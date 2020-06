GaGa zaboravila odjenuti hlače? Prošetala se u majici i gaćicama

<p>Pjevačica <strong>Lady GaGa</strong> (34) ne izlazi iz svoje komfor zone čak ni kada nije u svoja četiri zida. Ona ne mari za ono što će drugi reći ni kako će komentirati njezin izgled.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: GaGa nosila ogrlicu od 200 milijuna kuna</strong></p><p>Njezini pratitelji u posljednje su vrijeme počeli komentirati kako se udebljala, nakon što su je paparazzi 'uhvatili' u izdanju s tajicama i uskim topom. A za vikend je sa svojim dečkom <strong>Michaelom Polanskyjem</strong> otišla po kavu u obližnji kafić te zaintrigirala svojim outfitom.</p><p>Izašla je u sportskoj majici, a hlače je ovaj put očigledno zaboravila odjenuti. Ispod majice vidno su joj provirivale crne gaćice. No, zaštitna maska je neizostavna. Na to nije zaboravila kada je izašla po kavu.</p><p>No, GaGu ne brinu komentari koje je u posljednjih nekoliko tjedana dobila na račun svojih odjevnih kombinacija, kao i činjenicu da je 'nabacila' nekoliko kilograma viška. Njezini obožavatelji počeli su šuškati kako je pjevačica možda i trudna nakon što joj je 'iskočio' trbuščić u uskim tajicama. No, ona se o tome nije oglasila pa sve ostaje na nagađanju.</p><p>Njezin dečko uvijek joj je pratnja prilikom izlaska iz kuće. Njih dvoje upoznali su se u Los Angelesu na proslavi jednog rođendana.</p><p>- Michael je stvarno jako pametan dečko, jako ozbiljan. Ljudi pričaju da ih je upoznao Sean Parker u svom domu, a bili su zajedno na ručkovima i drugim događanjima. Seam je povodom svog rođendana organizirao zabavu u svom domu u Los Angelesu u prosincu, a Gaga i Michael su bili tamo - rekao je izvor blizak paru za Page Six još u veljači. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>