George Foreman ženio se 5 puta i imao 12 djece. Sve svoje sinove je nazvao po sebi, evo i zašto...

George Foreman, legendarni boksač, dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, osvajač olimpijskog zlata i uspješan poduzetnik, preminuo je u 76. godini. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u svijetu sporta, ali i veliku obitelj.

George Forman se ženio pet puta

Foremanov ljubavni život bio je buran, obilježen s pet brakova. Njegove bivše supruge bile su Adrienne Calhoun (1971.-1974.), Cynthia Lewis (1977.-1979.), Sharon Goodson (1981.-1982.) i Andrea Skeete (1982.-1985.). Svaki od tih brakova završio je razvodom, a iz tih veza Foreman je dobio djecu.

Međutim, 1985. godine Foreman je upoznao Mary Joan Martelly, ženu s karipskog otoka Sveta Lucija, koja je postala i ostala ljubav njegovog života. Njihov brak trajao je punih 40 godina, sve do njegove smrti. Martelly je svjedočila za Foremana tijekom sudske bitke za skrbništvo, a on se, kako je sama izjavila, zaljubio i ubrzo je zaprosio.

Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION

U intervjuu za University of Houston Law Center, Martelly je otkrila da prije nego što ga je upoznala, nije znala mnogo o Foremanovoj karijeri.

- Nikad ga nisam vidjela kako boksa, nisam ga ni poznavala kao boksača, ali sam mu pomogla kroz sve to - rekla je.

Imao je 12 djece, a sve sinove nazvao je George

George Foreman bio je otac dvanaestero djece – pet sinova i sedam kćeri. Ono što je posebno zanimljivo jest da je svih pet sinova nazvao istim imenom – George Edward Foreman.

- Sve svoje sinove nazvao sam George Edward Foreman kako bi uvijek imali nešto zajedničko. Kažem im: 'Ako jedan od nas ide gore, onda svi idemo gore zajedno. A ako jedan padne, svi padamo zajedno!' - ispričao je jednom prilikom.

Kako bi se razlikovali, sinovi su dobili nadimke: George Jr., George III ("Monk"), George IV ("Big Wheel"), George V ("Red") i George VI ("Little Joey"). George III. se čak i profesionalno bavio boksom, ostvarivši impresivan rezultat od 16-0.

Foremanove kćeri su Natalia, Leola, Michi, Georgetta i Freeda. Nažalost, Freeda je preminula 2019. godine. Foreman je također posvojio dvije kćeri, Isabellu 2009. i Courtney 2012. godine.

Većina Foremanove djece izbjegavala je javnost. Natalia je pokušala ostvariti karijeru kao pjevačica, dok je Georgetta radila kao televizijska producentica, producirajući emisije poput "Divorce Court" i "Beyond the Glory". Georgetta je također istaknula očevu posvećenost.

- Ima 10 djece (u to vrijeme), ali se pobrinuo da svi imamo svoje posebno vrijeme. Čak je bilo vrijeme kada smo svi imali svoje dane. Bio je Georgettin dan, ili dan Georgea drugog, ili bilo koji drugi. I odvojio je to vrijeme kako bi se pobrinuo da tog dana imaš što god želiš jesti, što god želiš raditi i odvojio je vrijeme da upozna tko smo bili i tko smo sada - rekla je svojedobno.

Mary Joan Martelly imala je ključnu ulogu u podizanju djece, kako njezine biološke djece, tako i djece iz Foremanovih prethodnih brakova. Obitelj je živjela na velikom imanju u Huffmanu, Teksas.

Martelly i Foreman zajedno su sudjelovali u brojnim filantropskim aktivnostima, posebno usmjerenim na podizanje svijesti o AIDS-u i promicanje obrazovanja za djecu. Godine 2007. zajedno su nagrađeni za svoj doprinos u borbi protiv AIDS-a kod djece.

Objavio knjigu o roditeljstvu

George Foreman objavio je knjigu o očinstvu pod nazivom "Fatherhood by George: Hard-Won Advice on Being a Dad", u kojoj je dijelio savjete o roditeljstvu, često povezujući svoju mudrost s kršćanskom vjerom. Naglašavao je važnost individualnog pristupa svakom djetetu.

Iako je George Foreman bio svjetski poznat po svojim boksačkim uspjesima i George Foreman Grillu, njegova najveća ostavština je njegova obitelj.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Njegova supruga Mary Joan i dvanaestero djece bili su središte njegovog svijeta, a njegova posvećenost njima ostaje inspiracija. Njegova smrt označava kraj jedne ere, ali njegovo nasljeđe kao sportaša, poduzetnika i, iznad svega, oca, nastavlja živjeti.