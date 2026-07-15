Obavijesti

Show

Komentari 0
KRAJ BRAKA

Frontmen Beartootha razvodi se nakon što je priznao da je gej

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Frontmen Beartootha razvodi se nakon što je priznao da je gej
3
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Shomo je krajem svibnja na Instagramu podijelio emotivnu izjavu, opisujući se kao "ponosni gej muškarac". Objasnio je da se dugo borio s vlastitim identitetom

Admiral

Frontmen metalcore benda Beartooth, Caleb Shomo, i njegova supruga Fleur Shomo službeno su pokrenuli brakorazvodnu parnicu, gotovo dva mjeseca nakon što je glazbenik javno obznanio da je gej. Par, koji nema djece, bio je u braku četrnaest godina.

Shomo je krajem svibnja na Instagramu podijelio emotivnu izjavu, opisujući se kao "ponosni gej muškarac". Objasnio je da se dugo borio s vlastitim identitetom i desetljeće potiskivao osjećaje alkoholom. Tek nakon otrežnjenja uspio se suočiti sa svojom seksualnošću.

Foto: Instagram

- Proveo sam dugo vremena secirajući i mireći se sa svojom istinom - napisao je, dodavši kako se nada da će mu ovaj korak napokon omogućiti da doživi ljubav prema samome sebi. Nagađanja o njegovu privatnom životu pojačala su se nakon objave singla "Free" ranije ove godine, čiji je spot prikazao pjevača u novom, odvažnom izdanju sa šminkom i šljokicama.

Foto: Instagram

Ubrzo nakon Calebove objave, njegova supruga Fleur potvrdila je kraj njihova braka, opisujući protekle mjesece kao "vrlo dezorijentirajuće i bolno vrijeme". U dirljivoj objavi, istaknula je kompleksnost situacije.

EMOTIVNA ISPOVIJEST Glazbenik priznao da je gej, a oglasila se i bivša supruga s kojom je u braku bio 14 godina
Glazbenik priznao da je gej, a oglasila se i bivša supruga s kojom je u braku bio 14 godina

- Morati ga podržavati dok istovremeno gubiš sve bilo je nevjerojatno teško shvatiti. Možeš voljeti i podržavati svoju osobu kroz najteže razdoblje u njezinu životu, a istovremeno biti potpuno uništen i izgubiti sebe.

Unatoč bolnom prekidu, naglasila je da je njihova priča bila dobra.

Foto: instagram

- Naših gotovo četrnaest godina braka bilo je predivno i puno zabave, avanture i ljubavi. Već mi nedostaje. Naša priča bila je dobra. I sada je gotova.

Shomo je kasnije u jednom podcastu otkrio kako je strog religijski odgoj, kao sinu propovjednika, duboko utjecao na njegovo potiskivanje. Opisao je kako je u tinejdžerskim danima na kršćanskoj glazbenoj sceni svjedočio pokušajima molitvenog "liječenja" homoseksualnosti kod člana ekipe, što je za njega bilo traumatično.

Priznao je da je bio "prestravljen" kada je supruzi priznao istinu. Obožavatelji su uglavnom reagirali s podrškom, hvaleći hrabrost i iskrenost oboje supružnika u teškom životnom razdoblju.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ella Dvornik pokazala transformaciju: Skinula se i otkrila koliko ima kila
MA TKO BI REKAO!

FOTO Ella Dvornik pokazala transformaciju: Skinula se i otkrila koliko ima kila

Naša influencerica već godinama vrijedno trenira i pazi na svoj izgled, a sada je šokirala podatkom kako ima isto kilograma kao i prije nekoliko godina, a izgleda potpuno drugačije
Jesu li prekinuli? Anastasija se kratko oglasila oko Petra, sve je komentirao i 'Savršeni' Karlo
EVO ŠTO SU REKLI

Jesu li prekinuli? Anastasija se kratko oglasila oko Petra, sve je komentirao i 'Savršeni' Karlo

Uz Petra, drugi 'Gospodin Savršeni' posljednje sezone showa bio je Karlo Godec, koji je za prokomentirao vijest o prekidu kolege i njegove odabranice
FOTO Nosi li ona uopće gaćice? Nives Celzijus pokazala duboki dekolte u mokrom seksi izdanju
SVE JOJ SE VIDI

FOTO Nosi li ona uopće gaćice? Nives Celzijus pokazala duboki dekolte u mokrom seksi izdanju

Zanosna Nives odlučila je dodatno podići celzijuse pa je pozirala uz bazen dok je na sebi nosila kratku haljinicu koja je mnogima golicala maštu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026