Georgina Rodriguez jedna je od najpoznatijih WAGsica svijeta, a ove glasine prate je godinama

Nije nogometašica, trenerica niti ima ikakvu službenu ulogu u portugalskoj reprezentaciji. Ipak, svaki put kad Portugal igra veliku utakmicu, i Georgina Rodriguez (32) postane dio spektakla. Fotografi je traže na tribinama, kamere bilježe njezine reakcije, a strani mediji ponovno otvaraju priče koje je prate godinama. Takav scenarij očekuje se i u petak u Torontu, gdje će Portugal odmjeriti snage s 'vatrenima'.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Atraktivna Argentinka odavno više nije poznata samo kao partnerica Cristiana Ronalda (41). Od prodavačice u trgovini luksuznog brenda Gucci izrasla je u jednu od najpoznatijih WAGsica na svijetu, uspješnu influencericu i zvijezdu vlastite dokumentarne serije 'Ja sam Georgina' na streaming platformi Netflix. Ipak, uz svjetsku slavu godinama je prate i mnoge glasine koje su punile naslovnice svjetskih medija.

Foto: Instagram/Georgina Rodriguez

Jedna od priča koja se godinama najčešće veže uz Georginu jest da je oduvijek živjela život na visokoj nozi. Stvarnost je, međutim, bila sasvim drukčija. Rođena je u Buenos Airesu, a odrasla u gradiću Jaci na sjeveru Španjolske, daleko od glamura, s kojim je danas mnogi povezuju. Kako bi usavršila engleski, preselila se u Bristol, gdje je radila kao dadilja, a po povratku u Madrid zaposlila se kao prodajna savjetnica u Gucciju. Upravo je ondje 2016. upoznala Cristiana Ronalda.

Njezina životna priča često se opisuje kao moderna bajka o Pepeljugi, djevojci koja je od rada u luksuznoj trgovini stigla do naslovnica svjetskih medija. No posljednjih godina pojavila se i druga verzija njihove ljubavne priče. Bivši Georginin kolega, Pablo Boone, u jednoj je španjolskoj TV emisiji tvrdio da se par nije upoznao u Gucciju, nego u madridskom noćnom klubu Opium, gdje su često zalazili slavni.

Tvrdio je kako je Georgina tad bila u društvu glumca Miguela Ángela Silvestrea i još jednog muškarca, Santane. Te tvrdnje nikad nisu potvrđene. Ni njihova veza nije bila pošteđena glasina. Španjolski i portugalski mediji 2023. danima su pisali da su Georgina i Ronaldo pred prekidom te da prolaze kroz ozbiljnu krizu. Nagađanja su postala toliko glasna da je reagirala i Ronaldova majka Maria Dolores, koja je poručila da u njima nema istine.

Foto: Instagram

Par je nakon toga nastavio dolaziti na javna događanja i objavljivati zajedničke fotografije. No dok su jedni nagađali o prekidu, drugi su bili uvjereni da su se već potajno vjenčali. Glasine o tajnom vjenčanju rasplamsale su se u ljeto 2024., kad je Cristiano Ronaldo u promotivnom videu za brend Whoop prvi put Georginu javno nazvao suprugom. Budući da je dotad nikad nije tako oslovio, mnogi su zaključili da su nakon osam godina veze potajno izrekli sudbonosno 'da'. Tek godinu kasnije Ronaldo je prvi put otkrio kad će stati pred oltar.

- Vjenčat ćemo se nakon Mundijala. I nadam se da ću na vjenčanje doći s trofejem u rukama - rekao je u intervjuu s Piersom Morganom.

Foto: Instagram

No nije samo njezin ljubavni život punio naslovnice. Posljednjih godina britanski i španjolski mediji više su puta prenosili izjave članova Georginine obitelji koji su tvrdili da im je okrenula leđa nakon što je započela vezu s Ronaldom. Najglasniji je bio njezin ujak Jesus Hernandez, koji je izjavio da ih se srami i da je prekinula kontakt s njima nakon što je postala svjetski poznata. Bez obzira na sve glasine koje su je godinama pratile, Georgina je s vremenom izgradila i uspješnu karijeru.

Danas je na Instagramu prati više od 73 milijuna ljudi, zvijezda je Netflixove dokumentarne serije 'Ja sam Georgina', a surađuje i s luksuznim modnim i kozmetičkim brendovima poput Choparda i L'Oréala. Njezino se bogatstvo, prema pisanju časopisa Tatler, procjenjuje na više od deset milijuna dolara. Postala je, kako ju je nazvao New York Post, neupitna kraljica 'WAGs' kulture, žena koja je blizinu nogometnoj ikoni pretvorila u vlastito poslovno carstvo. No Georgina nije jedina koja će privlačiti pozornost tijekom dvoboja Hrvatske i Portugala.

Foto: PROFIMEDIA

I 'vatreni' godinama imaju svoje najvjernije navijačice koje ih bodre s tribina. Najpoznatija među njima svakako je Vanja Modrić, supruga kapetana Luke Modrića, koja je uz njega od početaka karijere. Tu je i Izabel Kovačić, supruga Matea Kovačića, koja je nakon studija ekonomije pokrenula brend eko dječje obuće i odjeće Lunilou. Veliku pozornost privlači i Helena Livaković, supruga Dominika Livakovića, diplomirana dizajnerica tekstila, koja je s vratarom 'vatrenih' u braku od 2022.

Foto: Instagram

Među poznatijim WAGsicama su i Adriana Ćaleta-Car, supruga Duje Ćalete-Cara, Mia Kramarić, koja se prije pet godina skrasila s Andrejem Kramarićem, Ivona Šimunović, supruga Borne Sose... Nedavno im se pridružila i Lu Mastrović, partnerica Joška Gvardiola. Lu ima 20 godina i studentica je Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. A kad uspije, od silnih fakultetskih obveza, radi i kao instruktorica skijanja.