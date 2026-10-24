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DRAGOCJENI TRENUTCI

Franka pokazala kako Ćorluka provodi vrijeme s djecom: Zbog novog posla često nije kod kuće

Piše Zrinka Medak Radić,
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Franka pokazala kako Ćorluka provodi vrijeme s djecom: Zbog novog posla često nije kod kuće
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Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Naša pjevačica Franka Batelić na Instagramu je pokazala kako njen suprug Vedran Ćorluka provodi vrijeme s djecom kada ne radi

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Franka Batelić na Instagramu je pokazala kako protječe njen omiljeni mjesec - listopad. Iako još nije stigao do kraja, Franka je nizom fotografija otkrila što je radila prethodnih tjedana. 

No neke su fotografije raznježile njene pratitelje,  riječ je o onima na kojima njen suprug Vedran Ćorluka provodi vrijeme s njihovim djecom, sinom Viktorom i kćeri Gretom. Naime, Ćorluka zbog novog posla sada manje  vremena provodi u Hrvatskoj uz obitelj, jer radi kao prvi pomoćnik izbornika Zlatka Dalića u nogometnoj reprezentaciji Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Franka je otkrila i kako je u zadnje vrijeme bila u Zagrebu, Istri i Londonu.

'Izgleda da sam ja čovjek od photo dumpova. Lijena postat na vrijeme pa ništa, idemo sve odjednom.. nakupilo se. Evo ga, listopad moj najdraži', napisala je pjevačica uz niz fotografija na kojima je, između ostalog, s obitelji u berbi maslina i s prijateljicom u Londonu, 

Podsjetimo, Franka i Vedran upoznali su se 2012. godine, a vrlo brzo postali su jedan od omiljenih domaćih parova. Ipak, oboje su od samog početka nastojali njegovati sklad i diskreciju, pojavljujući se zajedno tek u trenucima kada to doista žele. Upravo je ta doza odmjerenosti ono što ih učinilo još zanimljivijima javnosti. Godine 2018. par je svoju ljubav okrunio raskošnim istarskim vjenčanjem u Balama. U siječnju 2020. dobili su sina Viktora, a u studenom 2022. kćer Gretu.

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