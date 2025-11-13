GallaSandalla o transformaciji nakon 'Života na vagi': 'Kao da mi se tijelo baš suzilo iznutra'

Ivan Galenić, poznatiji kao GallaSandalla bio je kandidat devete sezone 'Života na vagi'. Kada je ušao u popularni show,influencer, kojemu su specijalnost računalne igre, bio je šokiran težinom od 162 kilograma. No, sada kada je sve gotovo, a Ivan više od četrdeset kilograma lakši i s osmijehom na licu koji jača njegovo novo samopouzdanje, progovorio je za RTL.hr o svojoj novoj stranci u životu, kao i ponovnom pronalasku sebe. Ipak, iako su rezultati itekako vidljivi, on sam kaže da teško primjećuje razliku.

Foto: RTL

- Ja nigdje ne primijetim svoju transformaciju, ali dosta ljudi i poznanika najviše je vidi u faci i u konstrukciji tijela. No, tek kad stavim sliku s prve vage i slike od prije par dana, vidim ogromnu transformaciju. Kao da mi se tijelo suzilo iznutra - započeo je Ivan.

Također, nisu izostale ni reakcije njegovih bližnjih - obitelji i prijatelja koji su mu gotovo u svakom trenutku na njegovom putu bili ogromna podrška. Trenutak koji mu je jedan od najposebnijih svakako je onaj na gaming festivalu 'Connection' u Sarajevu.

- Tamo je bilo preko deset tisuća ljudi, većinom mojih fanova. Izašao sam na pozornicu ispred 6000 ljudi i srce mi je kucalo jer dugo nisam stajao pred tolikom publikom - istaknuo je Galenić.

- Bili su zadovoljni ne samo oni, nego i njihovi roditelji. Govorili su mi: 'Pratili smo te na 'Životu na vagi', baš si puno smršavio'. Presretni su i zadovoljni, a ja se svaki dan slikam s njima i dajem autograme - dodao je GallaSandalla.

Ono što će Ivanu zauvijek ostati u pamćenju iz realityja su prijateljstva koja traju i nakon što je sve završilo, osobito njegovi cimeri Dominiki i Domagoj, o kojima danas priča samo s riječima hvale.

- Najviše sam ponosan na Domagoja. Gledao sam ga svaki dan i mislim da će za godinu dana biti u top stanju ako nastavi. Jako sam ponosan na njega, kao i na sve kandidate - priznao je Galinić.

- Cimeri se i dalje druže. Bili smo na Jarunu, šetali smo, družili se s obiteljima, snimali humoristične videe koji će uskoro izaći - prokomentirao je influencer, dodavši da njihova interna grupa nosi ime 'Soba 7 Lešinari'.

Foto: RTL

- Zovemo se 'Lešinari' po Kanye Westovom albumu. Nekako smo se svi do finala, ja do sedmog tjedna, vukli kao lešinari, ali na kraju dana smo svi izašli kao pobjednici. Svi kandidati - pojasnio je GallaSandala.

Ivan je naglasio i da mu danas iskustvo koje je stekao služi da bi bio inspiracija i primjer drugima, a savjet koji upravo za njih ima je da, umjesto čekanja pravog trenutka, krenu odmah.

- Ljudi mogu krenuti od sada, od danas. Ne treba im ništa, samo inicijativa da krenu korak naprijed - poručio je Ivan, otkrivši da je i sam napravio istu pogrešku jer je zbog karijere zanemario vlastito zdravlje.

- Sam sam sebe ponizio i doveo se u takvo stanje. Ovaj show daje iskru da nas pogura - istaknuo je influencer.

Na kraju je istaknuo i nit vodilju kao recept za rezultate.

- Samodisciplina je ključ ovog uspjeha. Svi mi kandidati imamo samodisciplinu, a kad ona i posustane, treba se natjerati. Nemoj da sutra ne dođeš na trening, jer prekosutra, treći dan, više nećeš ni doći. To je taj efekt koji se dogodi - zaključio je Galinić.

Foto: Instagram