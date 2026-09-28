FOTO 'Zoolander' je stigao u kina prije 25 godina, evo gdje je glumačka postava filma danas

Kada se 28. rujna 2001. pojavio u kinima, "Zoolander" je publici ponudio potpuno otkačenu satiru svijeta mode, supermodela i opsjednutosti izgledom. Film je nastao na temelju skečeva osmišljenih za VH1 Fashion Awards, a scenarij su potpisali Drake Sather, John Hamburg i Ben Stiller, koji je ujedno režirao film i utjelovio glavnog junaka Dereka Zoolandera. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava 25 godina nakon premijere filma.
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Vrijeme izlaska filma pokazalo se iznimno nepovoljnim jer je premijerno prikazan samo 17 dana nakon terorističkih napada 11. rujna, što se odrazilo i na rezultate na kinoblagajnama. Zbog priče o planiranom atentatu film je bio zabranjen u Maleziji i Singapuru, no njegov život nije završio nakon kino-distribucije. "Zoolander" je tijekom godina pronašao novu publiku zahvaljujući DVD izdanju, a njegov namjerno pretjerani humor, karikirani prikaz modne industrije i likovi poput Dereka, Hansela i Mugatua postupno su mu donijeli kultni status.
| Foto: HRT
Vrijeme izlaska filma pokazalo se iznimno nepovoljnim jer je premijerno prikazan samo 17 dana nakon terorističkih napada 11. rujna, što se odrazilo i na rezultate na kinoblagajnama. Zbog priče o planiranom atentatu film je bio zabranjen u Maleziji i Singapuru, no njegov život nije završio nakon kino-distribucije. "Zoolander" je tijekom godina pronašao novu publiku zahvaljujući DVD izdanju, a njegov namjerno pretjerani humor, karikirani prikaz modne industrije i likovi poput Dereka, Hansela i Mugatua postupno su mu donijeli kultni status. |
Foto: HRT
Vrijeme izlaska filma pokazalo se iznimno nepovoljnim jer je premijerno prikazan samo 17 dana nakon terorističkih napada 11. rujna, što se odrazilo i na rezultate na kinoblagajnama. Zbog priče o planiranom atentatu film je bio zabranjen u Maleziji i Singapuru, no njegov život nije završio nakon kino-distribucije. "Zoolander" je tijekom godina pronašao novu publiku zahvaljujući DVD izdanju, a njegov namjerno pretjerani humor, karikirani prikaz modne industrije i likovi poput Dereka, Hansela i Mugatua postupno su mu donijeli kultni status.
| Foto: HRT
Ben Stiller u "Zoolanderu" je utjelovio Dereka Zoolandera, površnog i ne pretjerano bistrog supermodela čiji zaštitni znak Blue Steel postaje tek dio apsurdne priče u kojoj završava kao isprani mozak programiran za ubojstvo. "Ono što sam naučio snimajući 'Zoolandera' jest da ista pravila vrijede za sve filmove", rekao je Stiller 2001. godine, istaknuvši kako se publika, bez obzira na to koliko film bio nerealan ili luckast, ipak mora povezati s njegovim likovima.
| Foto: YouTube
Sin glumaca Anne Meara i Jerryja Stillera već je prije "Zoolandera" izgradio zavidnu karijeru, režirajući filmove "Reality Bites" iz 1994. i "The Cable Guy" iz 1996., dok mu je humoristična emisija "The Ben Stiller Show" donijela Emmy. Njegova popularnost dodatno je porasla zahvaljujući hit-komedijama "There's Something About Mary" iz 1998. i "Meet the Parents" iz 2000., nakon kojih je postao jedno od najprepoznatljivijih lica američke komedije.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Nakon "Zoolandera" Stiller je nastavio nizati velike filmske projekte pa se vratio u nastavcima "Meet the Parents", posudio glas Alexu u animiranim filmovima "Madagascar" te predvodio franšizu "Night at the Museum". Istodobno je nastavio graditi redateljsku karijeru filmovima "Tropic Thunder" i "The Secret Life of Walter Mitty", a kasnije je dobio niz nominacija za Emmy za rad na serijama "Escape at Dannemora" i "Severance", dok mu je prva donijela i nagradu američkog Udruženja redatelja.
| Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
Ipak, povratak Dereku Zoolanderu 2016. nije prošao onako kako je očekivao jer je "Zoolander 2" naišao na loše kritike i slabiji interes publike, što je Stiller kasnije priznao da ga je duboko pogodilo. "Mislio sam da svi ovo žele", rekao je godinama poslije, objasnivši da ga je neuspjeh filma natjerao da počne preispitivati vlastiti osjećaj za humor i da je iskustvo na njega utjecalo još dugo nakon premijere.
| Foto: AAPimages/Panckow
Stilleru su i privatni život obilježile velike promjene. Godine 2014. dijagnosticiran mu je rak prostate, no iste je godine objavio da više nema znakova bolesti. Sa svojom kolegicom iz "Zoolandera" Christine Taylor vjenčao se 2000., razdvojili su se 2017., a ponovno su se zbližili tijekom pandemije koronavirusa te zajedno imaju dvoje djece, Ellu i Quinlina.
| Foto: Caroline Brehman
Owen Wilson u "Zoolanderu" je utjelovio Hansela McDonalda, ekscentričnog hipi-modela koji postaje veliki modni rival Dereku Zoolanderu, a njegov status nove zvijezde najbolje opisuje čuvena rečenica da je "trenutačno tako popularan". Jedna od najpoznatijih scena filma upravo je njihov urnebesni "walk-off", modni dvoboj u kojem Hansel i Zoolander pokušavaju dokazati tko bolje vlada pistom.
| Foto: Marko Ercegović
Wilson je godinama poslije priznao da mu snimanje te scene nije bilo sasvim ugodno jer se nije smatrao prirodno nadarenim plesačem. "Osjećao sam se vrlo nesigurno zbog svih tih plesnih stvari jer nisam prirodan plesač, ali onda sam se jednostavno potpuno prepustio tome", ispričao je 2023., dodajući kako na kraju upravo tu scenu smatra jednom od najboljih u filmu.
| Foto: Boesl
Prije "Zoolandera" Wilson je filmsku karijeru započeo u "Bottle Rocketu" iz 1996., prvom dugometražnom filmu njegova nekadašnjeg cimera s fakulteta Wesa Andersona, u kojem su se pojavila i njegova braća Luke i Andrew. Suradnju s Andersonom nastavio je kao glumac i scenarist, a zajedno su napisali "Rushmore" i "The Royal Tenenbaums", za koji su bili nominirani za Oscara za originalni scenarij.
| Foto: Martin Rickett
Nakon uspjeha "Zoolandera" Wilson je ponovno surađivao sa Stillerom u filmovima poput "Starsky & Hutch" i serijalu "Night at the Museum", dok se više puta vraćao i u filmski svijet Wesa Andersona. Jedan od najvećih komercijalnih hitova karijere ostvario je uz Vincea Vaughna u komediji "Wedding Crashers", a novijoj publici poznat je i kao Mobius iz Marvelove serije "Loki" te po glavnoj ulozi u filmu "Paint", inspiriranoj prepoznatljivom pojavom slikara Boba Rossa.
| Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
Wilson je tako tijekom karijere uspješno kombinirao velike holivudske komedije, nezavisne filmove i televizijske projekte, zadržavajući prepoznatljiv humor koji ga je učinio jednim od popularnijih komičnih glumaca svoje generacije. Privatno je otac troje djece iz prijašnjih veza, sinova Forda i Finna te kćeri Lyle.
| Foto: Paul Zinken/DPA
Will Ferrell u "Zoolanderu" je utjelovio ekscentričnog modnog gurua i glavnog negativca Jacobima Mugatua, tvorca bizarnog modnog izuma, kravate s uzorkom klavirskih tipki. Posebno upečatljiv bio je njegov izgled s neobičnom kovrčavom plavom kosom, za koju je Ferrell kasnije otkrio da nije bila perika, nego njegova prava kosa koju je za potrebe filma intenzivno izbjeljivao.
| Foto: HRT
"U 'Zoolanderu' je to bila moja prava kosa", ispričao je 2006. godine, našalivši se kako je upravo tada naučio da kosu ne treba izbjeljivati sve dok gotovo ne otpadne. Prije uloge Mugatua bio je poznat prvenstveno kao zvijezda emisije "Saturday Night Live", dok su mu filmski projekti donosili različite rezultate, od sporednih uloga u prva dva filma o Austinu Powersu do komedije "A Night at the Roxbury".
| Foto: Â© LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
Pravi filmski proboj uslijedio je nakon "Zoolandera", osobito zahvaljujući velikom uspjehu komedija "Old School" i "Elf" iz 2003. godine. Slijedio je niz popularnih filmova poput "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy", "Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby", "Blades of Glory" i "Step Brothers", a glas je posudio i u animiranim hitovima iz serijala "The LEGO Movie".
| Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL/Nathan Howard/REUTERS
Ferrell se tijekom godina nije zadržao samo ispred kamere, nego je izgradio zapaženu producentsku karijeru te je, među ostalim, bio izvršni producent hvaljene serije "Succession", dok je 2023. u velikom kinohitu "Barbie" utjelovio izmišljenog direktora Mattela. Njegov rad donio mu je dvije nominacije za Zlatni globus, nominaciju za Tony te više nagrada Emmy, potvrđujući da je karijeru uspješno proširio daleko izvan komedija po kojima je postao poznat.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Ferrell je također jedan od osnivača humoristične platforme Funny or Die, a suvlasnik je i nogometnog kluba Los Angeles FC, dok se 2019. nakon 25 godina profesionalne suradnje razišao s dugogodišnjim producentskim partnerom Adamom McKayem. Privatno je od 2000. godine u braku s Vivecom Paulin, s kojom ima trojicu sinova.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Christine Taylor u "Zoolanderu" je utjelovila Matildu Jeffries, istraživačku novinarku koja ne skriva netrpeljivost prema površnom svijetu modela, ali se tijekom istrage ipak zaljubljuje u Dereka Zoolandera. Zanimljivo je da je Taylor i u stvarnom životu supruga Bena Stillera, a par se vjenčao godinu dana prije nego što je film stigao u kina.
| Foto: YouTube
Glumačku karijeru započela je u Nickelodeonovoj seriji "Hey Dude", nakon čega je jednu od svojih najprepoznatljivijih ranih uloga ostvarila kao Marcia Brady u filmu "The Brady Bunch Movie" iz 1995. godine. Ulogu je ponovila godinu poslije u nastavku "A Very Brady Sequel", a prije "Zoolandera" pojavila se i u hororu "The Craft" te romantičnoj komediji "The Wedding Singer" s Drew Barrymore i Adamom Sandlerom.
| Foto: Instagram
Nakon "Zoolandera" Taylor je nastavila često surađivati sa suprugom pa su zajedno glumili u komediji "Dodgeball: A True Underdog Story", a pojavila se i u "Tropic Thunder" te se vratila ulozi Matilde u nastavku "Zoolander 2". Izvan njihovih zajedničkih projekata ostvarila je, među ostalim, ulogu u crnohumornoj seriji "Search Party", u kojoj se pojavila u 11 epizoda, te glumila uz Patriciju Arquette u seriji "High Desert".
| Foto: PA/Pixsell
Taylor i Stiller u braku su od 2000. godine, premda su 2017. objavili da se razdvajaju, a nekoliko godina poslije ponovno su se zbližili. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Ellu i sina Quinlina, a Taylor je posljednjih godina uz obiteljski život nastavila povremeno raditi na televizijskim i filmskim projektima.
| Foto: Cole Burston
Jerry Stiller, otac Bena Stillera i u stvarnom životu, u "Zoolanderu" je utjelovio Mauryja Ballsteina, Derekova agenta i svojevrsnu očinsku figuru koji je istodobno uključen u Mugatuovu zavjeru. "Nikada nisam vidio ništa poput 'Zoolandera', moram priznati", našalio se Jerry 2001. godine, dodajući kako ga je iznenadilo da je njegov inače "vrlo normalan" sin mogao osmisliti nešto toliko neobično.
| Foto: YouTube
Novije generacije Jerryja posebno pamte kao eksplozivnog Franka Costanzu u kultnoj seriji "Seinfeld", za koju je zaradio nominaciju za Emmy, te kao Arthura Spoonera u sitcomu "The King of Queens". O životu i dugogodišnjem braku s Anne Meara pisao je i u memoarima "Married to Laughter: A Love Story Featuring Anne Meara", čija mu je audioverzija donijela nominaciju za Grammy.
| Foto: Instagram/Screenshot/Zvonimir Barisin/PIXSELL
Nakon "Zoolandera" ostao je dio glumačke postave "The King of Queens" sve do završetka serije 2007., a iste se godine pojavio kao gospodin Pinky u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Hairspray". Ponovno je surađivao sa sinom Benom u komediji "The Heartbreak Kid", dok je njegov posljednji film bio "Zoolander 2" iz 2016. godine, u kojem se još jednom vratio ulozi Mauryja Ballsteina.
| Foto: Instagram/Screenshot/Zvonimir Barisin/PIXSELL
Jerry i Anne bili su u braku više od šest desetljeća, sve do njezine smrti u svibnju 2015. godine, a zajedno su dobili dvoje djece, Amy i Bena, te dvoje unučadi. Jerry Stiller preminuo je u svibnju 2020. u 93. godini života, ostavivši iza sebe karijeru koja se protezala kroz više od pola stoljeća američke televizije, filma i komedije.
| Foto: PA/Pixsell
Milla Jovovich u "Zoolanderu" je uz naglašeni ruski naglasak i osebujnu pojavu utjelovila Katinku Ingabogovinananu, hladnu i nemilosrdnu Mugatuovu pomoćnicu koja sudjeluje u zavjeri protiv malezijskog premijera. "Željela sam da uvijek izgleda kao da je upravo osjetila neki neugodan miris", prisjetila se Jovovich 2021. godine, dodajući kako se zbog toga nije bojala pred kamerama izgledati neobično.
| Foto: Dennis Van Tine/starmaxinc.com
Svijet mode Jovovich je, za razliku od svog lika, jako dobro poznavala jer je još kao vrlo mlada izgradila uspješnu manekensku karijeru i surađivala s poznatim fotografima poput Herba Rittsa. Paralelno se počela baviti glumom, a veliki proboj ostvarila je kao Leeloo u znanstvenofantastičnom hitu Luca Bessona "The Fifth Element" iz 1997., nakon čega je dobila naslovnu ulogu u njegovu filmu "The Messenger: The Story of Joan of Arc".
| Foto: gotpap/starmaxinc.com
Nakon "Zoolandera" postala je jedno od prepoznatljivijih ženskih imena akcijskog žanra zahvaljujući ulozi Alice u prvih šest filmova iz franšize "Resident Evil". Kasnije je glumila u znanstvenofantastičnom hororu "The Fourth Kind", utjelovila Blood Queen u novoj verziji "Hellboya" iz 2019. te predvodila još jednu ekranizaciju popularne videoigre, "Monster Hunter".
| Foto: John Nacion/starmaxinc.com
Uz glumačku i manekensku karijeru Jovovich se godinama bavila i glazbom te je tijekom 90-ih objavila dva albuma, a njezine pjesme poslije su se našle i na filmskim soundtrackovima poput onih za "The Rules of Attraction" i "Underworld". Nastavila je snimati i akcijske filmove, među kojima je i triler "Breathe", u kojem je zaigrala uz Jennifer Hudson i Sama Worthingtona.
| Foto: Ik Aldama
Njezin prvi brak, s glumcem Shawnom Andrewsom, poništen je nakon samo dva mjeseca, dok je od 1997. do 1999. bila u braku s redateljem Lucom Bessonom. Godine 2009. udala se za redatelja filmova "Resident Evil" Paula W. S. Andersona, s kojim ima tri kćeri, a najstarija Ever Anderson krenula je stopama roditelja te je glumila mladu Natashu Romanoff u "Black Widow" i Wendy Darling u Disneyjevu filmu "Peter Pan & Wendy".
| Foto: Boesl
David Duchovny u "Zoolanderu" je utjelovio J.P. Prewitta, navodno najboljeg modela za ruke na svijetu, koji Dereka i Matildu poziva na groblje nekadašnjih modela pretvorenih u ubojice kako bi im otkrio pozadinu velike zavjere. Duchovny se kasnije prisjetio da je scena zahtijevala mnogo ponavljanja zbog velike količine dijaloga, a posebno mu je ostao u sjećanju trenutak u kojem Prewitt Zoolanderu sve detaljno objasni, samo da bi mu Derek odmah potom postavio praktički isto pitanje.
| Foto: YouTube
Prije "Zoolandera" Duchovny je već bio velika televizijska zvijezda zahvaljujući ulozi specijalnog agenta Foxa Muldera u kultnoj seriji "Dosjei X", koja mu je donijela i dvije nominacije za Emmy. Prije toga pojavljivao se u filmovima poput "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead" te bio narator erotske serije "Red Shoe Diaries", dok je Muldera 1998. prvi put utjelovio i na velikom platnu.
| Foto: Byron Purvis/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Nakon "Zoolandera" ponovno se vratio ulozi koja ga je proslavila u filmu "The X Files: I Want to Believe" iz 2008., a potom i u dvije obnovljene sezone "Dosjea X" 2016. i 2018. godine. Veliki televizijski uspjeh ostvario je i kao hedonistički pisac Hank Moody u seriji "Californication", ulozi kojom se uspješno odmaknuo od lika ozbiljnog agenta Muldera.
| Foto: PA/Pixsell
Duchovny je, međutim, karijeru proširio daleko izvan glume, magistrirao je englesku književnost na Yaleu, objavio više romana i snimio tri studijska albuma, a jedno se vrijeme povukao iz intenzivnog glumačkog ritma kako bi se više posvetio pisanju i glazbi. Na film se vratio, među ostalim, hororom "The Craft: Legacy", a vlastiti roman "Bucky F***ing Dent" pretvorio je u film koji je režirao i u kojem je glumio, dok se 2023. pojavio uz Meg Ryan u romantičnoj komediji "What Happens Later".
| Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
Privatno je Duchovny 1997. godine oženio glumicu Téu Leoni, s kojom se razdvojio 2008., nakon čega su se nakratko pomirili, a brak je službeno okončan 2014. godine. Zajedno imaju dvoje djece, sina Kyda i kćer West, koja je također krenula glumačkim putem te se pojavila i u završnoj epizodi 11. sezone "Dosjea X".
| Foto: Geoff Burke/REUTERS