Gigi Hadid vraća se na Victoria's Secret modnu pistu ove godine

Spektakularna modna revija službeno se vraća 2026. godine te kako je brend objavio 16. srpnja, a održat će se u Los Angelesu, a ne u New Yorku

Poznati brend donjeg rublja otkrio je i prvu službeno potvrđenu manekenku, a riječ je o Gigi Hadid koja je već prije nosila revije za brend.

- Uđite, anđeli, idemo u Los Angeles! - rekla je poznata manekenka u videu koji je brend objavio na Instagramu.

Gigi Hadid (31) debitirala je na Victoria's Secret modnoj reviji još 2015. godine, a tada je nosila zavodljivu odjeću na temu vatrogasca i prekrasan outfit inspiriran zelenim leptirom.

- Mislim da sam dva ili tri puta isprobala prije nego što sam debitirala na reviji, pa možete zamisliti kako sam se osjećala kada sam prvi puta radila na Victoria's Secret modnoj reviji - prisjetila se manekenka putem Instagrama prošle godine.

Prije debija na modnoj pisti Victoria's Secreta, Gigi je bila kritizirana zbog hoda pistom, figure i uloge koju je nepotizam možda odigrao u njezinoj karijeri u usponu. Naime, njezina majka je Yolanda Hadid, zvijezda reality showa 'Prave kućanice iz Beverly Hillsa', a njezin otac, Mohamed Hadid, je investitor luksuznih nekretnina.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

- Ne, nemam isti tip tijela kao druge manekenke na revijama. Ne, ne mislim da sam najbolja na revijama. Da, želim imati jedinstven hod, ali također znam da se moram poboljšati. Ne, nisam ni prva ni posljednja manekenka svog tipa u ovoj industriji. Možete izmisliti sve razloge zašto mislite da sam tu gdje jesam, ali zapravo sam vrijedna i radišna djevojka koja je samouvjerena i koja je došla u vrijeme kada je modna industrija bila spremna za promjenu. Da, imam grudi, imam trbušne mišiće, imam stražnjicu, imam bedra, ali ne tražim poseban tretman. Uklapam se u veličinu uzorka. Vaši zlobni komentari ne tjeraju me da želim promijeniti svoje tijelo, ne tjeraju me da kažem ne dizajnerima koji me pozivaju da budem na njihovim revijama i definitivno ne mijenjaju mišljenja dizajnera o meni - napisala je svjetski poznata manekenka 2015. godine na Instagramu.

I zaista, nakon svoje prve Victoria's Secret modne revije, Gigi Hadid se vratila 2016., 2018., 2024. i 2025. Tijekom proteklog desetljeća, također je bila na naslovnicama bezbrojnih modnih časopisa, nosila je predstave luksuznih marki od Chanela do Versacea i postala jedna od najplaćenijih manekenki u industriji.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Iako točan datum revije Victoria's Secreta 2026. još nije objavljen, događaj se posljednjih godina održavao u listopadu te se očekuje kako će se ta praksa nastaviti.