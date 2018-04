Gere i 'mlađahna' novinarka su se vjenčali: 'Požurili' matičaru

Hoy tenemos algo muy importante que contaros.. y necesitamos vuestra AYUDA, AYUDA para salvar vidas, tu puedes unirte y colaborar con nosotros, porque si salvar vidas es un crimen nosotros somos crimínales. Today we have something very important to tell you, and we need your HELP, HELP to save lives, you can join us to do so, because if saving lives is a crime we both are criminals. #FreeOpenArms #RichardGere #AlejandraSilva #savelives

A post shared by Alejandra Silva (@alejandra_silva__) on Mar 26, 2018 at 10:13am PDT