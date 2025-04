Gerard Pique prekinuo s curom s kojom je prevario Shakiru? 'Tu se možda uplela i treća osoba'

Gerard Pique (38), bivši nogometaš Barcelone i nekadašnji suprug glazbene zvijezde Shakire, navodno je prekinuo s 12 godina mlađom partnericom Clarom Chia Marti. Kako navode španjolski mediji, novinarka Adriana Dorronsoro potvrdila je da je par prekinuo u jednoj emisiji.

- Imam potvrdu da su Gerard Pique i Clara Chia prekinuli i trenutačno istražujem razloge jer mi dolaze informacije o mogućem uplitanju trećih osoba, iako još ništa nije jasno - rekla je.

O prekidu se šuška već neko vrijeme, a to je pokrenulo kada su navodno Piquea vidjeli u jednoj slastičarnici u Miamiju gdje mu je društvo pravila nepoznata crvenokosa žena. Bivši nogometaš svoje vrijeme i inače provodi na relaciji Barcelona-Miami, za što španjolski mediji navode da je i kumovalo prekidu.

Pique je svoju bivšu suprugu Shakiru upoznao 2010. godine na snimanju njezine pjesme 'Waka Waka (This Time For Africa)', a svoju vezu su potvrdili godinu dana kasnije. Prvog sina dobili su 2013., a drugog 2015. No prije par godina šokirali su javnost kada su objavili da se razvode, a brzo su počele kružiti glasine da je nogometaš bio nevjeran.

Nakon nekog vremena su Pique i Clara prestali kriti svoju vezu, a zajedno su 2023. odmarali i na Jadranu. Par je tada uživao na ljetovanju kraj Lopuda, a s njima su išli i Piqueovi roditelji te brat i njegova supruga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:03 gerard pique | Video: 24sata video/Sanjin Strukić/Pixsell