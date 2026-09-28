FOTO 'Zoolander' je stigao u kina prije 25 godina, evo gdje je glumačka postava filma danas

Duchovny je, međutim, karijeru proširio daleko izvan glume, magistrirao je englesku književnost na Yaleu, objavio više romana i snimio tri studijska albuma, a jedno se vrijeme povukao iz intenzivnog glumačkog ritma kako bi se više posvetio pisanju i glazbi. Na film se vratio, među ostalim, hororom "The Craft: Legacy", a vlastiti roman "Bucky F***ing Dent" pretvorio je u film koji je režirao i u kojem je glumio, dok se 2023. pojavio uz Meg Ryan u romantičnoj komediji "What Happens Later". | Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.