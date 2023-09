Gimnazijalka Nikolina oduševila žiri: Prvakinja je Hrvatske u boksu, a voli praviti i kolače...

Druga epizoda emisije 'Superstar' započela je nastupom 17-godišnje Nikoline Kolman iz Zagreba, koja trenutačno pohađa gimnaziju.

Nikolina je prije svog nastupa otkrila da je pjevanje nešto što najviše voli, a iako je prvakinja u boksu, zamijenila bi sport s glazbom. Za žiri je pripremila pjesmu 'Flowers' pjevačice Miley Cyrus, koju je otpjevala i zasvirala na klaviru te oduševila ih svojim nastupom. Kroz cijeli ju je nastup hvalila Severina koja joj je govorila: 'Bravo'.

- Došla je, donijela nam cvijeće i emotivno nas prebila - rekao je Tonči Huljić nakon njenog nastupa. Filipu je pokazala svoje boksačke vještine za koje je, kao i za pjevanje, od njega dobila 'DA'.

Foto: RTL

- Tako si ležerno to napravila, sjela za klavir i bila potpuno iznenađenje, to je to što se traži - poručila joj je Severina. Svi članovi žirija dali su joj 'DA' pa je prošla dalje u natjecanje, a Nikolina im je svima poručila da su 'ljepši uživo'.

- U glazbi uvijek možeš pronaći svoje osjećaje, ona tvoj terapeut, ona je moj lijek - rekla je Nikolina.

Foto: RTL

Uz to što voli pjevati, Nikolina se bavi i boksom, a trenutačno u svojoj kategoriji drži titulu prvakinje Hrvatske. Osim boksa, jako voli i kolače, a ljubav prema slasticama joj se javila tako što je kao mlađa gledala svoju majku kad je pravila kolače.

- Svi me žicaju da im uvijek nešto radim, neke torte - otkrila je Nikolina.