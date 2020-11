Gazdarica: Silvio ide u dvoboj jer malo radi, a previše jede...

Postoji šansa da se Zdenka predomisli. Maja ima veliki utjecaj na nju, njih dvije su doslovno kao mama i kćer i možda bi Maja mogla tu odigrati neku ulogu da joj dokaže neke stvari koje ne vidi, rekao je Silvio

<p>Od ranog jutra farmeri su pokušavali dokučiti koga bi gazdarica <strong>Zdenka</strong> mogla odabrati za prvog duelista, a kada je došao taj trenutak te je Zdenka izabrala<strong> Silvija</strong>, farmeri nisu mogli sakriti svoj smijeh zbog razloga koji je navela - previše jede.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Non stop nešto mažeš i uvečer ideš po frižideru. Drugi ljudi rade, a ti trošiš energiju na nešto drugo - obrusila se Zdenka na Silvija koji nije mogao vjerovati što govori.</p><p>- On više troši nego što pridonosi ovoj farmi. Vlasi su mi se dignule na glavi kada sam vidjela da je ulje iz tunjevine bacio - zaključila je Zdenka kazavši kako ga prati od samog početka te joj se čini da najmanje od svih pridonosi zajednici. Silvio se obranio kazavši kako to nije istina što je kazala te da je vježbao onda kada su drugi odmarali, a sve što je jeo, jeli su i neki drugi farmeri.</p><p>Razočaran sam jer netko ne vidi nešto i onda to tebi nabija na nos, a zapravo je u krivu. Zdenka nije vidjela da sam se ja trgao oko svih poslova, na suncu, na kiši, penjao se, nosio, donosio. Ona je vidjela dva, tri momenta koja su joj upala u oči - izjavio je Silvio. Nakon odabira s Majom je otišao čistiti štalu, a Maja nije mogla propustiti priliku našaliti se sa Silvijem i Zdenkom.</p><p>- Zdene je stari tip koja je navikla da je žensko žensko, a muško muško i njoj su svi ti moderni đirevi, ti uredni muškarci koji jako paze na higijenu, na izgled, to je njoj jednom riječju - neradnik - objasnila je Maja, a Silvio je kasnije skužio kako bi upravo Maja mogla odigrati ulogu ne bi li gazdarica Zdenka ipak promijenila svoju odluku i postavila nekog drugog farmera za prvog duelista.</p><p>- Postoji šansa da se Zdenka predomisli. Maja ima veliki utjecaj na nju, njih dvije su doslovno kao mama i kćer i možda bi Maja mogla tu odigrati neku ulogu da joj dokaže neke stvari koje ne vidi, a Maja ih vidi i razumije - obrazložio je Silvio. Da Zdenka možda Silvija nije vidjela u najboljem svjetlu, slaže se i Dora, koja je istaknula kako nije željela ulaziti u neke polemike, no ipak će se potruditi ne bi li Zdenka možda promijenila mišljenje.</p><p>- Planiram svakako pred Zdenkom Silvija dokazat takav kakav je, znači ne ga poboljšavati, nego da vidi kakav jest, a on je prekrasan dečko, tako da malo razbijemo tu predrasudu o njemu - otkrila je te dodala: 'Žao mi je što to nisam rekla za stolom da kada je trenirao da je to stvarno bilo u slobodno vrijeme, ali evo nekad kasno palim'. </p>