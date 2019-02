Gdje je after? Pa u Madonne! 'Naroljamo se pa povraćamo...'

Nakon što završi dodjela Oscara, zvijezde ne odlaze svojim kućama kako bi se dobro naspavale. Dobar dio njih je i priznao kako su im zabave nakon Oscara i draže nego same dodjele nagrada, a ove godine je izbor after partyja dosta bogat.

Tu je već tradicionalni "Governors Ball", gdje pobjednici uz večeru čekaju da se njihov kipić ugravira, svaki od filmskih studija ima svoju zabavu, kao i magazin Vanity Fair. Ali te zabave su ništa prema onome što sprema Madonna.

U domu svojeg menadžera, Guya Osearyja, kraljica popa već 12 godinu u nizu priprema zabavu samo za najveće zvijezde.

- Gdjegod da pogledate, vidite slavnu osobu. Svi plešu i svi se naroljaju do kraja. To je jedna od rijetkih zabava kojoj se zvijezde zaista vesele. Di Caprio je na kraju prošle zabave pričao o ovogodišnjoj - rekao je jedan od uzvanika za New York Post.

Foto: Instagram

A ovogodišnja lista gostiju zaista je impresivna. Oprah Winfrey, Taylor Swift, Julia Roberts, Miley Cyrus, Tom Brady, Gisele Bundchen, Jack Nicholson, Lady Gaga...samo su neke od zvijezda koje će uživati na najluđem afteru godine, kako ga zovu američki mediji. Sve je dopušteno, sve se tolerira, osim jedne stvari -fotografiranja.

Logično, jer je osim po ludoj zabavi, ovaj party poznat i po - povraćanju.

- Prošle godine sam isprolijevao goste, a onda povraćao ispred kuće - rekao je britanski glumac Sam Clafin prošle godine, a slična iskustva ima i Jennifer Lawrence,kao i Eddie Redmayne. Oboje su, kako su sami rekli, ispovraćali dušu u sitnim satima na ovoj zabavi.

No neće se Madonna zbog toga naljutiti ili vas poslati kući pijane. Kad vam dosadi zabava, odete u drugo krilo kuće gdje vas čeka obilati doručak, plus sve što trebate da se otrijeznite. I onda opet tako iduće godine...