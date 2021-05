Od blatnjavih ulica južnoafričkog slama do koktel zabava u Davosu, Bill i Melinda Gates bili su par. Zahvaljujući Billovoj tehnološkoj kompaniji Microsoftu, zajedno su izgradili i zajedno vode humanitarno neprofitno carstvo Zakladu Billa i Melinde Gates. I kad je došlo vrijeme da objave da im je brak završen, učili su to zajedničkom izjavom svaki na svom računu na Twitteru u isti trenutak.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Melinda je stvarno jednaka partnerica", kazao je Bill u Netflixovu dokumentarcu 2019. godine. "Poput mene je optimistična i zainteresirana za znanost. Bolja je od mene s ljudima".

Za i protiv

Rođen 28. listopada 1955., William H. Gates odrastao je u Seattleu i zaljubio se u računarstvo kao 13-godišnjak. Nakon dvije godine studija napustio je Harvard i s prijateljem iz djetinjstva osnovao Microsoft.

Melinda Gates rođena je kao Melinda French 15. kolovoza 1964 u Dallasu. U školi se zainteresirala za kompjuterske igrice i programiranje, a prvo računalo koje je ikada koristila bio je Apple II.

Upoznali su se 1987. nedugo nakon što je Melinda počela raditi u Microsoftu, što je je bio prvi posao nakon diplome na Dukeu. Slučajno su sjeli jedno do drugog na poslovnoj večeri. Melinda je rekla da joj je budući muž "bio zabavan i pun energije".

Bill ju je, međutim, pozvao na izlazak tek mjesecima kasnije kad su ponovo naletjeli jedno na drugog na Microsoftovom parkiralištu.

Vjenčali su se 1994. i imaju troje djece. Prije nego što je postavio pitanje, Melinda ga je zatekla kako na ploči piše razloge za i protiv braka.

Kao par su donijeli revoluciju u tehnološki svijet. Bill putem Microsoftova softvera, Melinda oblikujući prostor ženama u industriji kojom dominiraju muškarci.

Zaklada

Zakladu Billa i Melinde Gates pokrenuli su 2000. Do danas su u različitim dijelovima svijeta uložili više od 54 milijarde dolara u istraživanje malarije i borbu protiv zaraznih bolesti, agrikulturna istraživanja, temeljnu zdravstvenu skrb i sanitarije.

Razvod bi mogao postaviti nova pitanja što će biti s njihovim bogatstvom, većina kojeg još nije donirana zakladi.

Bill se odmaknuo od Microsofta 2006. kako bi se posvetio filantropiji. Godine 2010. zajedno s Melindom i Warrenom Buffettom počeli su ohrabrivati i poticati milijardere da većinu svojeg bogatstva ostave u dobrotvorne svrhe.

Izvorno je Bill pisao godišnji bilten zaklade, ali je Melinda 2013. zatražila da ga supotpisuje. Iako su o tome raspravljali do te mjere da je 2019. priznala da je mislila da će to dovesti do razvoda, ipak su postigli kompromis.

Od te godine bilten je imao dio za Melindu, a od 2015. u cijelosti su ga pisali zajedno.

Čak i nakon razvoda, dijelovi njihova partnerstva mogli bi se nastaviti.

"I dalje dijelimo vjeru u našu misiju i nastavit ćemo raditi zajedno u zakladi", kazali su u priopćenju. "Ali ne vjerujemo da više možemo razvijati se zajedno, kao par".