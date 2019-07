Gertruda iz 'Hamleta' plijenila pažnju izazovnim dekolteom...

Na Dubrovačkim ljetnim igrama premijerno je odigran Shakespeareov 'Hamlet' u režiji Paola Magellija (72) i izvedbi Festivalskog dramskog ansambla.

Hrvatska glumica Nina Violić (47) utjelovila je lik Hamletove majke Gertrude. Pažnju je ovaj put privukla svojim odabirom odjeće na zabavi nakon premijerne predstave. Nina je obukla haljinu koja je isticala njezin dekolte, a čini se kako je ovaj put dobro odabrala.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Nina u drami nije bila Gertruda koja Hamleta 'ubija' svojom ljubavlju, već je ta ljubav balistički i u bilo kojem smislu bezopasna i prilično rezervirana tako da i nema prisnog odnosa. Također se i na samoj sceni pojavila u izazovnoj haljini, a čini se kako glumici dobro pristaje ovakav stil.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Ono o čemu smo najprije pričali, već na prvoj probi, jest to da želimo vidjeti, dokučiti i pokazati da to Hamletovo ludilo nije palo s neba. I time smo se dosta bavili. Nekako sve više vidim da kroz tu Shakespeareovu logoreju izlazi to da racionalizacija i mir ponekad djeluju puno luđe nego pokazivanje i glumljenje ludila - kaže Nina.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Drama 'Hamlet' u sklopu 70. Dubrovačkih ljetnih igara izvedena je na tvrđavi Lovrjenac. Vrhunska glumačka postava bila je predvođena prvim dubrovačkim Hamletom Franom Maškovićem (41), a opravdala je visoka očekivanja publike koja je stigla u Dubrovnik na premijeru iz cijele regije.

Predstavu nisu propustili ni hrvatski premijer Andrej Plenković (49) te hrvatska ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek (49).

