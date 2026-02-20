Obavijesti

Show

Komentari 5
SRETNE VIJESTI

Gianna Apostolski postaje baka

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Gianna Apostolski postaje baka
4
Foto: NOVA TV

Otkrila je kako će joj nova uloga donijeti radost, ali i da će joj biti drago napokon kupiti malu žensku robicu. Rekla je kako će joj curica biti centar svijeta

Admiral

Gianna Apostolski (48) podijelila je najljepše vijesti. Otkrila će kako njen sin Dino postati otac malene djevojčice.

- Dolazi mala pišuljica, ja bih tako rekla. I Bogu hvala da prekinemo više lozu muških, jer oko mene su ti svi muški, ja sam ti jedina žena u obitelji. I sad hvala Bogu, evo, da dolazi jedna curica koja će mi bit centar svijeta - otkrila je Gianna za Dnevnik.hr.

Foto: Nova Tv

Dodala je kako će joj nova životna uloga donijeti radost.

- To je stvarno najljepši osjećaj. Jedno je bit mama, drugo je bit baka - zaključila je.

ODRED ZA ČISTOĆU FOTO Alka Vuica i Gianna Apostolski ozbiljno se primile čišćenja: Evo kako im ide...
FOTO Alka Vuica i Gianna Apostolski ozbiljno se primile čišćenja: Evo kako im ide...

Kaže kako dječjih imena ne nedostaje, no odluka je naravno na roditeljima.

Zagreb: Gianna Apostolski na konferenciji predstavila nove singlove
Zagreb: Gianna Apostolski na konferenciji predstavila nove singlove | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Evo i meni mater i otac dali ime. Zvala sam se Danica, pa mi se to nije sviđalo, pa sam ga promijenila. Što ne znači da se možda i toj curici neće sviđati ime, ali to opet neka roditelji odluče - govori Gianna. 

Dodala je kako će joj biti drago napokon kupiti malu žensku robicu. Dotaknula se i teme odgoja.

Foto: NOVA TV

- Kad sam bila majka, nisam baš bila previše, bila sam stroga, ali ne previše stroga, nego ono do jedne granice da se zna tko je mater, a tko je dijete - ispričala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Umro Eric Dane, bio je 'Doktor Zgodni' u Uvodu u anatomiju
IMAO TEK 53 GODINE

Umro Eric Dane, bio je 'Doktor Zgodni' u Uvodu u anatomiju

Tijekom proteklih mjeseci, Dane je redovito izvještavao o svojoj borbi s progresivnom neurodegenerativnom bolešću, otkrivajući kako mu je preostala samo jedna funkcionalna ruka te kako ga tjelesna snaga polako napušta.
Umro je dr. Ivan Fattorini, muž TV zvijezde Željke Fattorini. Ovo je njihova ljubavna priča...
BIO JOJ JE SVE

Umro je dr. Ivan Fattorini, muž TV zvijezde Željke Fattorini. Ovo je njihova ljubavna priča...

Dugogodišnji ravnatelj Klaićeve i legendarna TV zvijezda vjenčali su se 1967. godine, na kišni dan koji je postao dio njihove obiteljske legende. Dok je pljusak lijevao, 'Dedek' je svoju mladenku na rukama unio u automobil
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 20. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026