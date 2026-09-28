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STEKAO KULTNI STATUS

FOTO 'Zoolander' je stigao u kina prije 25 godina, evo gdje je glumačka postava filma danas

Kada se 28. rujna 2001. pojavio u kinima, "Zoolander" je publici ponudio potpuno otkačenu satiru svijeta mode, supermodela i opsjednutosti izgledom. Film je nastao na temelju skečeva osmišljenih za VH1 Fashion Awards, a scenarij su potpisali Drake Sather, John Hamburg i Ben Stiller, koji je ujedno režirao film i utjelovio glavnog junaka Dereka Zoolandera. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava 25 godina nakon premijere filma.
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FOTO 'Zoolander' je stigao u kina prije 25 godina, evo gdje je glumačka postava filma danas
Vrijeme izlaska filma pokazalo se iznimno nepovoljnim jer je premijerno prikazan samo 17 dana nakon terorističkih napada 11. rujna, što se odrazilo i na rezultate na kinoblagajnama. Zbog priče o planiranom atentatu film je bio zabranjen u Maleziji i Singapuru, no njegov život nije završio nakon kino-distribucije. "Zoolander" je tijekom godina pronašao novu publiku zahvaljujući DVD izdanju, a njegov namjerno pretjerani humor, karikirani prikaz modne industrije i likovi poput Dereka, Hansela i Mugatua postupno su mu donijeli kultni status. | Foto: HRT
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Vrijeme izlaska filma pokazalo se iznimno nepovoljnim jer je premijerno prikazan samo 17 dana nakon terorističkih napada 11. rujna, što se odrazilo i na rezultate na kinoblagajnama. Zbog priče o planiranom atentatu film je bio zabranjen u Maleziji i Singapuru, no njegov život nije završio nakon kino-distribucije. "Zoolander" je tijekom godina pronašao novu publiku zahvaljujući DVD izdanju, a njegov namjerno pretjerani humor, karikirani prikaz modne industrije i likovi poput Dereka, Hansela i Mugatua postupno su mu donijeli kultni status. | Foto: HRT
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