Freemana, Walkena i Macyja večeras gledamo kao pljačkaše! Krimi-komedija stiže na HRT

Film "The Maiden Heist" iz 2009. godine večeras stiže na male ekrane, od 21 sat na Drugom programu HRT-a donosi sjajnu zabavu uz fantastičnu glumačku postavu. Iako su u glavnim ulogama redom oskarovci i holivudski velikani, ova simpatična pljačkaška komedija skriva nevjerojatnu priču o propasti iza kamera.

Radnja prati trojicu dugogodišnjih muzejskih zaštitara koji saznaju da se njihova omiljena umjetnička djela sele iz Bostona u Dansku. Kako bi spriječili odlazak umjetnina uz koje su se emotivno vezali, trojac odlučuje isplanirati veliku pljačku.

Glumačku ekipu predvode Christopher Walken, Morgan Freeman i William H. Macy, uz oskarovku Marciju Gay Harden. Zanimljivo je da svaki od zaštitara ima posebnu opsesiju određenim djelom u muzeju. Roger, kojeg glumi Walken, opsjednut je slikom "Usamljena djeva", po kojoj je film u ranoj fazi produkcije nosio i radni naslov.

Foto: IMDB

Charles, kojeg igra Freeman, gaji nevjerojatnu ljubav prema slici djevojke s mačkama, dok on sam posjeduje brojne mačke. S druge strane, George, u izvedbi Macyja, toliko je fasciniran skulpturom grčkog ratnika da u nekoliko navrata potpuno gol pozira ispred nje, što je postala i svojevrsna vizualna šala u filmu.

Unatoč budžetu od nepunih dvadeset milijuna dolara i zvučnim imenima, film je jedva ugledao svjetlo dana. Producent Bob Yari, poznat po oskarovskom hitu "Crash", financirao je projekt, no njegova je distribucijska kuća Yari Releasing bankrotirala zbog financijske krize koja je tada pogodila tržište.

Za marketing i distribuciju u kinima bilo je potrebno prikupiti još dvadeset milijuna dolara, no investitori su se povukli preko noći. Prava za izdavanje na DVD-u i televizijsko prikazivanje već su bila prodana Sonyju, koji nije želio preuzeti dodatni rizik ulaganja u kino distribuciju bez prethodne marketinške kampanje.

Foto: IMDB

Zbog toga je film imao vrlo ograničeno prikazivanje u kinima, a šira publika otkrila ga je tek naknadnim dolaskom na DVD tržište. Redatelj Peter Hewitt i ekipa filma dugo su strahovali hoće li njihov projekt uopće doći do gledatelja.

Filmska ekipa spustila se u Umjetnički muzej Worcester u prosincu 2007. godine na jedan dan snimanja, pri čemu su stvarni zaposlenici muzeja glumili statiste. Kako bi zaštitili neprocjenjiva umjetnička djela od mogućih oštećenja, produkcija je nastavila snimanje na posebno izgrađenom setu u starom bostonskom skladištu.

Ondje su konstruirali replike muzejskih galerija i izradili tridesetak reprodukcija umjetnina iz prave kolekcije. Umjetnička djela koja su u fokusu same pljačke u filmu kreirana su isključivo za potrebe snimanja, kako bi se savršeno uklopila u priču.

Foto: IMDB

Film je snimljen na filmskoj vrpci korištenjem Moviecam kamera, što mu je dalo specifičan i prepoznatljiv vizualni stil. Unatoč teškom putu do publike, Morgan Freeman nije bio samo glavni glumac, već je preuzeo i ulogu izvršnog producenta.

​- Nemam sumnje da ćemo se naći s divnim novim distributerom, to nije pitanje hoćemo li, već kada i tko - izjavio je producent Rob Paris tijekom neizvjesnih dana čekanja na kino premijeru.

*uz korištenje AI-ja

