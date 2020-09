Gay Srpkinja zavela je Moniku, obitelj i prijatelji su šokirani: Nikad prije nije bila s curom

<p>Nakon što je pobjedu u 3. sezoni srpskog kontroverznog showa 'Zadruga' odnijela Hrvatica Iva Grgurić, produkcija Pinka ove sezone odlučila je 'podebljati' broj Hrvata u realityju. U 4. sezonu ušlo ih je čak četvero, a to su Filip Car, Fran Pujas, Paula Hublin i Monika Horvat.</p><p>Svađama, prekidima, plakanjem već su se istaknuli u masi, a najgledanije videosnimke upravo su one na kojima dominiraju Hrvati. Sad je 'zablistala' stomatologinja Monika...</p><p>Iako gledatelje ovog showa ništa ne može pretjerano iznenaditi, stomatologinja Monika svojim ponašanjem zaprepastila je javnost.<br/> Prije ulaska u show samouvjereno je tvrdila kako gledatelji neće imati priliku gledati njezine 'vruće akcije', a samo nekoliko dana nakon toga ljubitelji realityja imaju priliku uživati u strastvenim poljupcima i dodirima između Monike i Jovane Tomić, poznatije kao Matora.</p><p>Dobro, ne baš svi s obzirom na to da prijatelji i obitelj ne podržavaju ovakvo ponašanje, a izgleda kako ni Jovanina podrška nije zadovoljna novom 'snajkom'. Godinama je Jovana poznata kao djevojka koja je 'skinula' neke od najpoznatijih srpskih starleta, među kojima su Sanja Stanković i Ružica Veljković. Izgleda kako je Matora slaba na manekenke, pa se na njezinu popisu našla i atraktivna Hrvatica, koja prije ulaska u 'Zadrugu' nije imala seksualne odnose sa ženama.</p><p>Baš zbog toga obitelj i prijatelji šokirani su njezinim izborom, a na društvenim mrežama potvrdili su kako nikad nije bila sklona ženama.</p><p>- Monika ne voli žene. Bila je u vezi samo s muškarcima. Sudeći po videosnimkama i dokazima, Monika je nagovorena da ovo radi zbog realityja. Matora ju pljuje iza leđa, a ona priča samo u šiframa. Svi dokazi će isplivati na površinu. Žalosno je da se preko njezinih leđa igra igra - napisala je Monikina prijateljica.</p><p>Kontaktirali smo i njezinu obitelj, koja nije htjela davati izjave o Monikinoj novoj partnerici niti njezinu seksualnom opredjeljenju. Niti Jovanina obitelj ne podržava ovu vezu jer smatra kako stomatologinja želi kadar preko Matorine 'grbače'. Bilo kako bilo, reality zvijezda i Hrvatica bez obzira na razne predrasude, kako unutra tako i vani, ne prestaju s dodirima, poljupcima i zagrljajima, a sudeći po njihovom razgovoru, planiraju ozbiljnu vezu.</p><p>- Jaooooo - rekla je Monika nakon prvog strastvenog poljupca.</p><p>Pred milijunima ljudi otkrila je kako Jovana nije prva djevojka koja joj se svidjela. Iako je do sada bila u vezama isključivo s muškarcima, nedavno joj se svidjela jedna Amerikanka, ali nikad nije došlo do seksualnog odnosa.</p><p>- Htjela sam napustiti 'Zadrugu', ali sad imam tebe. To mora da je sudbina - rekla je Monika Jovani dok su izmjenjivale nježnosti na krevetu.</p><p>Iako još nisu službeno potvrdile vezu, njih dvije se doslovno ne odvajaju jedna od druge. I dok neki misle kako je to dio taktike, drugi komentiraju kako izgledaju zaljubljeno. Svakako, videosnimke na kojima se maze u krevetu imaju više od milijun pregleda, a neki već nagađaju kako je ovim potezom osigurala mjesto u velikom finalu.</p>