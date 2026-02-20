Otkrila je kako će joj nova uloga donijeti radost, ali i da će joj biti drago napokon kupiti malu žensku robicu. Rekla je kako će joj curica biti centar svijeta
Gianna Apostolski postaje baka
Gianna Apostolski (48) podijelila je najljepše vijesti. Otkrila će kako njen sin Dino postati otac malene djevojčice.
- Dolazi mala pišuljica, ja bih tako rekla. I Bogu hvala da prekinemo više lozu muških, jer oko mene su ti svi muški, ja sam ti jedina žena u obitelji. I sad hvala Bogu, evo, da dolazi jedna curica koja će mi bit centar svijeta - otkrila je Gianna za Dnevnik.hr.
Dodala je kako će joj nova životna uloga donijeti radost.
- To je stvarno najljepši osjećaj. Jedno je bit mama, drugo je bit baka - zaključila je.
Kaže kako dječjih imena ne nedostaje, no odluka je naravno na roditeljima.
- Evo i meni mater i otac dali ime. Zvala sam se Danica, pa mi se to nije sviđalo, pa sam ga promijenila. Što ne znači da se možda i toj curici neće sviđati ime, ali to opet neka roditelji odluče - govori Gianna.
Dodala je kako će joj biti drago napokon kupiti malu žensku robicu. Dotaknula se i teme odgoja.
- Kad sam bila majka, nisam baš bila previše, bila sam stroga, ali ne previše stroga, nego ono do jedne granice da se zna tko je mater, a tko je dijete - ispričala je.
