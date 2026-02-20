Gianna Apostolski postaje baka

Gianna Apostolski (48) podijelila je najljepše vijesti. Otkrila će kako njen sin Dino postati otac malene djevojčice.

- Dolazi mala pišuljica, ja bih tako rekla. I Bogu hvala da prekinemo više lozu muških, jer oko mene su ti svi muški, ja sam ti jedina žena u obitelji. I sad hvala Bogu, evo, da dolazi jedna curica koja će mi bit centar svijeta - otkrila je Gianna za Dnevnik.hr.

Foto: Nova Tv

Dodala je kako će joj nova životna uloga donijeti radost.

- To je stvarno najljepši osjećaj. Jedno je bit mama, drugo je bit baka - zaključila je.

Kaže kako dječjih imena ne nedostaje, no odluka je naravno na roditeljima.

Zagreb: Gianna Apostolski na konferenciji predstavila nove singlove | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Evo i meni mater i otac dali ime. Zvala sam se Danica, pa mi se to nije sviđalo, pa sam ga promijenila. Što ne znači da se možda i toj curici neće sviđati ime, ali to opet neka roditelji odluče - govori Gianna.

Dodala je kako će joj biti drago napokon kupiti malu žensku robicu. Dotaknula se i teme odgoja.

Foto: NOVA TV

- Kad sam bila majka, nisam baš bila previše, bila sam stroga, ali ne previše stroga, nego ono do jedne granice da se zna tko je mater, a tko je dijete - ispričala je.