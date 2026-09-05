Pjevačica se pridružila današnjem prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'
Franka Batelić prvo prošetala špicom pa otišla na prosvjed
Pjevačica Franka Batelić pridružila se prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', koji je danas održan u Zagrebu. Prije nego što se uputila na prosvjed koji se održavao na Trgu bana Josipa Jelačića, Franka je sa kćerkicom Gretom prošetala zagrebačkom špicom na Cvjetnom trgu.
Kasnije je na svojem je Instagramu podijelila video s glavnog zagrebačkog trga, na kojemu se vidi velik broj okupljenih građana koji su nosili razne transparente i hrvatske zastave. Prosvjed za Liku danas je okupio na desetke tisuća građana, ali i mnoge zvijezde među kojima je bila i Franka Batelić koja je svojim pratiteljima putem Instagrama pokazala atmosferu na prosvjedu.
Franka se danas odlučila za dugu crnu haljinu širokog kroja na bretele, kosa joj je bila raspuštena u lagane valove, a cijelu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalama. Malena Greta bila je odjevena u plavo-bijelu kariranu haljinicu, a na nogama je imala bijele sandale. Pjevačica je kćer nosila u naručju dok su zajedno prolazile gradom.
Inače, Franka i njen suprug, bivši hrvatski nogometaš, Vedran Ćorluka kćer Gretu dobili su 2022. godine te imaju i sina Viktora, rođenog 2020. godine, a u braku su od 2018. godine. Franka je inače rođena u Rapcu, a posljednjih godina često boravi između Zagreba i Istre.
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