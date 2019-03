Genijalac Maximillian: 'Bio sam beskućnik, sad lovim ljepotice'

Dok šetamo do kafića gdje kanim saznati više o životu ovog mladića i kandidata u aktualnom showu 'Ljepotice i genijalci' ljudi ga prepoznaju i pozdravljaju na ulici, a on im veselo odzdravlja. Neki su ga, pretpostavljam, vidjeli na TV-u, ali Karlo Maximillian Vuković (26), zvani Pitagora, bio je i ranije poznato lice u Zagrebu.

- Kasno sam počeo ići van, tek sa 17 godina. Bio sam popriličan introvert, ali kad sam jednu večer prvi put došao navečer na Zrinjevac, vidio hrpu ekipe, alternativaca, kako sviraju gitare i druže se to me oduševilo. Kasnije, kad sam krenuo regularno izlaziti, tako sam i upoznao jako puno ljudi - priča mi Karlo, dobri duh svake ekipe, koji u Zagrebu najviše voli izaći u Močvaru.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Što jednog ovakvog mladića, pomalo neprilagođenog, ali s istaknutom crtom lumena dovodi u reality show, zanima me.

- Ja sam mislio da je sve to neka zezancija kad su me nazvali, ali rekao sam sebi zašto ne. Upoznao sam neke super ljude tamo i skroz pozitivno iskustvo mi je sve to skupa - pojašnjava.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pitam ga jesu li svi dečki zaista genijalci, a sve djevojke ljepotice, smatra li sebe uopće takvim.

- Drugi mi to vole prišiti, ja za sebe ne bih to nikad mogao reći, ali u showu je bilo pravih genijalaca i to ne samo dečkiju. Ena i Nicol su jako pametne - priča mi Pitagora, koji se u showu najviše povezao s Antonom Perkovom (23), poznatijim pod nadimkom Grof, a lijepe riječi ima i za svoju partnericu iz showa Helenu Špiljarić.

Iako trenutačno radi u jednom skladištu, cilj mu je postati profesor. Stoga je svojedobno na Hrvatskim studijima upisao sociologiju i filozofiju. Čita Aristotela, Platona i Kierkegaarda, voli SF i filmske klasike, Marvelove junake, stripove...

- Prvi strip kojeg sam zavolio bio je Dylan Dog. Preko očuha i njegove kolekcije počeo sam ih upijati, a danas najviše volim Preachera. Volim čitati i Dana Browna, gledati Tarantinove filmove... Čitao sam knjige Georgea R. R. Martina, ali nikad nisam pogledao TV ekranizaciju Igre prijestolja. Vjerojatno sam jedan od rijetkih takvih ljudi na svijetu - priča mi osebujni Pitagora, a meni ne preostaje ništa drugo nego se složiti s tom konstatacijom.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako mnogi u srednjoj školi drevnog grčkog mislioca prvenstveno vezuju uz njegov poučak koji im je zadavao glavobolje na satovima matematike, Karlo je nadimak zaradio zbog 'filozofiranja'.

- Jednom prijatelju pokušao sam dati nešto drugačiji ljubavni savjet, koji nije bio ono što uvijek čuješ u takvim situacijama pa su me prozvali Pitagora i odmah se primilo. Ionako imam predugo ime - pojašnjava mi Karlo Maximillian, koji trenutačno nema djevojku, a njegov tip svakako su alternativke i umjetnice.

I sam takav, svojedobno je živio poprilično boemskim životom. Spletom okolnosti završio je na ulici, odakle je i studirao te uspješno polagao ispite. Profesori isprva nisu ništa znali, a on nije želio sažaljenje niti biti nekom na teret. Kasnije je cijela priča završila u medijima, no ovaj pozitivni mladić na to se više ne osvrće.

- Živio sam u potkrovlju jedne trošne kuće, tamo sam si sredio malo prostor. Vodu sam uzimao od obližnjeg restorana, a struje nisam imao. Zato sam imao svoj mir, a to mi je bilo važno. Čitao sam i učio pod svijećom, a navečer sam za nekoliko kuna jeo praznu lepinju s ljutim umacima. Jako volim ljuto - prisjeća se teškog perioda, ali kroz smijeh, a dojam je da se iz svega izvukao snažniji.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gledatelje je svojim nastupom osvojio u reality showu 'Ljepotice i genijalci', a ovaj simpatični mladić oduvijek je sanjao velike snove.

- Trenirao sam košarku kao klinac i to je možda jedino u životu zbog čega stvarno žalim što nisam uspio. Mislim da sam bio jako talentiran, ali tadašnji trener rekao je da sam premalen da igram košarku. To mi je jako teško palo - prisjeća se naš Pitagora, kojeg ipak, čini se, ni puno veće nevolje od propale NBA karijere nisu uspjele izbaciti sa životnog kolosijeka.