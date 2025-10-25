George Clooney se pohvalio kako njegov osmogodišnji sin izgleda isto kao i on u toj dobi

Obavijesti

Kakav otac, takav sin

Foto: Yara Nardi

Poznati glumac George Clooney otkrio je da njegov osmogodišnji sin, Alexander, nevjerojatno sliči njemu kada je bio dijete. 'Kao copy-paste', izjavio je Clooney kako bi dočarao sličnost

George Clooney otkrio je da njegov osmogodišnji sin, Alexander, nevjerojatno sliči njemu kada je bio dijete.

- Moj sin izgleda točno kao što sam ja izgledao u njegovoj dobi, tako da je to nekako kao copy-paste - rekao je glumac za People na premijeri filma Jay Kelly na AFI Festu u Los Angelesu.

Clooney (64) sa suprugom Amal Clooney (47) ima blizance Alexandera i Ellu. George i Amal, poznata odvjetnica za ljudska prava, dočekali su Alexandera i Ellu 2017. godine, kada je George imao 56 godina.

George je rekao da kada Aleksandru pokaže stare fotografije sebe u njegovoj dobi, dječak „misli da su to njegove slike.”

Oskarovac je dalje otkrio da je trenutno u „ugodnoj fazi” svog života.

- Volim ono što radim za život, imam sjajne prijatelje - objasnio je. Napomenuo je da su se njihovi životni stilovi drastično promijenili nakon što su postali roditelji.

- Prija sam uživao odlaziti na opasna mjesta.To mi je davalo uzbuđenje. Amal je bila u bunkeru u Beirutu dvije godine radeći na sudskim slučajevima. A morali smo odlučiti da to više ne radimo kad smo dobili djecu. Morali smo promijeniti pravila, na neki način - rekao je Clooney.

Ranije ovog mjeseca, George je otvoreno govorio o tome zašto on i Amal vole odgajati blizance u ruralnoj Francuskoj, umjesto u Los Angelesu.

- Živimo na farmi u Francuskoj. Veliki dio mog djetinjstva proveo sam na farmi i kao dijete sam mrzio tu ideju- Ali sada, za njih, to je fantastično, nisu stalno na iPadima. Večeraju s odraslima i moraju pospremiti tanjure. Imaju puno bolji život. Brinuo sam se oko odgoja naše djece u LA-u, u holivudskoj kulturi. Mislio sam da nikada neće imati poštene šanse u životu. U Francuskoj im zapravo nije stalo do slave. Ne želim da se brinu o paparazzima. Ne želim da ih uspoređuju s tuđom slavnom djecom - zaključio je glumac.

