Za Uskrs sam uvijek u Istri s obitelji pa će tako biti i ove godine. Danima prije Uskrsa sanjam šunku i mladi luk, tako da, ako se mene pita, samo to bi bilo na meniju cijeli dan, ispričala nam je Franka Batelić (28) običaje za blagdane.

Iako su vrlo teška i nepredvidiva vremena za glazbenike, jer se ne zna će ponovno moći nesmetano raditi svoj posao, pjevačica se nada da će se što prije popeti na pozornicu i razveseliti publiku. Želja za time još je i veća s obzirom na to da je od prošle godine “izbacila” nekoliko pjesama koje su postale hit, a još ih nije imala prilike izvesti na bini. Ovih dana objavila je i pjesmu 'Bolji ljudi', u koju se zaljubila već na prvo slušanje.

- Dugo mi se to nije dogodilo. Čim sam čula prve taktove, znala sam da to je to. Emotivna, himnična, nježna, a snažna. Dio teksta pjesme ‘možda nam baš malo treba’ postao mi je svakodnevni moto. A i motivira da iz svake situacije možemo izvući pouku i izaći kao bolji ljudi - ispričala nam je.

Dok čeka da se situacija popravi, ima posla preko glave, ali to se popularno ionako naziva'slatkim brigama'. U siječnju 2020. Franka i suprug, bivši hrvatski nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka (35) dobili su sina Viktora (1). Tom su se viješću odmah pohvalili na društvenim mrežama, a i danima nakon toga davali su do znanja kako su se snašli s bebom. Tek što su se smjestili i uhvatili ritam s Viktorom, uslijedila je svjetska pandemija korona virusa.

Franka i Vedran bili su razdvojeni neko vrijeme jer je on u Moskvi igrao za Lokomotiv. Sad se otvorila mogućnost da obitelj stalno bude na okupu. O tome će, dakako, odlučiti glavni akteri priče, a njegova Franka potvrdila nam je da je sve moguće. Možda će nastaviti igrati u ruskim klubovima ili se odluči za neki hrvatski, a možda je na vidiku i mirovina.

- Mislim da će do ljeta odlučiti, još su sve karte otvorene - kaže. Odluka o preseljenju u Hrvatsku bi, neovisno o tome igrao i dalje ili ne, bio veliki plus za obitelj jer bi mogli provoditi više vremena skupa. Ali Franka i Vedran su na često razdvojeni život ionako naviknuli. Upravo zato znaju uživati u svakom danu i iskoristiti svaki zajednički trenutak.

Kao što nam je pjevačica i ispričala, Uskrs će provesti u Istri u krugu najmilijih. Sin Viktor lani je imao svega nekoliko mjeseci pa ga nisu upoznali s tradicionalnim bojenjem pisanica, ali ove godine to ne propuštaju ni u ludilu. Franka je svjesna da će “napraviti nered”, ali i to je način na koji se stvaraju vrijedne uspomene sa sinom.

- Viktor je jako znatiželjno i zaigrano dijete te se veselim što ćemo ove godine bojiti pisanice zajedno. Već vidim da će boje biti svugdje, a najmanje na pisanicama, ali upravo u tome je čar. Obožavam ga promatrati kako upoznaje svijet. I ja ga tako ponovno upoznajem s njim. Dobar osjećaj - pojasnila nam je Franka, koja je prije nekoliko mjeseci ispričala da je Vedran sjajan otac, ali i kako u tu njegovu ulogu uopće nije ni sumnjala.

Par se vjenčao na ljeto 2018. u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u Balama u Istri. A kako je sve počelo? Upoznali su se prije devet godina na Zrću na otoku Pagu, a nakon toga su uspješno održavali vezu na daljinu. To je ljeto za Ćorluku bila prekretnica u karijeri.

Nakon što je pet godina igrao u Engleskoj, pristao je na transfer u moskovski Lokomotiv. Prije nego što je otišao u rusku prijestolnicu, dobio je nekoliko tjedana odmora pa je obišao i popularno novaljsko-kolanjsko party odredište. Zabaviti se došla i Franka, koja se netom vratila sa školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Dospjeli su u zajedničko društvo i naposljetku se zaljubili.

- To što imamo Franka i ja, to je samo naše - rekao je Vedran nakon što su “isplivale” prve zajedničke fotografije. Veza na daljinu je uspjela, vjenčali su se nakon SP-a i srebra u Rusiji, a sreći nema kraja.

