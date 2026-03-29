Gelo je glazbom oplemenio Divlje pčele: Jelena je iznimna, njezina podrška me potiče...

Iako je široj javnosti najpoznatiji kao gitarist, aranžer i producent, Ante Gelo posljednjih se godina sve više profilira i kao autor glazbe za televizijske projekte. Njegov ulazak u svijet serija zasad je skroman po opsegu, ali značajan po utjecaju. Najvažniji i ujedno najprepoznatljiviji projekt na kojem je radio jest RTL-ova serija 'Divlje pčele', za koju potpisuje kompletnu glazbenu kulisu. Upravo kroz taj angažman Gelo je dobio priliku u potpunosti razviti svoj autorski izraz u televizijskom formatu, stvarajući zvuk koji prati radnju, emociju i vrijeme u kojem se serija odvija.

Kako sam ističe, glazba u seriji nije tek pozadina, već važan dio priče koji prati svaku emociju i razvoj radnje, crpeći inspiraciju iz vremena i prostora u kojem se ona odvija. U bogatoj produkciji serije, Gelo opisuje glazbu kao nit koja se neprestano provlači kroz radnju – poput vinove loze koja se prirodno obavija oko svake scene. Proces stvaranja, kaže, još uvijek traje i razvijat će se sve do posljednje epizode.

“Veliko mi je zadovoljstvo biti dio ovog projekta jer svaka epizoda nosi novu emociju, a glazba mora biti prisutna u svakom njezinu sloju”, objašnjava.

Njegov pristup temelji se na spoju tradicije i suvremenosti, koji opisuje kao “moderni retro”. Posebnu je pažnju posvetio izboru instrumenata kako bi dočarao autentičnost vremena – od harmonike, mandoline, klarineta i gitare, do etno elemenata poput ojkanja, uz diskretno prisutne gudače. Sve je, naglašava, pažljivo uklopljeno kako bi pratilo i vizualni identitet serije – od kostima i frizura do same atmosfere.



Inspiraciju za glazbeni izričaj pronašao je u dalmatinskom zaleđu, čije bogato kulturno nasljeđe nosi utjecaje različitih podneblja, uključujući Bosnu, Italiju i Grčku. Upravo ta mješavina oblikovala je zvuk serije, koji je, kako kaže, jednostavan u harmoniji, ali snažan u izrazu – baš poput života ljudi tog kraja.

“Radnja je temelj svega, a glazba se oko nje prirodno gradi i razvija. Serija je puna napetih i emotivnih scena, i glazba to mora vjerno pratiti”, ističe Gelo, dodajući kako mu je osobno bliska tematika jer i sam ima obiteljske korijene vezane uz taj kraj. Gelo poručuje i kako vjeruje da će Divlje pčele publici donijeti ne samo snažnu priču, već i glazbu koja će ostati zapamćena – zajedno s uspomenama, suradnjama i prijateljstvima koja su nastala tijekom rada na seriji.

Za razliku od skladatelja koji su karijeru gradili primarno u filmskoj i televizijskoj industriji, Gelo dolazi iz bogatog glazbenog zaleđa – koncertne scene, studijskog rada i suradnji s brojnim domaćim izvođačima. Upravo to iskustvo oblikovalo je njegov pristup radu na serijama, gdje glazbi pristupa kao živom elementu priče, a ne samo kao pozadinskom sloju.

Oduševljen atmosferom na setu

Iako zasad nema dugu listu televizijskih projekata iza sebe, njegov rad na seriji Divlje pčele pokazao je kako se uspješno može prenijeti iz glazbene industrije u svijet audiovizualne produkcije. Time je, čini se, otvorio vrata i budućim projektima u kojima bi njegov prepoznatljiv glazbeni potpis mogao dobiti još širi prostor.

A osim što potpisuje glazbu, Ante Gelo pojavljuje se i u manjoj epizodnoj ulozi, što mu je bilo posebno iskustvo. Iako je i ranije sudjelovao u filmskim projektima, priznaje da mu je ova transformacija – uz kostim, frizuru i brkove – bila potpuno novo i zabavno iskustvo. Posebno ističe odličnu atmosferu na setu i brzo zbližavanje cijele ekipe.



U radu na projektu oslanjao se i na savjete svoje partnerice, Jelena Perčin, koja u seriji tumači jednu od ključnih uloga. “Od Jelene uvijek tražim mišljenje – ona ima ogromno iskustvo i iznimna je u svom poslu. Njezina podrška i angažman dodatno su mi potvrdili da želim biti dio ove priče”, kaže.

Rajka će se razotrkrivati sloj po sloj

Glumica Jelena Perčin u posljednjim je istupima otvoreno progovorila o svom radu na seriji Divlje pčele, istaknuvši koliko joj ta uloga znači u profesionalnom, ali i osobnom smislu. U središtu njezina interesa našao se lik Rajke, žene koju opisuje kao snažnu, pronicljivu i hrabru, ali istovremeno duboko ukorijenjenu u vrijednosti vremena iz kojeg dolazi.

“Rajka je ispred svog vremena, ali nije odvojena od njega”, poručila je Perčin, dodajući kako ju upravo ta kombinacija modernog i tradicionalnog čini posebno zanimljivom za igranje.

Glumica naglašava da je riječ o kompleksnom liku koji se ne razotkriva na prvu.

“To je poput sitnog veza – treba vremena da se vidi sva njezina slojevitost”, objasnila je, istaknuvši kako joj je upravo takav pristup bio jedan od najvećih glumačkih izazova. Ulogu Rajke nazvala je i “rijetkim draguljem” u karijeri, naglasivši da joj je omogućila istraživanje emocija i karaktera na dubljoj razini nego što je to često slučaj.

Foto: Tom Dubravec



Radnja serije smještena je u pedesete godine prošlog stoljeća, što je, prema riječima Perčin, zahtijevalo dodatnu pripremu. Poseban naglasak stavila je na razumijevanje tadašnjeg načina razmišljanja, društvenih normi i međuljudskih odnosa. Inspiraciju je, kako kaže, pronašla i u pričama starijih generacija, koje su joj pomogle da autentično prenese duh vremena.

Lik Rajke u priču dolazi iz inozemstva i svojim stavovima unosi promjene u zatvorenu, patrijarhalnu sredinu. Upravo kroz te sukobe i odnose, ističe Perčin, serija progovara o univerzalnim temama – obitelji, slobodi, hrabrosti i potrebi za promjenom. Rajka pritom djeluje kao svojevrsni glas razuma i pravde, ali i pokretač radnje.

Govoreći o samom projektu, Perčin nije skrivala oduševljenje atmosferom na setu i vizualnim identitetom serije, osobito estetikom pedesetih godina. Posebno je izdvojila i glazbeni segment, koji dodatno pridonosi emocionalnoj dubini priče. Jelena ističe kako Divlje pčele nisu samo još jedna televizijska produkcija, već projekt koji podsjeća na trajne vrijednosti i snagu pojedinca da mijenja svijet oko sebe. Upravo zato, kaže, vjeruje da će publika u Rajki i ostalim likovima prepoznati nešto blisko – i istinito.

Serija je to u kojoj je popularnoj glumici zasigurno gušt raditi, što zbog same uloge koju smatra atraktivnom, što zbog suradnje s dečkom Antom. Podsjetimo, ljubavna priča između Jelena Perčin i Ante Gela razvijala se daleko od reflektora – tiho, nenametljivo i bez velikih javnih potvrda, barem u samim počecima.

Foto: Ante Gelo/Facebook



Prvi tragovi njihove bliskosti pojavili su se krajem 2023. godine, kada su viđeni zajedno u noćnom izlasku u Splitu. Iako tada nisu davali izjave niti komentirali svoj odnos, pažnju su ubrzo privukli i zajedničkim dočekom Nove godine u Dubrovniku, gdje su ih zabilježile kamere u opuštenoj i prisnoj atmosferi. Upravo su ti trenuci potaknuli nagađanja da se između poznate glumice i glazbenika razvija nešto više od prijateljstva.

U mjesecima koji su slijedili, par se sve češće pojavljivao zajedno – na koncertima, putovanjima i raznim događanjima. Ipak, svoju su privatnost čuvali, izbjegavajući javne potvrde veze. Njihov odnos tako je postupno prerastao iz medijskih šuškanja u sve očitiju stvarnost, potvrđivanu fotografijama i slučajnim susretima, a ne izjavama.

Prekretnica se dogodila početkom 2025. godine, kada su Jelena i Gelo prvi put zajedno pozirali na jednom javnom događanju u Zagrebu. Time su, bez riječi, potvrdili ono o čemu se već dugo govorilo. Njihova veza u međuvremenu se dodatno učvrstila kroz zajedničko vrijeme provedeno na putovanjima i ljetovanjima, ali i kroz profesionalne dodire.

Foto: Dalmacija Danas

Perčin je pratila Gelu na njegovim glazbenim nastupima, dok je on sudjelovao u projektima bliskima njezinu glumačkom radu. Upravo ta kombinacija privatnog i profesionalnog povezivanja dodatno je produbila njihov odnos. Danas njihova ljubavna priča djeluje stabilno i zrelo, lišena potrebe za pretjeranim eksponiranjem.

Umjesto velikih izjava, biraju zajedničke trenutke i diskretnu prisutnost u javnosti, ostavljajući dojam odnosa koji se gradio postupno – od prvih pogleda i druženja, do otvorene i skladne veze. U svijetu u kojem su veze često brze i prolazne, priča Jelena i Ante pokazuje kako se ljubav ponekad razvija upravo onako kako najduže traje – tiho, sigurno i bez žurbe.