Frontmen Beartootha razvodi se nakon što je priznao da je gej

Frontmen metalcore benda Beartooth, Caleb Shomo, i njegova supruga Fleur Shomo službeno su pokrenuli brakorazvodnu parnicu, gotovo dva mjeseca nakon što je glazbenik javno obznanio da je gej. Par, koji nema djece, bio je u braku četrnaest godina.

Shomo je krajem svibnja na Instagramu podijelio emotivnu izjavu, opisujući se kao "ponosni gej muškarac". Objasnio je da se dugo borio s vlastitim identitetom i desetljeće potiskivao osjećaje alkoholom. Tek nakon otrežnjenja uspio se suočiti sa svojom seksualnošću.

Foto: Instagram

- Proveo sam dugo vremena secirajući i mireći se sa svojom istinom - napisao je, dodavši kako se nada da će mu ovaj korak napokon omogućiti da doživi ljubav prema samome sebi. Nagađanja o njegovu privatnom životu pojačala su se nakon objave singla "Free" ranije ove godine, čiji je spot prikazao pjevača u novom, odvažnom izdanju sa šminkom i šljokicama.

Foto: Instagram

Ubrzo nakon Calebove objave, njegova supruga Fleur potvrdila je kraj njihova braka, opisujući protekle mjesece kao "vrlo dezorijentirajuće i bolno vrijeme". U dirljivoj objavi, istaknula je kompleksnost situacije.

- Morati ga podržavati dok istovremeno gubiš sve bilo je nevjerojatno teško shvatiti. Možeš voljeti i podržavati svoju osobu kroz najteže razdoblje u njezinu životu, a istovremeno biti potpuno uništen i izgubiti sebe.

Unatoč bolnom prekidu, naglasila je da je njihova priča bila dobra.

Foto: instagram

- Naših gotovo četrnaest godina braka bilo je predivno i puno zabave, avanture i ljubavi. Već mi nedostaje. Naša priča bila je dobra. I sada je gotova.

Shomo je kasnije u jednom podcastu otkrio kako je strog religijski odgoj, kao sinu propovjednika, duboko utjecao na njegovo potiskivanje. Opisao je kako je u tinejdžerskim danima na kršćanskoj glazbenoj sceni svjedočio pokušajima molitvenog "liječenja" homoseksualnosti kod člana ekipe, što je za njega bilo traumatično.

Priznao je da je bio "prestravljen" kada je supruzi priznao istinu. Obožavatelji su uglavnom reagirali s podrškom, hvaleći hrabrost i iskrenost oboje supružnika u teškom životnom razdoblju.

*uz korištenje AI-ja