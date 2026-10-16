Gdje van za vikend? Donosimo vodič za izlaske i svirke ovog vikenda diljem Hrvatske...

Petak otvara jaka ekipa i ritam koji ne popušta. Laibach stiže u Boogaloo i nosi industrijski udar koji se ne zaboravlja. U centru grada Boris Štok vraća se na pozornicu kluba Sax, elegantan vokal, fina dinamika, pune emocije. U Tvornicu kulture dolazi Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, mješavina romske tradicije, klezmera i Mediterana, savršena za ples do kasno. Vintage Industrial Bar priprema 16. izdanje serijala Svoga tijela gospodar, domaći rock i znojava gitaristička vožnja. U Travnu se vraća Papandopulo kvartet, program Nemir i strast, saksofoni u punoj boji, kaleidoskop emocija i virtuozna preciznost. U Lisinskom klincima titra mašta, Zagrebačka filharmonija izvodi Vlak u snijegu, glazbena vožnja koja razveseli i velike. Osijek pleše na Festivalu kínēsis, suvremeni groove i urbana scena u Kulturnom centru, a u Zagrebu Attack Fest zagrijava AKC Attack, tvrdo, živo i glasno.

Banja Luka: Koncert “Sloboda rijekama” za očuvanje rijeka Balkana | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL



Subota ne koči. Porto Morto zauzima Tvornicu, art pop koji raste iz pjesme u pjesmu, plesna elektronika i brass koji podiže ruke. U Boogaloou se stvara rockerska gužva, Partibrejkers režu kroz noć, a kasnije preuzima Trance Unity i pumpa bpm, visoko i široko. U Lisinskom se smiruje puls, Trio Elogio u maloj dvorani donosi finu komornu eleganciju. Rijeka u Pogonu slavi Janis, Love Janis je tribute s puno duše i sirovog bluza. Split dočekuje Brushy One String u Hrvatskom domu, jedan konac, jedna gitara, tisuću osjećaja, čista karizma. Zagreb navečer vrvi i izvan dvorana, u The Garden Taproomu Kongres Kolektiv slaže selekciju za urbani plesni podij. U Vinkovcima Rum Smugglers pale Walkow Bar, bass i latino začini dolaze na red, prsti sami pucaju. Zadar se otvara Urbofonu, Lika Kolorado u Providurovoj palači donosi indie energiju koja lako prianja. Čakovec u zgradi Scheier dočekuje Alona Yavnaija, jazz klavir koji se valja poput rijeke, puna boja i groove. Ako želite tvrđi underground, Attack Fest se nastavlja i druga večer, analogni šus i DIY atmosfera, to se živi, ne priča.

8. Antivalentinovo - Koncert zagrebačkog benda Porto Morto | Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL





Nedjelja zaključuje vikend koncertom koji ima priču. Hojsak i Novosel slave svojih deset u Tvornici. Kontrabas i tambura, spoj koji je osvojio publiku, domaće teme, suvremeni sjaj, puno topline. To je onaj osjećaj kad vikend zatvara krug, miris dima nestaje, a melodične linije još stoje u zraku. Savršena točka na i.



Zagreb: Nastup Zagreba?ke filharmonije u KD Vatroslava Lisinskog | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA



Gdje god da krenete, čekaju vas svjetla, zvučnici i ljudi koji glazbu nose kao zastavu. Petak je za eksploziju, subota za euforiju, nedjelja za osmijeh i mir. Vidimo se u prvim redovima, čaše gore, srce na ritam, a Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Čakovec, Zadar i Vinkovci dišu u istom taktu.



Petak:

Laibach u Boogaloou – Boogaloo, Zagreb

Boris Štok - Sax! – Sax!, Zagreb

Barcelona Gipsy balKan Orchestra - Tvornica kulture – Tvornica kulture, Zagreb

16. Svoga tijela gospodar – Vintage Industrial Bar, Zagreb

Papandopulo kvartet: Nemir i strast - kaleidoskop emocija – Kulturni centar Travno, Zagreb

Festival kínēsis 2026. – Kulturni centar Osijek, Osijek

Attack Fest 2026. – AKC Attack, Zagreb

Zagrebačka filharmonija - Minimini ciklus: Vlak u snijegu – Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana, Zagreb



Foto: 123RF - ilustrativna fotografija



Subota:

Porto Morto u Tvornici kulture – Tvornica kulture, Zagreb

Partibrejkers - Boogaloo – Boogaloo, Zagreb

Trance Unity 18: Constellation ft. Darren Porter – Boogaloo, Zagreb

Lisinski da camera: Trio Elogio – Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana, Zagreb

Love Janis - Pogon – Pogon, Rijeka

Brushy One String - Hrvatski dom Split – Hrvatski dom Split – Koncertna dvorana Ive Tijardovića, Split

Kongres Kolektiv: DJ Propâli, natali karuza, S.L. Jeme, Dr. Tetrapak – The Garden Taproom, Zagreb

Rum Smugglers: Plata O Plomo, Walkow Bar – Walkow Bar, Vinkovci

AJMO! na Urbofon Live: Lika Kolorado, Providurova palača – Providurova palača, Zadar

Alon Yavnai - Čakovec – Zgrada Scheier, Čakovec

Attack Fest 2026. – AKC Attack, Zagreb



Osijek: Koncert grupe Porto Morto u sklopu Iskon city takeovera | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Nedjelja:

Hojsak & Novosel: Naših 10 u Tvornici kulture – Tvornica kulture, Zagreb