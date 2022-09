Gibonni zbog bolesti morao otkazati zakazani koncert u Istri

Pjevač Zlatan Stipišić - Gibonni (53) tijekom srijede je zbog korona virusa otkazao koncert u Vrsaru.

Umjesto Gibonnija u sklopu festivala 'U zagrljaju glazbe, kamena i mora' nastupiti će Neno Belan (60) & Fiumens.

- Tvrtka Music time obavještava sve kupce i cijenjenu publiku da je koncert Gibonnija, koji se trebao održati , 23. rujna 2022., u Vrsaru otkazan zbog bolesti izvođača. Umjesto Gibonnija, u petak, 23. rujna nastupit će Neno Belan & Fiumens - piše u obavijesti.

- Dragi moji, pola benda uključujući i mene je kapituliralo u nedilju navečer i razboljeli smo se. Jako smo se veselili dolasku u Istru. Tribali smo doći dan ranije i ostati i dan nakon koncerta, jer nama je uvik ka praznik dolazak u Istru. Nadamo se nekoj reprizi čim prije! Da sam se samo ja razbolio još bi bez mene moglo, jer Nikša Bratoš od malih nogu sanja da me zamjeni na mjestu glavnog vokala ipak ništa od toga jer je pola benda zdravstveno "karambolirano" pa mu ne možemo priuštiti tu radost. Puno vas volim i ljubim i veselim se unaprid Istri čim prije!!! - napisao je Gibonni na Facebooku.

Podsjetimo, Gibonni je nedavno otkrio kako su ga u djetinjstvu napali vršnjaci jer je došao svirati klavir u njihovu ulicu.

- Ovo je meni vrlo važna priča. Dolazim iz obitelji gdje je to klapsko pjevanje, višeglasno pjevanje, bilo sve. Mene otac nije gurao u taj svijet. Poslao me na klavir, to je istina - započeo je glazbenik u videu.

Imao je, kaže, devet godina kada je doživio udarac.

- Sjećam se da sam išao kod gospođe Ingrid i nosio sam u nekoj torbi od skaja kajdanke, note, crtovlje... I nešto mi padne na glavu. Bum! Ali je bilo mekano, nije bio kamen. Bio je mrtvi golub - prisjetio se Gibonni.

- Tamo je bila ekipa mojih vršnjaka, od devet do 12 godina, gađali su me mrtvim golubom. Kao, što je pi*ko, došao si klavir svirati u našu ulicu - rekao je pa nadodao kako ga je to jako pogodilo. Želio je odustati od sviranja, ali otac mu nije dopustio.

- Došao sam doma i rekao ocu da više nikad neću svirati klavir. On mi je rekao: 'Moraš' - ispričao je Gibonni.

Spasilo ga je to što je uganuo nogu pa nije mogao ići na satove sviranja.

- Pa sam nosio neke zavoje i tako preskočio godinu klavira i otkrio akustičnu gitaru. I onda sam pokušao to što sam naučio na klaviru prebaciti ovdje - rekao je Gibonni pa dodao kako je klapsko pjevanje naučio uz dva prijatelja na splitskoj rivi.

