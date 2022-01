Slavni nogometaš Cristiano Ronaldo (36) i njegova partnerica, manekenka Georgina Rodriguez (27), poznati su po velikoj ljubavi i raskošnom načinu života kojeg često prikazuju na društvenim mrežama. Mnogi im se dive pa čak i zavide, no malo tko zna kako zapravo izgleda život kada se kamere ugase, ali uskoro će imati priliku saznati.

Naime, na Netflix uskoro stiže dugo očekivana dokumentarna serija 'Soy Georgina' koja prati privatan život nogometaša i manekenke. A o njemu će progovoriti upravo Georgina.

- Mnogi znaju moje ime, ali malo ih zna tko sam ja - poručila je manekenka u novoj najavi za seriju koja izlazi 27. siječnja.

Georgina je opisana kao majka, influencerica i partnerica Cristiana Ronalda koja će predstaviti emotivan i dubok portret svog svakodnevnog života.

Među ostalim, manekenka je otkrila i kako željno isčekuje vjenčanje s nogometašom, ali i kakav je kad se sve kamere ugase.

- Cristiano je odličan otac i suprug, boljeg nisam mogla ni sanjati. Ne kuha, ali nakon svega što radi zaslužuje da ga na stolu dočeka jelo pripremljeno s puno ljubavi - otkrila je Georgina te dodala da imaju kuhara, ali i kako ona ponekad zna nešto pripremiti.

- Kada nije kod kuće priuštim si neka jela koja on ili ne voli ili ne konzumira. Istina je da ponekad pojede pizzu, no to je jednom tjedno nakon čega naporno vježba - izjavila je Georgina.

- Volim ga iznenaditi jelom koje voli, no ipak svi se možemo najesti tek kada ga nema pa ponekad svi jedva čekamo da ode - našalila se.

Otkrila je i kako Ronaldo nikada ne mijenja žarulje zbog, kako kaže, visokih stropova u kući.

- Imamo jako visoke stropove pa bolje da ne mijenja žarulje. Neka pazi na sebe i posveti se onome što najbolje radi, ja ću se brinuti za ostalo. Meni zaista sve ide od ruke, volim se brinuti o kući i obitelji - nadodala je.

Manekenka bi u budućnosti trebala uzeti Ronaldovo prezime, što je izazvalo burne reakcije, posebice kod Cristianove majke, Dolores Aveiro (67). Naime, Dolores vjeruje kako Georgina zapravo ne voli Ronalda, već kako u njemu vidi samo odličnu zaradu. Sličan stav ima i ostatak njegove obitelji.

No, obožavatelji su ipak na strani Rodriguez, koja kako tvrde, kao da živi u zlatnom kavezu.