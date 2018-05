Freeman na intervjuu: Ulaziš li u seksualne veze sa starijima?

Shrvan sam što je 80 godina mog života pod rizikom da ih se potkopa u jednom treptaju oka, istaknuo je glumac Morgan Freeman (80). Oskarovca je osam žena optužilo za seksualno zlostavljanje na setu te tvrde da ih je dodirivao i imao neprimjerene komentare o njihovom izgledu. Iako Freeman opovrgava sve optužbe i tvrdi kako nije stvarao nesigurno radno okružje, sada je procurila snimka njegovog ponašanja prema novinarkama tijekom intervjua.

- O moj, Bože. Jesi li udana? Imaš li seksualne veze sa starijim muškarcima. Samo pitam - rekao je glumac novinarki 'Entertainment Tonight' Ashley Crossan kada je sjela na stolac nasuprot njega. Crossan je radila intervju s Freemanom 2016. zbog novog filma 'London Has Fallen', a pozdravila se s njime riječima: 'Zadovoljstvo mi je što sam vas upoznala'.

Foto: YouTube screenshot

- Bilo je moje. Pazi na sebe - rekao je oskarovac buljeći u njezinu stražnjicu. Neprimjereni razgovor je doživjela i novinarka Entertainment Tonight' Janet Mock kada je 2015. imala intervju s Freemanom u vezi njegovog filma '5 Flights Up'.

- Ne znam kako sve vi uspijevate to raditi cijelo vrijeme. Imaš haljinu na pola puta između tvojih koljena i... bedara i sjedneš ravno nasuprot mene i prekrižiš svoje noge - rekao joj je glumac. Janet se nasmijala jer nije znala kako drugačije reagirati, a sada ističe kako je bila duboko razočarana što se netko koga se smatra američkim djedom tako uznemirujuće ponaša.

Foto: YouTube screenshot

- I još se osjeća toliko ugodno da to čini dok kamere sve snimaju - istaknula je novinarka. Dodala je kako je to pokazatelj ponašanja moćnih muškaraca koji smatraju da sve pripada njima, uključujući i tijela žena koje se samo trude raditi svoj posao. Jedan od najpoštovanijih i najvjerodostojnijih glumaca je u siječnju dobio nagradu za životno djelo Udruge glumaca, koja sada razmišlja o tome da nagradu povuče, kako je u izjavi za AFP navela sama udruga.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Glasnogovornica udruge rekla je da priznaje Freemanu pravo na pošteno suđenje, no da su optužbe 'uvjerljive i razorne' te da polazi od toga da vjeruje tim 'hrabrim' ženama koje su ih izrekle. Freeman je dobitnik Oscara 2005. za najbolju sporednu ulogu za dramu 'Djevojka od milijun dolara' i četiri puta je nominiran za tu nagradu Akademije. Značajni filmovi su mu također 'Iskušenje u Shawshanku', 'Sedam', 'Vozeći gospođicu Daisy' kao i nekoliko filmova 'Batman'.

Foto: IMDB

- Pokušavao mi je podići suknju i pitao me nosim li gaćice - ispričala je asistentica producenta koja kaže da je vjerovala da je dobila posao iz snova na filmu 'U velikom stilu' 2015. No ubrzo se sve pretvorilo u mjesece stalnog seksualnog zlostavljanja. Tvrdi kako je Freeman svakodnevno komentirao njezinu odjeću i izgled, a često joj je i dirao donji dio leđa. To se dogodilo i ženi koja je bila članica produkcije na filmu 'Now You See Me' 2012.

- Komentirao je mnogo puta moje i tijelo drugih kolegica. Znale smo ako je on na setu da ne smijemo nositi top niti imalo pokazivati svoje grudi. Također pazile smo da ne nosimo usku odjeću - istaknula je producentica. Šesnaest žena je razgovaralo s CCN-om, a njih osam je reklo kako su bile žrtve glumčevog seksualnog zlostavljanja dok su ostale vidjele takvo ponašanje.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Radile su u filmskoj kompaniji Revelation Entertainment čiji su vlasnici Freeman i američka producentica Lori McCreary koja je, kako tvrde žrtve, znala što glumac radi. Kažu kako je oskarovac jednom ponizio i McCreary u javnosti, ali je i ona sama diskriminirala žene pri zapošljavanju u organizaciji Američka producentska udruga u kojoj je supredsjednica.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Nijedna od njih nije prijavila Freemanovo ponašanje jer, kako tvrde, bojale su se za svoj posao. Borile su se protiv toga 'na svoj način' i promijenile način oblačenja kada je on bio u blizini. CNN je kontaktirao brojne ljude iz filmske industrije koji su surađivali s Freemanom i dio njih hvali njegovo ponašanje te kažu kako nikada nije učinio nešto neprimjereno i neprofesionalno.