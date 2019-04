Franka igra princezu Jasminu: 'Aladin je moj omiljeni crtani'

Franka Batelić u novom je Disneyevom filmu Aladin utjelovila princezu Jasminu i tako svojim glasom doprinijela realizaciji hrvatske inačice nadolazećeg spektakularnog hita, igrane adaptacije animiranog klasika koji je obilježio djetinjstvo generacija diljem svijeta.

Igrani film Aladin u kina stiže 23. svibnja u distribuciji 2I Filma!

[video: 1204830 / ]

Franki Batelić ovo je prvo sudjelovanje u sinkronizaciji filma; 2010. je u animiranom filmu 'Vrlo zapetljana priča' odradila pjevačke dionice Zlatokose, dok je sada glasom u potpunosti interpretirala lik Jasmine.

- Aladin je moj najdraži crtani film svih vremena, a pjesma “A Whole New World” je najljepša pjesma ikada skladana za crtiće! Nije bilo sretnije osobe od mene kada su me pozvali da budem lik Jasmine u novom filmu Aladin. Ovo je za mene jedno sasvim novo iskustvo i priznajem, dugo nisam ovako uživala. Do sada sam pjevala u crtićima, a ovoje i prvo predivno iskustvo sinkronizacije filma! Sigurna sam da ćete uživati u novom Aladinu,kao što sam uživala i ja - izjavila je Franka povodom skorašnjeg početka kino distribucije Aladina.

Foto: Mario Poje

A dok je ulogu Duha u originalnoj verziji odigrao Will Smith, u domaćoj ga je glasom utjelovio Mario Petreković

- Jedan od tih klinaca koji već desetljećima slušaju ovaj Disneyev klasik sam, vjerovali ili ne, i ja. Alibaba i 40 hajduka, čarobna svjetiljka, dobri duh iz svjetiljke, Jasmina i njeni, ja i moji, svi mi smo bili i još smo uvijek, da ne kažem, familijarno povezani. Utjeloviti duha, pritom dobrog duha, imati svakojake moći, letenje, nestajanje, ispunjavanje tuđih želja, biti na usluzi 24/7,omogućiti nekom prosperitet, slavu, zdravlje, igru, radost, pjesmu, veselje i ljubav je nevjerojatno zahtjevno iskustvo - kaže Petreković.

- Definitivno se isplatilo biti svemoguć, proći sav taj put i proces, to je u konačnici bilo jedno nezaboravno putovanje. Stručno vođen od režisera i ostalih, svaki ton i replika, bila je dječja igra, a to je ono što se tražilo, dramatična zaigranost u puno boja, s naglaskom na plavu. Napokon sam zbog rasta dobio ulogu, jedini sam stao u svjetiljku - o ulozi i radu na filmu kaže Mario Petreković.

Foto: Mario Poje

Originalnu verziju filma Aladin režirao je Guy Ritchie, dok sinkroniziranu potpisuje Ivan Plazibat, a produkciju Livada produkcija. Aladina tumači Fabijan Pavao Medvešek, a ostalim likovima glasove su posudili Dražen Šivak, Pero Juričić, Mia Melcher, Dado Ćosić, Milan Pleština, Luna Lastrić, Jan Nikola Baš, Dražen Bratulić, Iva Jerković, Mirela Brekalo Popović i Branko Smiljanić.Prvi službeni trailer Aladina otkrio je uzbudljivu i vizualno impresivnu avanturu, priču o šarmantnom prosjaku Aladinu, neustrašivoj i odlučnoj princezi Jasmine te Duhu koji igraju ključnu ulogu za njihovu budućnost.

Foto: Mario Poje

Aladin je igrana inačica Disneyjeve verzije klasične priče iz Tisuću i jedne noći te adaptacija izuzetno uspješnog istoimenog animiranog hita iz 1992.Zanimljivo je da soundtrack novog Aladina uključuje i legendarnu pjesmu A Whole New World, prvu Disneyevu pjesmu koja je osvojila nagradu Grammy za pjesmu godine, a nagrađena je i Oskarom.

