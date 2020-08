Gabi iskreno: 'Često posustajem i utjeha mi je hrana, ali motiv da smršavim mi je sada osveta'

Bivša natjecateljica 'Života na vagi' priznala je kako odmah vrati određeni broj kilograma čim se približi dvoznamenkastom broju na vagi. Ljudi joj pričaju kako je nezadovoljna sama sa sobom i tvrdi kako su u pravu

<p>Bivša natjecateljica showa 'Život na vagi’' <strong>Gabrijela Crnjac</strong> (28) ostala je zapamćena po tome što je u showu smršavila 100 kilograma. Gledatelje i voditeljicu <strong>Marijanu Batinić</strong> (39) rasplakala je kada je otvorila srce i priznala kako se boji da će zbog težine ostati sama cijeli život.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mršavjeli su velikom brzinom</strong></p><p>Na Instagramu se prisjetila tih dana. Gabi je objavila fotografiju snimljenu prilikom ulaska u show. Ispričala je što joj je prolazilo kroz glavu i s čim se borila.</p><p>- Godine 2017. sam krenula u borbu s kilogramima koje sam 'natucala' kroz cijeli život. Od tada su promjene vidljive, ali fizičke. Daleko sam od onoga što sam bila, još dalje od onoga što želim postići. Nekad se vratim na početak pa utjehu tražim u hrani. Tako je bilo i bit će, ne želim padati, a to niti ne očekujem. Želim da uvijek ustanem nakon pada. Nisam ispunila sve ciljeve koje sam imala, a sve vremenske rokove sam davno promašila - započela je Gabrijela.</p><p>Priznala je kako odmah vrati određeni broj kilograma čim se približi dvoznamenkastom broju na vagi. Ljudi joj pričaju kako je nezadovoljna sama sa sobom i tvrdi kako su u pravu.</p><p>- Često mi je zaljubljenost bila glavni motiv za skidanje kila. Često maštam o tome da se udam, imam muža i djecu. Motiv traje dok traje i 'ljubav'. Vrlo brzo je prelazilo u razočaranje. Utjeha je opet bila hrana. Već par godina nikoga ne volim. Izoliram se od ikakvih emocija i osjećaja. I onda se pojavi On. I u meni probudi nešto što već dugo nitko nije. Pomisliš: 'Napokon'. Kad ono, još jedan pad u nizu.</p><p>Kada je izašla iz 'Života na vagi' mislila je kako će napokon moći šetati ulicom bez dobacivanja i ružnih riječi. Osjećala je olakšanje, a osjeća ga i sada. </p><p>- 10 posto ljudi na društvenim mrežama su moja obitelj i prijatelji, 90 posto vas ste oni koji ste me dodali nakon showa. Neki jer sam im se svidjela karakterno, neki jer sam im motivacija. Vas druge, žao mi je sto sam razočarala. Razočarala sam i sebe, vjerujem i prijatelje i obitelj koji su mislili da nakon showa neću posustati. Koji su vjerovali u mene. A posustajem i dalje. Često. A ni sa kim o tome ne pričam. Od danas mi je motiv nešto drugo. Osveta. Ljudi kažu da je to najbolji motiv - zaključila je odlučno Gabi.</p><p> </p><p> </p>