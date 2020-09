Frizeri bijesni: 'Izbacili su nas iz showa jer smo im konkurencija'

Ozana i Ognjen završili su sudjelovanje u 'Superparu'. Zaključili su kako su trebali ostati u showu jer su najkompletniji par, no da su ih ostali izbacili jer su im konkurencija...

<p>Danas je na redu bio drugi zadatak za parove, ali je došlo vrijeme i da ponovno netko napusti 'Superpar'. Jutro je počelo uobičajeno; Marko je igrao igrice, Tini i Mati bilo je hladno u kamp-kućici, ali ipak lijepo, a Anton je pripremao zdravi doručak.</p><p>- Danas je Dolores i meni godišnjica i iznenadit ću je s nečim divljim. Koliko god doručak bio neki standard, na to se najviše topi - rekao je i oduševio svoju dragu. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Ozana i Ognjen iz Superpara</b></p><p>Kad su se Tina i Mate ustali, otišli su kod Ratke i Gordona kako bi ih otvoreno pitali imaju li njihovu potporu.</p><p>- Ako smo vam dali prvi put, vjerojatno ćemo i drugi - rekao im je Gordon, a za doručkom je Ognjen ponovno pokušavao shvatiti što će biti današnji izazov. </p><p>Ubrzo su natjecatelji otišli na ranč, gdje ih je čekao Enis. Damama je objasnio kako će njihovi partneri biti maskirani u različite životinje i ništa neće vidjeti. Moraju proći stazu, a dame su bile njihove oči.</p><p>- Kad sam pogledala poligon, bila sam izbezumljena - komentirala je Ratka. Na kraju staze, morat će razbiti srce iz kojeg će ispasti malo srce i koji prođe prvi s tim je pobjednik. Onaj tko ostane najdalje od cilja, ide u eliminacije. </p><p>Stigli su muškarci i dame su doznale tko se krije iza kojeg kostima. Ognjen je bio lisica, Matej vuk, Anton lav, Mirko panda, Gordon jastog, Marko slon i Mate konj.</p><p>- Izgledaju kao idioti - rekla je Ozana i utrka je počela. Dame su navigirale, no muškarci su padali ili se sudarali. Premda je Matej u početku bio najviše fokusiran, u jednom trenutku nitko nije znao što mu je lijevo, desno, gdje je staza i kako trebaju hodati.</p><p>- Panika, nervoza, vruće ti je, buka, galama, totalno dezorijentiran… - rekao je Olja. </p><p>Matej je polako išao prema cilju, a za njim Anton dok su ostali još padali po putu.</p><p>- Vuk je uzeo to srce i rastrgao ga, kao pravi vuk - komentirala je Dolores Matejev potez da bi potom i Matej i Anton tražili malo srce.</p><p>- Ne vidim srce, ne mogu objasniti gdje je, bilo mi katastrofa - komentirala je Daliborka dok su se Anton i Matej naguravali, a Marko je izgubio sve živce.</p><p>- Gdje više da hodam?! - ljutito je vikao. </p><p>Naposljetku je Anton prvi našao srce, a Olja je i dalje bio zadnji.</p><p>- I deda ga je prešišao samo tako - komentirala je Ozana dok su Matej i Anton grabili do cilja. Matej je prvi prošao cilj, a Anton sa srcem u ruci prvo se zabio u stup, a onda prošao cilj.</p><p>- Znanstveno je dokazano da je najjača životinja, odnosno voditelj životinjskog carstva - gospodin prekrasni lav - zadovoljno je komentirao Anton. </p><p>I kad su jednom svi, osim Olje, nekako stigli do cilja, odmah su počeli vikati na partnerice da su one krive zato što su im sve pogrešno govorile.</p><p>- Osjećam se grozno, na pola je poligona stao i to je to - komentirala je Ozana, a Matej je vikao na Daliborku zbog srca.</p><p>- I ti ovoliko srce nisi vidjela?! - ljutito je vikao i govorio svojoj supruzi da bi trebala provjeriti dioptriju, a Ratka je bila zgrožena zbog njegova ponašanja. Marko je u to vrijeme tražio vjenčani prsten koji je izgubio na poligonu i našao ga!</p><p>Pobjednički su par Dolores i Anton, koji dobivaju 5000 kuna, a ovaj ciklus superpar su Daliborka i Matej.</p><p>- Zaslužili smo to jer smo se ovaj ciklus poprilično trudili - komentirali su, no Gordon misli kako je čista slučajnost što su oni ispali superpar zato što misli da oni to nisu. Olja je bio najgori danas na poligonu tako da se Ozana i on pridružuju Tini i Mati na eliminacijama. </p><p>Ozana i Ognjen smatraju kako Tina i Mate žicaju glasove od ostalih parova, a oni tvrde da nisu takvi. Daliborka i Matej kao superpar odabrali su kovertu, a ostali su parovi razmišljali kome će dati glas.</p><p>- Nije ugodno biti ugrožen par dvaput zaredom - govorili su Tina i Mate kad su stali pokraj Ozane i Ognjena. Matej i Daliborka su, nažalost, odabrali praznu kovertu. </p><p>Jelena i Mirko dali su narukvicu Ozani i Ognjenu zato što su se najbolje ponašali prema njima. Nikolana i Marko odabrali su Tinu i Matu, a Ozana i Ognjen kažu kako su to i očekivali. Dolores i Anton narukvicu su dali Ozani i Ognjenu zato što se Tina kladila na premalo novaca, a i već su im na prošlim eliminacijama dali priliku. Ratka i Gordon dali su narukvicu Tini i Mati zato što su im to obećali. Odluka je bila na Daliborki i Mateju, koji su za ostanak u kući odabrali Tinu i Matu. </p><p>Ozana i Ognjen završili su sudjelovanje u 'Superparu', a Enis je otkrio i da svi ostaju u svojim sobama i treći ciklus u kojem se sve zahuktava!</p><p>- Trebali smo ostati jer smo najkompletniji par, ali izbacili su nas jer smo im konkurencija - zaključili su Ozana i Ognjen i poželjeli Dolores i Antonu da pobijede. </p>