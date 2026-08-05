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Gigi Hadid i Bradley Cooper su se vjenčali? Svi im gledali ruke

Piše 24sata,
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Gigi Hadid i Bradley Cooper su se vjenčali? Svi im gledali ruke
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Foto: NO CREDIT/ABACA
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Slavni par zajedno je već tri godine, a šuška se da su se oženili u krugu svojih najbližih nedavno...

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Manekenka Gigi Hadid (31) i glumac Bradley Cooper (51) u vezi su od listopada 2023. godine, a nedavno su ponovno dospjeli u središte pozornosti. Par je potaknuo glasine o vjenčanju nakon što su početkom kolovoza snimljeni u Parizu kako na lijevim rukama nose identično zlatno prstenje.

- Bila je svečana večera s njima u New Yorku prošlog tjedan, a puno se šuška da se zaista radilo o vjnečanju - rekao je izvor za The Sun te dodao kako izgleda da je par stvarno rekao sudbonosno 'da' i oženio se u krugu samo najbližih. 

Bradley Cooper And Gigi Hadid On Set Of Oceans - Paris
Foto: NO CREDIT/ABACA

Iako svoju vezu nastoje držati podalje od očiju javnosti, njihova romansa od samog početka izaziva velik interes medija i obožavatelja.

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Par se upoznao na rođendanskoj zabavi djeteta zajedničkog prijatelja i od tada su nerazdvojni. Unatoč relativno kratkom vremenu, njihova je veza brzo postala ozbiljna, a oboje su velika podrška jedno drugome u profesionalnim i privatnim životima.

Bradley Cooper And Gigi Hadid On Set Of Oceans - Paris
Foto: NO CREDIT/ABACA

Vezu su započeli 2023. 

Glasine o romansi između Hadid i Coopera prvi su se put pojavile u listopadu 2023. godine, nakon što su ih fotografi snimili kako zajedno napuštaju popularni restoran Via Carota u New Yorku. Ubrzo nakon toga, izvor blizak paru za časopis PEOPLE izjavio je kako se "samo zabavljaju" i da je sve "super ležerno". Međutim, već u prosincu iste godine, drugi je izvor potvrdio da su stvari postale "puno ozbiljnije".

Bradley Cooper And Gigi Hadid On Set Of Oceans - Paris
Foto: NO CREDIT/ABACA

Do sljedećeg ljeta, njihova je veza prerasla u čvrst i stabilan odnos. "Oboje su zaposleni, ali uspijevaju pronaći vrijeme jedno za drugo i uživaju u zajedničkim trenucima. Nisam bio siguran je li ovo išta više od prolazne afere kad je počelo, ali postalo je puno ozbiljnije", rekao je tada upućeni izvor. Svoju su vezu na neki način potvrdili i na društvenim mrežama u svibnju 2025., kada je Gigi, povodom svog 30. rođendana, prvi put objavila fotografiju s Cooperom na svom Instagram profilu. Na jednoj od fotografija par se ljubi ispred rođendanske torte, a Gigi je u opisu napisala: "Osjećam se tako sretno što mi je 30!". Evo svega što treba znati o vezi Gigi Hadid i Bradleyja Coopera.

Spajanje obitelji i podrška najbližih

Oboje partnera imaju djecu iz prijašnjih veza. Gigi dijeli kćer Khai s bivšim partnerom, pjevačem Zaynom Malikom, dok Bradley ima kćer Leu de Seine s bivšom partnericom, manekenkom Irinom Shayk. Prema izvorima, njihove se kćeri odlično slažu.

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"Njihovi su rasporedi pretrpani, ali su pronašli ritam koji funkcionira za njih i za djecu. Khai i Lea se stalno viđaju i odlično se slažu, što je sve učinilo puno lakšim", otkrio je izvor za PEOPLE u kolovozu 2025. Dodao je i kako su im "veza i kćeri prioritet" unatoč brojnim poslovnim obvezama. Čini se da je glumac osvojio i simpatije Gigine obitelji i prijatelja. "Svi vide koliko je sretna i opuštena s njim. Posebno njezina majka Yolanda primjećuje koliko je Gigi ugodno kada je Bradley u blizini", naveo je isti izvor.

91st Academy Awards - Oscars - Hollywood
91st Academy Awards - Oscars - Hollywood | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
*uz korištenje AI-ja
 

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