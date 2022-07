Franka u bikiniju pokazala sve veći trbuščić: Najljepša trudnica

Ja kad mi još koja trudnica kaže da je nosila sve svoje normalne, stare traperice do kraja trudnoće, našalila se Franka Batelić (30) uz fotografiju na kojoj pokazuje sve veći trudnički trbuščić.

U vrt svoje zagrebačke vile na Britancu postavila je dječji bazenčić za sinčića Viktora, a dok njega nema iskoristila je vrijeme za fotografiranje.

Pjevačica je pozirala u šarenom bikiniju držeći u ruci pištolj na vodu, dok je trbuščić pokušala prikriti kolutom za plivanje.

'Najljepša trudnica', 'Prezgodna', 'Ljepoto', 'Ajme kako si slatka', 'Premedena' - pisali su joj pratitelji ispod fotografije.

Franka i njezin suprug, umirovljeni nogometaš Vedran Ćorluka (36) zajedno imaju dvogodišnjeg sina Viktora, a krajem svibnja su otkrili da očekuju i drugo dijete. No, bez obzira na to Franka je zaplesala u finalu popularnog showa 'Ples sa zvijezdama' u kojemu je bila dio stručnog žirija.

- Kada su krenule pripreme, još sam imala mučnine, tako da smo od nekakve prvotne akrobatske ideje morali odustati, hehe. Ali beba je sretna kad je mama sretna, a ples je za trudnice genijalna stvar. Tako da, go for it cure! - rekla je svojedobno Franka koja je istaknula da joj je najveća potpora bio suprug.

