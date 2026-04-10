Franjo je osvojio 71 bod i tako zasjeo na vrh ovotjedne ljestvice. Dio gledatelja podsjetio je na njegove ranije kritike tijekom tjedna
Franjo preuzeo vodstvo u 'Večeri za 5', dio gledatelja: 'Dobio je i previše kako druge podcjenjuje'
U četvrtak je za Emiliju, Sanelu, Mandu i Dražena kuhao umirovljeni strukovni profesor Franjo. Za svoju večeru osvojio je ukupno 71 bod i tako zasjeo na vrh ovotjedne ljestvice. Za predjelo je pripremio pohane tikvice u pivskom tijestu s tartar umakom, zatim svinjske medaljone u slanini s umakom od vrganja, palentom i kroketima kao glavno jelo, a za desert bavarsku kremu u čaši.
Gosti su se složili da se domaćin potrudio, posebno oko glavnog jela koje je izgledom oduševilo Emiliju i Mandu. Ipak, nisu svi bili jednako zadovoljni. Saneli se predjelo nije svidjelo, a desert joj također nije bio po ukusu. Atmosfera je također izazvala podijeljene reakcije. Dok su Emilija i Manda večer opisale kao opuštenu i ugodnu, Dražen je smatrao da je nedostajalo zabave i vedrine.
Na kraju večeri Franjo je za hranu od Emilije i Mande dobio po 10 bodova, od Dražena 9, a od Sanele 7. Za atmosferu je dobio 10 od Emilije i Mande, 9 od Sanele te 6 od Dražena. Na društvenim mrežama brzo su se počeli nizati komentari. 'Bravo!', 'Sve top!', 'Svaka čast za gospodina!', 'Bio je jako dobar profesor!', 'Čak me iznenadilo, lijepo', hvalili su Franju.
Ipak, dio gledatelja podsjetio je na njegove ranije kritike tijekom tjedna: 'Dobio previše kako druge podcjenjuje', 'Franjo sve komentira, a sad je dobio najviše bodova'.
