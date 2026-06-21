FOTO Zvijezda Netflixova hit realityja udala se u Hrvatskoj!

Zvijezda prve sezone Netflixove hit serije 'Love Is Blind', Giannina Gibelli (33), i Blake Horstmann (37), poznat po sudjelovanju u popularnim američkim reality showovima 'The Bachelorette' i 'Bachelor in Paradise', okrunili su svoju ljubav brakom. Par se vjenčao u subotu u slikovitom Rovinju, okruženi obitelji, prijateljima i brojnim kolegama.

Među gostima su se našla poznata lica iz Netflixovog svijeta, poput Alexe Lemieux, Colleen Reed i Raven Ross, kolegica Giannine Gibelli iz 'Love Is Blind'. S druge strane, Blakea Horstmanna podržali su prijatelji iz takozvane 'Bachelor Nation', uključujući Jasona Tarticka i Astrid Loch.

Foto: Instagram

Horstmann, koji je i uspješan DJ, pobrinuo se za glazbeni dio proslave. Proslava je započela nekoliko dana ranije raskošnom zabavom dobrodošlice u Veneciji, gdje su mladenci i njihovi gosti uživali u vožnji gondolama i talijanskim specijalitetima.

Ljubavna priča Giannine i Blakea započela je u prosincu 2021. godine na snimanju prve sezone showa 'All Star Shore'. Iako je kemija bila očita, svoju su vezu morali skrivati od javnosti gotovo šest mjeseci, sve dok serija nije emitirana. Horstmann je kasnije priznao da je to razdoblje imalo svoje prednosti i mane.

​- Morali smo prvih šest mjeseci naše veze držati u tajnosti, što je na neki način bilo zabavno jer nismo imali pritisak javnosti, nismo imali sve oči uprte u nas, mogli smo jednostavno biti svoji - ispričao je Blake u jednom intervjuu.

​- Ali bilo je i teško, jer nikada nije zabavno skrivati osobu koju voliš - dodao je.

Upravo je ta početna faza, daleko od očiju javnosti, učvrstila njihov odnos. Oboje su isticali kako je ključ njihove veze zrela komunikacija i način na koji rješavaju sukobe. U studenom 2023. objavili su sretnu vijest da očekuju prvo dijete, a njihov sin Heath na svijet je stigao u ožujku 2024. godine.

Par se zaručio krajem 2024., no s vjenčanjem nisu žurili. Giannina je otvoreno govorila o tome kako je odluka o dužim zarukama bila potpuno namjerna, a razlog leži u njezinom turbulentnom iskustvu iz showa 'Love Is Blind'. Gledatelji se sjećaju dramatične scene kada ju je tadašnji zaručnik Damian Powers ostavio pred oltarom, slomivši joj srce pred milijunskim auditorijem. To iskustvo, iako ga ne naziva traumatičnim, navelo ju je da svom vjenčanju s Blakeom pristupi na potpuno drugačiji način.

​- Znam, čini se kao da smo zauvijek zaručeni. To je bilo namjerno - objasnila je u intervjuu za Us Weekly.

​- Samo sam htjela da bude vrlo različito od cijelog tog iskustva. Nisam traumatizirana, ne mislim da će me on ostaviti pred oltarom. Ništa slično. Jednostavno sam htjela da ovo bude drugačije. Željela sam pomno odabrati lokaciju i imati zaruke koje traju duže od pet tjedana - rekla je Giannina.

* Uz korištenje AI-ja