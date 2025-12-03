Obavijesti

Show

Komentari 0
MISTERIOZNO ZVONO

Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'
9
Foto: NOVATV

'Pomaknuta' francuska salata izazvala podijeljene dojmove. Krunoslav: 'Geometrijska tijela? Jesmo li mi došli u školu?'

Ulazak u novi ciklus MasterChefa donio je jedan od najneobičnijih izazova dosad. Nakon što je kuhinju napustio Jurica Jurašković, preostalih devet kandidata suočilo se s prvim izazovom tjedna „pomaknute“ gastronomije, a već je sama kutija iznenađenja izazvala podijeljene dojmove. U njoj su bili sastojci tipični za francusku salatu, uz dodatke poput gelan gume, maltoseca i pro espume. „Povrće, jaja, sok od jabuke… gdje je tu glavno“, komentirao je Krunoslav dok su pokušavali dokučiti što se od njih traži.

U manjoj kutiji kandidati su otkrili i geometrijske oblike, a pod crnim misterioznim zvonom skrivala se francuska salata, što je potvrdilo smjer izazova. Chef Stjepan ubrzo je razjasnio zadatak i otkrio da se od njih traži dekonstrukcija francuske salate poslužena u najmanje tri različita geometrijska tijela. Okus mora ostati vjeran originalu, a vizual i teksture trebaju prikazati kreativnu pomaknutost koju žiri želi vidjeti u ovom ciklusu. „Geometrijska tijela? Jesmo li mi došli u školu“, našalio se Krunoslav dok je promatrao oblike ispred sebe.

Foto: NOVATV

Renata je izazov dočekala s oduševljenjem. „Napokon imam priliku raditi s nekim stvarima koje još nisam probala“, rekla je dok je pripremala elemente svog tanjura. Egon je priznao da su ga prahovi potpuno zbunili. „Prvi put imam osjećaj da nemam pojma odakle krenuti“, komentirao je, dok je Mark otvoreno rekao da u kuhanje ulazi bez jasnog plana.

KAOTIČNO KUHANJE Jurica Jurašković je napustio MasterChef: 'Kad-tad se moralo to dogoditi, svjestan sam toga'
Jurica Jurašković je napustio MasterChef: 'Kad-tad se moralo to dogoditi, svjestan sam toga'

Kako je vrijeme odmicalo, napetost je u kuhinji rasla iz minute u minutu. Kandidati su pokušavali kombinirati okuse i teksture, balansirati kocke, valjke i kugle te uskladiti sve elemente s okusom klasične francuske salate. Selma je radila gel od jabuke kako bi povezala grašak, Barbara je pokušavala spasiti komponente koje se nisu stigle dovoljno stisnuti, a Renata je bila oduševljena svojom prvom majonezom. „Sve me sluša, boja i tekstura su savršeni.“

Foto: NOVATV

Neki su se suočili s potpunim kreativnim kaosom. „Kad sam stavio tanjur na stol, samo sam se nasmijao. Mislim da je ovo najgore što sam napravio“, priznao je Mark, a Egon je osjećao pritisak kao nikad dosad. „Pod većim sam stresom nego u stres testovima.“

Nakon isteka vremena žiri je zaključio da je ovo jedno od najzahtjevnijih kuhanja koje su kandidati dosad imali. „Vidimo da neki nisu imali jasnu viziju završnog tanjura, a kod dekonstrukcije je to ključno“, poručio je chef Stjepan, naglašavajući da vizual bez dobro pogođenog okusa ne može biti dovoljan.

NEOČEKIVANI SASTOJCI Večeras u Masterchefu: Dvije kutije, devetero natjecatelja i jedan misteriozni izazov...
Večeras u Masterchefu: Dvije kutije, devetero natjecatelja i jedan misteriozni izazov...

Tko će uspjeti uvjeriti žiri da upravo njegov tanjur zaslužuje status izazivača za platinastu karticu, gledatelji će doznati u sljedećoj epizodi kada slijedi kušanje i odluka o tome tko ulazi u borbu za najvrjedniji oblik imuniteta u MasterChefu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hana (opet) prekinula sa Goranom pa operacijom stanjila struk: Evo kako sada izgleda
ULOŽILA U SEBE

FOTO Hana (opet) prekinula sa Goranom pa operacijom stanjila struk: Evo kako sada izgleda

Natjecateljica prve sezone 'Gospodina Savršenog' Hana Rodić svim se silama trudi i sama postati 'savršena', stoga se redovito daje pod nož kako bi se malo 'popravila'. S vremenom je postala gotovo neprepoznatljiva, a stare fotografije otkrivaju kako je izgledala prije estetskih korekcija.
FOTO J.Lo u tangicama užarila je Las Vegas! Svi bruje o ovim vrućim prizorima, pogledajte...
KAKAV KOSTIM!

FOTO J.Lo u tangicama užarila je Las Vegas! Svi bruje o ovim vrućim prizorima, pogledajte...

Jedan pokret popularne zvijezde Jennifer Lopez na pozornici je izazvao žamor u publici i moment koji se odmah počeo dijeliti na društvenim mrežama
FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada
BISTE LI IH PREPOZNALI?

FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada

Blizanci Vasić nekad su bili glavni zabavljači u Big Brother kući, a onda su se odlučili promijeniti spol. Sada, nakon tranzicije, izgledaju potpuno drugačije, a promijenili su i imena. Evo kako izgledaju Ana i Ivana Nikolić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025