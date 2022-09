Frano Ridjan utjelovio Barneyja iz popularne TV serije 'Kako sam upoznao vašu majku'

Nova, deveta sezona Supertalenta uskoro se vraća na male ekrane. Gledatelji će među članovima žirija gledati novo lice jer je svoje mjesto za sudačkim stolom po prvi put zauzeo glumac Fabijan Pavao Medvešek. Ostala mjesta u žiriju rezervirana su za Martinu Tomčić, najdugovječniju članicu žirija, te Maju Šuput i Davora Bilmana koji ove godine obilježavaju svoju petu godinu žiriranja u Supertalentu. Voditeljske se uloge također znaju, pripadaju Igoru Mešinu i Frani Ridjanu, s kojim smo razgovarali o novoj sezoni, Svjetskom prvenstvu u nogometu, odmoru, obitelji...

Sad se stvarno trebamo potruditi da se film promovira na pravi način. Neki ljudi su u Akademiji godinama, rekla je Ksenija Marinković, predsjednica hrvatskog društva filmskih djelatnika nakon što je objavljeno da će u utrci za 95. dodjelu nagrade Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti, u kategoriji Najbolji međunarodni film, ići "Sigurno mjesto" Jurja Lerotića.

Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, u kinima će se napokon pojaviti igrani film o usponu i skandaloznom padu najvećih pop zvijezda 80-ih. Leonine Studios i Wiedemann & Berg Film, u koprodukciji sa Sentana Filmom, SevenPictures i Mediawan, produciraju film o poznatom dvojcu Milli Vanilli koji su potkraj 80-ih i početkom 90-ih osvajali svjetske top liste pjesmama ‘”Girl You Know it’s True”, “Girl I’m Gonna Miss You”, “Baby Don’t Forget My Number”...

U vremeplovu se prisjećamo Kreše Golika, velikog hrvatskog filmaša koji nas je napustio 20. rujna 1996. godine. Njegova karijera trajala je pet desetljeća.

