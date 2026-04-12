Freddie Mercury bio je njezin najveći fan, svijet će zauvijek pamtiti njihov legendarni duet

Montserrat Caballe bila je jedna od najvećih opernih diva 20. stoljeća, a njezin glas obilježio je pozornice diljem svijeta. Poznata po nevjerojatnom vokalu, Caballe je izgradila bogatu karijeru koja je trajala više od pet desetljeća.

Montserrat Caballe rođena je 12. travnja 1933. u Barceloni u siromašnoj obitelji. Djetinjstvo su joj obilježile posljedice građanskog rata u Španjolskoj, no njezina ljubav prema glazbi bila je jača od svega. Studirala je na Konzervatoriju Liceu u Barceloni, gdje je diplomirala 1954. godine nakon čega se preselila u švicarski Basel gdje je debitirala dvije godine kasnije u operi "La boheme". Nije prošlo dugo i postala je članica opere u Baselu, nakon čega je karijeru nastavila u Bremenu. Još 60-ih godina njezin talent je počeo privlačiti i međunarodnu publiku.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Svjetsku karijeru lansirao joj je trenutak u njujorškom Carnegie Hallu, kada je u posljednji trenutak zamijenila Marilyn Horne u operi "Lucrezia Borgia". Preko noći je postala operna zvijezda, nakon čega je nastupala u svim uglednim dvoranama diljem svijeta uključujući Metropolitan Operu u New Yorku, La Scalu u Milanu, Covent Garden u Londonu i Arenu u Veroni. Tijekom karijere pjevala je ulogama poput Norme, Tosce, Aide, Violette, Desdemone i mnogih drugih, a surađivala je s legendama poput Luciana Pavarottija, Placida Dominga i Josea Carrerasa.

Montserrat Caballe je 1987. godine napravila neobičan, ali danas legendaran iskorak u svijet popularne glazbe. Suradnja s Freddiejem Mercuryjem, pjevačem grupe Queen, rezultirala je pjesmom "Barcelona", koja je postala globalni hit. Mercury je bio veliki obožavatelj Caballe i govorio je da je njezin glas "najbolji na svijetu". Njihov zajednički album "Barcelona" objavljen je 1988. godine, a naslovna pjesma kasnije je postala jedna od službenih himni Olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine. Mercury nije doživio Olimpijske igre, no Caballe je izvela pjesmu uz snimku njegova glasa, što je postao trenutak koji je obilježio glazbenu povijest.

Montserrat Caballe eudala se 1964. za španjolskog tenora Bernabéa Martija. Par je imao dvoje djece, a njihova kći Montserrat Marti također je postala operna pjevačica. Slavna pjevačica bila je poznata i po humanitarnom radu, no bila je i u centru skandala. Godine 2015. proglašena je krivom za poreznu prijevaru, zbog čega je dobila uvjetnu zatvorsku kaznu te je trebala platiti i novčanu kaznu.

Tijekom turneje u Rusiji 2012. godine Caballe je doživjela moždani udar, nakon čega su ju prebacili u bolnicu u Barceloni. U istu bolnicu zaprimljena je 2018. zbog problema sa žući, a preminula je u listopadu iste godine. Službeni uzrok njezine smrti nije otkriven. Španjolski kralj Felipe VI opisao ju je kao "najbolju među najboljima", dok ju je nakon smrti ondašnji španjolski premijer Pedro Sanchez proglasio velikom ambasadoricom Španjolske.