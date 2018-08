Gibonni kroz karijeru: Od lanca i čupave kose do kratke frizure

Zlatan Stipišić Gibonni, koji danas slavi 50. rođendan, počeo je svoju karijeru u splitskom heavy metal bendu Osmi putnik čiji je osnivač i prvi pjevač. Pokrenuo ga je 1985. uz kolege Davora Gradinskog i Nenada Mitrovića.

Foto: Promo

- A onaj čupavi iz Osmog putnika... njegove pjesme danas znaju svi. Neki su lapani tada govorili, kako Gibo neće uspjeti - pjeva Daleka Obala u svojoj pjesmi 'Osamdesete' o Gibonniju. Pjevač je na slikama s početka karijere neprepoznatljiv mlađim generacijama.

Foto: Facebook

Splićanin je imao puno upečatljiviji modni stil nego danas. Njegov tadašnji imidž metalca uključivao je 'izrezanu' majicu bez rukava koja je otkrivala dlakava prsa, sjajne tajice preko kojih je odjenuo gaće i sve 'zapečatio' ogromnim remenom.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Splićanin je imao dugu razbarušenu kosu s kojom je 'headbengao'. Kosu je danas skratio, a često je skriva i pod kapama koje su mu postale zaštitni znak Gibo se osamdesetih nije libio ni nakititi zlatnim lancima i ostalim nakitom.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Gibonni je s Osmim putnikom objavio četiri albuma, a nekoliko mjeseci nakon posljednjeg 1988. 'Drage sestre moje... nije isto bubanj i harmonika' izašao je iz benda zbog neriješenog pitanja menadžmenta.

Članovi sastava nastavljaju svirati bez njega dok pjevač odlazi u Berlin gdje nastupa s grupom 'V2', a s vremenom se odlučio na samostalnu karijeru. Komentirajući to razdoblje, Gibonni je prije nekoliko godina za Novi list rekao da su promjene išle postupne kada je počeo nastupati solo.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Mislim da te promjene nisu išle naglo, nego postupno, pa ih ne mogu ni objasniti na način da je postojao nekakav rez. Mislim da sam sigurno po svojoj prirodi znatiželjan čovjek. Zanima me mnogo različitih stilova glazbe, kao što me zanimaju i različiti žanrovi u filmu. Ako se odlučiš za jedan pravac, to je kao da cijeli život glumiš u westernima ili SF filmovima, a meni to moja priroda nije dopustila. Imam osjećaj da se još uvijek tražim. To me čini živim - istaknuo je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Gibonnijeva karijera je doživjela uzlet kada je napisao pjesmu 'Cesarica' za pokojnog pjevača Olivera Dragojevića jer je postao traženi skladatelj. Splićanin je rekao kako je taj hit nastao na brzinu.

Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL

- Dvadeset minuta, nisam se silno trudio, ništa nisam mijenjao na njoj, ni jednu riječ, zarez, bila je takva kakva je. Nerealno romantična, bila je pjesma kao da nije i za to vrijeme, to je bila '92. Niti je bila za to vrijeme niti, nije to realna veza - objasnio je. Nakon toga je napravio pjesmu 'Zlatne godine' sa Zrinkom Tutićem i nastavio nizati hitove te je do danas objavio 10 albuma.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

