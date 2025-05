Franjo dobio pismo u 'Braku na prvu', Kristina razočarana: 'On je ispao svetac iako je šutio...'

Prošla epizoda 'Braka na prvu' okupila je kandidate na još jednoj zajedničkoj večeri, ujedno prvoj od dramatične zamjene partnera. Prije večere kandidati su dobili zadatak napisati pismo jednoj osobi u eksperimentu za koju smatraju da joj treba otvoriti oči ili ukazati na nešto što ta osoba sama nije primijetila.

Franjo je dobio takvo pismo nekog od kandidata 'Braka na prvu'. Kao i svi ostali, pročitao ga je naglas pred svima. U njemu mu je ta osoba poručila da ima puno kvaliteta, ali da ne dolaze do izražaja jer se brine što će drugi reći o njemu.

Foto: RTL

- Prepusti se zadatku jer nikad ne znaš što dobroga donosi - stajalo je u pismu.

Franjo je pretpostavio da je pismo napisala Doris.

- To je samo prepostavka. Pa ne pišem ja tako ružno - rekla je ona.

Foto: RTL

Franjo se zahvalio na savjetima koje je dobio, a Kristina je na sve dodala svoj komentar.

- Franjo je ispao svetac iako je šutio pet dana umjesto da prokomentira sa mnom, svojom suprugom, ali dobro, ok. Mislim, meni to nije problem. Ja znam tko sam ja i što sam ja, a on nek se prikazuje u svjetlu u kojem god želi - rekla je.