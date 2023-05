Frano Ridjan o plesu i napornim treninzima: Malo sam izgubio kila, sve se sad fino rasporedilo

Frano Ridjan (39) sa svojom je partnericom Gabrielom Pilić uspio stići u polufinale 'Plesa sa zvijezdama'. Poznati voditelj uskočio je u novu izazovnu ulogu.

- Svih tisuća plesnih koraka koje sam naučio je zahvaljujući mojoj mentorici Gabrieli Pilić. Ona je zaslužila ovo za nas, svojim sjajnim koreografijama i beskrajnim povjerenjem koje u mene ima. Mislio sam da ću biti ok, ali nisam mislio da ću stići toliko daleko - priznaje nam Frano kojemu svakodnevne pripreme za nove plesove i nisu bile lagane

- Izuzetno mi je fizički bilo teško i jako bolno jer su to kretnje koje sam morao savladati u kratkom vremenu, ali sve je bilo lakše uz odličnu mentoricu - objasnio nam je dalje.

Poznati voditelj ispričao nam je kako ga je od svih plesova u showu najviše izmorio 'jive'.

- On me najviše umorio, ali barem sam se dobro oznojio i otopio dodatnih 40 dekagrama, a najviše smo se smijali radeći cha-cha-cha jer plesnog mačka sam imitirao cijeli tjedan - kaže Frano na kojemu se da primijetiti da je nakon silnih treninga izgubio i koji kilogram.

- Mislim da će se više vidjeti kada opet počnem paziti na prehranu zbog mojih problema s intolerancijom i crijevnom florom, ali zanimljivo mi je da nisam izgubio puno kilograma, nego se sve bolje rasporedilo - našalio se Frano koji voli plesati i htio bi da može to ukomponirati i sa trenutnom karijerom.

- Najdraže bi mi bilo biti voditelj koji pleše u svojoj emisiji, ali to još iščekujem. Dok se to ne dogodi, draži mi je naziv 'performer extraordinere' kako me žiri nazvao, zvuči skuplje - zaključio nam je veselo Frano.