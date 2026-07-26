Gdje se to zvijezde kriju na Jadranu? Nogometaši jure na Šipan, dame biraju otočić Vrnik

Nije slučajno što Alka Vuica već godinama bježi na odmor upravo na Hvar. Pjevačica je još prije nekoliko godina priznala da, što je starija, sve manje uživa u mjestima na kojima svi žele biti viđeni. 'Najviše volim biti na brodu. To mi je idealno ljetovanje', rekla je u jednom intervjuu, dodavši kako je sve više privlače nepoznate uvale i istraživanje obale, a sve manje gradske rive i prepuni kafići.Čak je kroz šalu rekla da bi najradije živjela na brodu. Fotografiju na kojoj uživa 'ispružena' na krmi jahte bliske prijateljice objavila je svega par tjedana prije nego li je njezin sin Arian s partnericom, proteklog tjedna, dobio dijete, a Alka postala baka...