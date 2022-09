Georgina i Kris šokirale svijet izjavama o stanju na računu i 'zaboravljenim nekretninama'

Georgina Rodriguez priznala je da to što je djevojka Cristiana Ronalda ima puno prednosti, ali inzistira na tome da je ona ta koja je zaradila novac koji ima.

POGLEDAJTE VIDEO: Brak ili ne?

Lijepa brineta također je priznala da ima milijune u banci dok je uzvratila kritičarima tvrdnjom: 'Ponosna sam na to kako upravljam svojom karijerom' u novom intervjuu.

Georgina Rodriguez, najpoznatija kao partnerica slavnog nogometaša Christiana Ronalda, koju dijeli nešto više od mjesec dana od rođenja blizanaca, dala je intervju u kojem se osvrnula na 'milijune koje ima u banci', a kojeg je prenio britanski Sun.

Njezin novi show na Netflixu 'I Am Georgina' koji se bavi njezinom životu prije i nakon susreta s napadačem Man Uniteda Cristianom nastavlja hipnotizirati obožavatelje diljem svijeta, a bivša radnica u trgovini koja je zarađivala 10 funti na sat rekla je:

- Istina je da stvari posljednjih godina idu u moju korist, ali sam također puno radila i pametno sam iskoristila svoje vrijeme i društvene mreže.

Manekenka i influencerica, koja sada ima nevjerojatnih 35,6 milijuna pratitelja na Instagramu, dodala je:

- Ponekad me zovu 'partnerica' na uvredljivi način, ali to me ne vrijeđa.

- Oduševljen sam što sam partnerica Cristiana Ronalda, potpuno sam zaljubljena u njega i zbog toga sam jako sretna - izjavila je.

- Svjesna sam da mi to što sam njegova djevojka nudi mnogo mogućnosti, ali radila sam za ono što imam u banci - dodaje.

- Ponosna sam na svoj rad i na to kako sam uspjela izgraditi karijeru i postići ravnotežu između profesionalnog, osobnog i obiteljskog života - objašnjava.

Na drugu stranu, najpoznatija majka-direktorica na svijetu Kris Jenner zaboravila je da ima 'mali stan' i još jednom pokazala koliko je bogata. Obožavatelji su ju odmah kritizirali koliko je serija bila ležerna o šokantnoj ispovijesti multimilijunašice, majke šestero djece.

Tijekom premijer popularnog showa Khloe Kardashian i mama Kris otišle su u stan na Beverly Hillsu. Tad je Kris priznala da je zaboravila na jednu od nekretnina koje posjeduje.

66-godišnja poslovna žena - čija je neto vrijednost od 170 milijuna dolara - pokazivala je pratiteljima showa u svoj stan na Beverly Hillsu prije nego što je priznala da to mjesto koristi samo za zamatanje božićnih darova i skladištenje šampanjca. Khloe je tada primijetila: 'Jedva čekam da budem dovoljno bogata da zaboravim da negdje imam nekretninu'

- Oh, ja imam stan na Beverly Hillsu! Zaboravila sam na to!' - posprdno je komentirala imitirajući britanski naglasak.

Kris je kasnije u ispovjedaonici objasnila da je stan kupila kako bi imala 'bazu' u blizini svoje majke Mary Jo 'MJ' Campbell i sestrične Cici Bussey, koje žive u okolici.

- Malo sam zaboravila na njega. To zvuči smiješno, zar ne? - s osmijeh je rekla Kris.

Najčitaniji članci