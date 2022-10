Gabrijela Crnjac iz prve sezone 'Života na vagi': Skinut ću još 20-ak kila i ukloniti višak kože

Natjecateljica prve sezone 'Života na vagi' Gabrijela Crnjac (30), prije ulaska u show imala je 183 kilograma. Zdravim navikama uspjela je doći do dvoznamenkastog broja, koji i danas održava. Prošlo je čak pet godina od snimanja, a djevojka iz Slavonskog Broda i dalje pazi što i koliko jede. Otkrila je kako ima još samo 20-tak kilograma za skinuti.

- Nije mi teško paziti na prehranu, osoba koja je ikada imala i ima višak kilograma svjesna je toga da cijeli život mora paziti što i koliko jede, i kada si tako 'zacrtaš' u glavi lakše je. Ne treba se odricati ničega, tada najlakše pucas i odustaješ. Trenutno sam zadovoljna svojom kilažom - ispričala je u intervjuu za RTL.

Priznala je kako trenutačno ne trenira, ali u održavanju dobre forme pomaže joj šetnja koju ne propušta baš nijedan dan. Otkrila je i prati li ovu sezonu showa te tko joj je favorit.

- Pratim ovu sezonu. Kandidati su mi dobri, a Željka mi je favorit jer u njoj vidim sebe.

Iz 'Života' pamti lijepe stvari.

- Uz to se prisjećam i razmišljam o tome kako sam ja to sve uopće izdržala. U showu mi je najteže bilo to što nisam imala kontakt s meni bliskim ljudima, sve ostalo je naspram toga bilo 'lagano'. Puno lijepih uspomena, pogotovo na šljunčano brdo na koje sam se jedva popela, krafnu koju sam pojela za imunitet pa me 'razapela' cijela Hrvatska - rekla je Gabi kroz smijeh.

