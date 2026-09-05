Franka Batelić prvo prošetala špicom pa otišla na prosvjed

Pjevačica Franka Batelić pridružila se prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', koji je danas održan u Zagrebu. Prije nego što se uputila na prosvjed koji se održavao na Trgu bana Josipa Jelačića, Franka je sa kćerkicom Gretom prošetala zagrebačkom špicom na Cvjetnom trgu.

Zagreb: Franka Batelić na subotnjoj Špici | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Kasnije je na svojem je Instagramu podijelila video s glavnog zagrebačkog trga, na kojemu se vidi velik broj okupljenih građana koji su nosili razne transparente i hrvatske zastave. Prosvjed za Liku danas je okupio na desetke tisuća građana, ali i mnoge zvijezde među kojima je bila i Franka Batelić koja je svojim pratiteljima putem Instagrama pokazala atmosferu na prosvjedu.

Foto: screenshoot/Instagram

Franka se danas odlučila za dugu crnu haljinu širokog kroja na bretele, kosa joj je bila raspuštena u lagane valove, a cijelu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalama. Malena Greta bila je odjevena u plavo-bijelu kariranu haljinicu, a na nogama je imala bijele sandale. Pjevačica je kćer nosila u naručju dok su zajedno prolazile gradom.

Zagreb: Franka Batelić na subotnjoj Špici | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Inače, Franka i njen suprug, bivši hrvatski nogometaš, Vedran Ćorluka kćer Gretu dobili su 2022. godine te imaju i sina Viktora, rođenog 2020. godine, a u braku su od 2018. godine. Franka je inače rođena u Rapcu, a posljednjih godina često boravi između Zagreba i Istre.