Freddiejeva priča: Jedina stvar izuzetnija od njegove muzike

Premda je produkcija na filmu 'Bohemian Rhapsody' isprva davala do znanja da je sve 'otišlo k vragu' jer je izvorni redatelj, Bryan Singer, netragom nestao jednom kad su se pojavile optužbe za spolno napastovanje, izgleda da je novi redatelj ne samo spasio stvar nego je uspio i poboljšati cijelu situaciju.

Foto: Twitter/Screenshot

Dexter Fletcher, britanski redatelj s iskustvom u snimanju mjuzikala, odmah je prionuo na posao te nam je nedugo nakon što je on preuzeo uzde stigao i prvi video iz filma. A nakon tog videa, stiže nam napokon i prvi pravi foršpan, u kojem bez problema možemo vidjeti da nam uistinu dolazi epska priča o legendarnom bandu Queen i pjevačkoj legendi Freddieju Mercuryju.

Pogledajte video

Priča je to o čovjeku koji je vjerovao u sebe i svoju glazbu kad to nitko drugi nije, prkoseći svim stereotipima i kršeći sva pravila kako bi postao jedna od najvećih glazbenih ikona svih vremena. Priča je to i o ljubavi, boli, prihvaćanju i o sjajnoj glazbi. Dolazi nam slavljenje i Freddiejeva talenta i legendarnog rock benda, koji su svojom glazbom i osjećajem za avanturu i specifičnim nastupima prekršili sva pravila tadašnje scene.

Freddieja Mercuryja, britansku pjevačku legendu, glumi Rami Malek, glumac sa začuđujućom sličnošću Freddieju. Velšanin Gwilym Lee preuzeo je ulogu gitarista Briana Maya, dok su Ben Hardy i Joseph Mazzello dobili uloge bubnjara Rogera Taylora, odnosno basista Johna Deacona. Mary Austin, ženu za koju je Freddie tvrdio da je 'ljubav njegovog života' igra Lucy Boynton, a u filmu se pojavljuju i Mike Myers kao producent kuće EMI te Tom Hollander kao dugogodišnji agent grupe 'Queen', Jim Beach.

Film 'Bohemian Rhapsody' režira spomenuti Dexter Fletcher, po scenariju Anthonyja McCartena i Justina Haythea. Obožavatelji rocka će ovo buduće remek-djelo moći pogledati u domaćim kinima tijekom studenog, kada u njih dolazi u distribuciji Blitza.

Tema: FILM