive sezonu, dizajnera, pa čak i čitavu epohu, a naslovnica britanskog Voguea iz siječnja 1990. jedna je od njih. Peter Lindbergh tada je pred objektiv postavio Naomi Campbell, Cindy Crawford, Lindu Evangelistu, Tatjanu Patitz i Christy Turlington, pet žena koje su postale poznate kao izvorna "Big Five" postava i simbol početka ere supermodela. Njihova slava ubrzo je prerasla granice modnih časopisa i pista, a njihov zajednički nastup u spotu Georgea Michaela "Freedom! ’90" dodatno ih je pretvorio u ikone popularne kulture.
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Cindy Crawford ponovno je u centru medijske pažnje zbog tragične smrti sina Presleyja koji je preminuo u dobi od samo 27 godina. Cindy je pod svjetlima reflektora dugi niz godina, a proslavila se 90-ih kao jedna od originalnih supermodela. U galeriji provjerite tko je sve činio "Veliku petorku".
| Foto: Insagram/screenshot
Cindy Crawford ponovno je u centru medijske pažnje zbog tragične smrti sina Presleyja koji je preminuo u dobi od samo 27 godina. Cindy je pod svjetlima reflektora dugi niz godina, a proslavila se 90-ih kao jedna od originalnih supermodela. U galeriji provjerite tko je sve činio "Veliku petorku".
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Foto: Insagram/screenshot
Cindy Crawford ponovno je u centru medijske pažnje zbog tragične smrti sina Presleyja koji je preminuo u dobi od samo 27 godina. Cindy je pod svjetlima reflektora dugi niz godina, a proslavila se 90-ih kao jedna od originalnih supermodela. U galeriji provjerite tko je sve činio "Veliku petorku".
| Foto: Insagram/screenshot
Cindy Crawford odrasla je u DeKalbu u Illinoisu i u mladosti nije planirala život u svijetu visoke mode. Otkrivena je kao tinejdžerica, a njezine prve fotografije otvorile su joj put prema profesionalnom modelingu i agenciji Elite. Bila je izvrsna učenica te je započela studij kemijskog inženjerstva, ali je rastuća karijera pred kamerama ubrzo postala njezin glavni životni smjer.
| Foto: IMDB
Do druge polovice osamdesetih Crawford je već bila među najtraženijim modelima svijeta, a njezin prepoznatljivi madež iznad usne postao je svojevrsni zaštitni znak. Britanski Vogue stavio ju je na naslovnicu početkom 1987., a fotografije Patricka Demarcheliera, Herba Rittsa i drugih velikih fotografa učvrstile su njezin status. Lindberghova zajednička naslovnica iz siječnja 1990. došla je u trenutku kada su Cindy i njezine kolegice već bile poznate, ali ih je upravo ta fotografija pretvorila u simbol cijele generacije.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Crawford je posebno dobro razumjela da se slava modela može proširiti daleko izvan modnih pista. Vodila je MTV-jevu emisiju "House of Style", snimala reklame, pojavljivala se u spotovima i postala jedno od rijetkih modnih lica koje je šira publika prepoznavala samo po imenu. Njezina reklama za Pepsi dodatno je učvrstila status američke pop-kulturne ikone.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Sredinom devedesetih počela se postupno udaljavati od intenzivnog ritma modnih pista, a nakon Chanelove revije 1996. njezini su nastupi postali znatno rjeđi. Umjesto potpunog povlačenja iz javnosti, karijeru je proširila na poduzetništvo, proizvode za ljepotu i druge poslovne projekte.
| Foto: Instagram/Cindy Crawford
U veljači ove godine Crawford je proslavila 60. rođendan, ali i dalje ostaje prisutna u modi, oglašavanju i industriji ljepote. Nastavlja razvijati svoj kozmetički brend, a posljednjih godina pojavljivala se i u kampanjama sa svojom kćeri Kaiom Gerber, koja je izgradila vlastitu uspješnu manekensku karijeru.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Naomi Campbell odrasla je u Londonu, a njezin ulazak u modu dogodio se nevjerojatno rano. Imala je samo 15 godina kada su je otkrili. Prije manekenstva učila je ples, no njezina upečatljiva pojava ubrzo ju je odvela pred objektive fotografa i na stranice vodećih modnih časopisa. U svega nekoliko godina od početnice je postala jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.
| Foto: Profimedia.hr
Njezin uspon imao je i povijesnu važnost jer je Campbell rušila rasne prepreke u industriji koja je tada crnim modelima pružala znatno manje prilika. Postala je prva crna manekenka na naslovnici francuskog Voguea, a bila je i prva crna britanska manekenka na naslovnici britanskog Voguea. Suradnje s Azzedineom Alaïom, Giannijem Versaceom, Yvesom Saint Laurentom i drugim velikanima učinile su je jednom od ključnih figura visoke mode.
| Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL
Početkom devedesetih Naomi je zajedno s Lindom Evangelistom i Christy Turlington činila slavni trio nazvan "The Trinity", dok je naslovnica s pet supermodela iz 1990. učvrstila širi fenomen "Velike petorke". Njezino hodanje pistom postalo je gotovo jednako slavno kao njezino lice, a Versaceove revije i spot "Freedom! ’90" pretvorili su novu generaciju modela u zvijezde usporedive s glumcima i glazbenicima. Campbell je pritom razvila karijeru koja je obuhvatila televiziju, glumu, glazbu i humanitarne projekte.
| Foto: Instagram
Posebnost njezine karijere jest dugovječnost. Za razliku od mnogih kolegica iz svoje generacije, Naomi zapravo nikada nije potpuno napustila modne piste. Londonski Victoria and Albert Museum posvetio joj je veliku izložbu "NAOMI: In Fashion", otvorenu 2024., kojom je obilježeno gotovo četrdeset godina njezina rada. Bila je to ujedno prva velika muzejska izložba V&A usredotočena na karijeru jednog modela.
| Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS
Campbell je i dalje profesionalno aktivna, gotovo četiri desetljeća nakon prvih angažmana. Tijekom ove godine pojavila se u novim naslovnicama i editorijalima te u kampanji kojom je Burberry obilježavao 170. obljetnicu.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Linda Evangelista rođena je u St. Catharinesu u kanadskoj pokrajini Ontario i još je kao djevojčica željela postati manekenka. Nakon prvih iskustava u Kanadi preselila se u New York, a 1984. potpisala je za Elite i potom otišla u Pariz, gdje je počela graditi međunarodnu karijeru. Vrlo brzo postala je tražena u europskim modnim krugovima i pojavila se na naslovnicama vodećih časopisa.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Presudan trenutak dogodio se 1988., kada je na prijedlog fotografa Petera Lindbergha drastično skratila kosu. U početku je promjena izazvala otkazivanje nekih angažmana, ali se novi izgled ubrzo pretvorio u senzaciju i pomogao joj izgraditi reputaciju modela koji se može potpuno transformirati. Upravo zbog nevjerojatne sposobnosti mijenjanja frizure, boje kose, karaktera i vizualnog identiteta Evangelista je dobila nadimak "kameleon" modne industrije.
| Foto: Instagram/On The JLo newsletter
Tijekom devedesetih Linda nije bila samo lice odjeće nego aktivna sudionica u stvaranju modne slike. Posebno je bila povezana s fotografom Stevenom Meiselom, a njezina spremnost na transformaciju učinila ju je idealnim modelom za urednike, fotografe i dizajnere koji su željeli potpuno različite vizualne priče. S Campbell i Turlington činila je "The Trinity", dok ju je zajednička naslovnica britanskog Voguea iz 1990. trajno povezala s nastankom fenomena supermodela.
| Foto: Tony DiMaio
Krajem devedesetih Evangelista se povukla iz intenzivnog modelinga, a početkom novog tisućljeća vratila se selektivnim projektima. Posljednjih godina otvoreno je govorila i o teškim osobnim iskustvima, dok je ponovno pojavljivanje u modi pokazalo koliko je snažna ostala fascinacija njezinim likom i radom. Godine 2023. s Campbell, Crawford i Turlington sudjelovala je u dokumentarnoj seriji "The Super Models", u kojoj su četiri žene iz vlastite perspektive ispričale priču o usponu generacije koja je promijenila odnos moći između modela i modnih kuća.
| Foto: Luis Garcia/DPA
Danas Evangelista radi mnogo selektivnije nego u razdoblju kada je gotovo svakodnevno bila pred objektivom, ali nije nestala iz mode. Tijekom 2025. pojavila se u projektima Zare i Harper’s Bazaara, a 2026. i u kampanji Bulgarija te na novoj naslovnici, što potvrđuje njezinu kontinuiranu profesionalnu prisutnost.
| Foto: infusny-160
Tatjana Patitz rođena je u Hamburgu, a odrasla je u Švedskoj, gdje je njezin život u mladosti bio mnogo više povezan s prirodom i konjima nego s modnim pistama. Kao sedamnaestogodišnjakinja 1983. sudjelovala je na natjecanju Elite Model Contest u Stockholmu i osvojila treće mjesto u Švedskoj, što joj je donijelo put u Pariz i kratkoročni ugovor. Za razliku od priča o modelima koji su postali zvijezde preko noći, Patitz ondje gotovo godinu dana nije uspijevala dobiti ozbiljan posao.
| Foto: Düren/DPA
Prekretnica je došla kroz suradnju s Peterom Lindberghom, fotografom čija je estetika prirodne, manje artificijelne ljepote savršeno odgovarala njezinu karakteru. Lindbergh ju je fotografirao u slavnim serijama krajem osamdesetih, a zatim i za naslovnicu britanskog Voguea iz siječnja 1990. Upravo je ondje Patitz, uz Campbell, Crawford, Evangelistu i Turlington, postala dio slike koja će se desetljećima poslije smatrati jednim od ključnih trenutaka povijesti supermodela.
| Foto: Christoph Soeder/DPA
Patitz se od svojih kolegica razlikovala po odnosu prema slavi. Nikada nije djelovala kao da želi biti sveprisutna zvijezda. Anna Wintour opisivala ju je kao tajanstveniju, zreliju i nedostižniju od ostalih modela, a upravo je ta distanca postala važan dio njezine privlačnosti. Suradnje s Lindberghom, Herbom Rittsom i Patrickom Demarchelierom stvorile su opus u kojem je njezina snažna, gotovo filmska ljepota često bila važnija od spektakla koji je pratio kult supermodela. Tatjana Patitz preminula je 11. siječnja 2023. u dobi od 56 godina, a predstavnik njezine obitelji potvrdio je da je uzrok smrti bio rak dojke.
| Foto: Christoph Soeder/DPA
Christy Turlington odrasla je u Kaliforniji i, za razliku od Linde Evangeliste, u djetinjstvu nije sanjala o manekenskoj karijeri. Dok se kao tinejdžerica bavila jahanjem, fotograf ju je snimio na konjičkom događaju i njezine fotografije poslao agenciji povezanoj s Ford Models. Imala je tek četrnaest ili petnaest godina kada se pred njom otvorio svijet profesionalnog modelinga.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Njezin klasičan izgled vrlo je brzo privukao najvažnije modne urednike i fotografe, pa je već u srpnju 1986. dobila naslovnicu britanskog Voguea. Tijekom sljedećih godina postala je jedno od najvažnijih lica Calvina Kleina i drugih velikih modnih kuća, dok je njezina elegancija nudila drukčiji tip prisutnosti od eksplozivne Naomi ili transformativne Linde. S Evangelistom i Campbell činila je "The Trinity", jezgru generacije koja je modelima dala dotad nezamislivu razinu prepoznatljivosti.
| Foto: Reuters/Telegram
I Turlington je bila dio Lindberghove naslovnice iz 1990. i spota "Freedom! ’90", ali je relativno rano počela razmišljati o životu nakon intenzivnog modelinga. Nakon posljednjih velikih revija sredinom devedesetih posvetila je više vremena obrazovanju te je završila studij na Sveučilištu New York. Kasnije je studirala i područje javnog zdravstva na Sveučilištu Columbia, što je nagovijestilo smjer kojim će se njezin život udaljiti od klasične celebrity karijere.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nakon komplikacije povezane s porodom 2003. Turlington se snažno zainteresirala za globalno zdravlje majki. Režirala je i producirala dokumentarni film "No Woman, No Cry", a 2010. osnovala je organizaciju Every Mother Counts, posvećenu sigurnoj i dostojanstvenoj trudnoći, porodu i postporođajnoj skrbi. Organizacija je 2025. obilježila petnaest godina djelovanja.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Danas je Christy Turlington Burns osnivačica i predsjednica Every Mother Counts, ali modu nije potpuno napustila. Od ove godine ponovno je snažnije povezana s industrijom ljepote kao globalna ambasadorica Lancômea, dok povremeni modni projekti pokazuju da njezina veza s nekadašnjom karijerom i dalje traje.
| Foto: Insagram/screenshot