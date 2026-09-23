Gitarist Jonathana: 'Da vam kažem što se dogodilo u SAD-u, više nikad ne bismo dobili vizu'

Petnaestak godina, stotine koncerata, kilometri provedeni u kombiju, festivali, Amerika, veliki albumi, poslovi, obitelji i djeca, a riječki Jonathan i dalje traje. Bend koji se okupio kao društvo prijatelja danas pripada prepoznatljivijim imenima domaće indie i alternativne rock scene, a u četvrtak, 24. rujna, vraća se pred zagrebačku publiku i otvara novu koncertnu sezonu Vintage Industrial Bara.

Priča Jonathana počela je 2011. godine u Rijeci, kada se okupila skupina prijatelja s iskustvom sviranja u drugim bendovima. Nekoliko godina poslije pjesma "Maggie" skrenula je pozornost šire publike na njih, a slijedili su albumi i izdanja "Bliss", "Getting Closer Is Keeping Us Apart", "To Love" i "To Hold". Posljednji studijski album "Everyone Else Is OK" objavili su u ožujku 2024., nakon nekoliko godina rada, a donio je 11 pjesama. Iza benda su i nastupi uz Editorse i The Killerse, festivali poput EXIT-a, INmusica i Waves Vienna te odlazak preko Atlantika i nastup na SXSW-u.

Kad su počinjali, međutim, teško da su mogli planirati što će Jonathan biti petnaest godina poslije. Zapravo, kaže gitarist Darko Petković – Rade, nisu previše planirali ni tada.

Foto: Ivana Bartolović Resch

– Pa i ne baš. Mi smo dosta slučajno uletjeli u ovu kombinaciju. Nekako smo samo počeli svirati jer nam je tada bilo fora. Svirali smo dugo u drugim bendovima, rodila se neka nova energija među nama, imali smo dobar momentum i samo krenuli – prisjeća se Rade.

U toj početnoj euforiji čak mu se činilo mogućim da će zajedno svirati zauvijek. Bilo im je dobro, sve su pomalo romantizirali i nisu previše razmišljali o tome što će se dogoditi kada u priču uđu ozbiljniji poslovi, obitelji i sve ono što s godinama počinje puniti kalendar. Sumnje u dugovječnost benda, kaže, došle su poslije.

– Život je počeo stiskati i stvari su se krenule razvodnjavati, kao u svakom odnosu. I sad zapravo ne vjerujem dokle smo stigli i da još idemo. Pogotovo kad se uzme u obzir da nikad nismo bili pravi profesionalci u glazbi i da smo morali raditi uz bend. Volimo to i ne odustajemo jer nam je i dalje dobro. Vidjet ćemo do kada - komentirao nam je u razgovoru.

Rock'n'roll je tako s vremenom postao i ozbiljna logistička operacija. Okupiti šestero ljudi za kontinuirani rad danas je znatno kompliciranije nego u vrijeme kada su počinjali, a upravo je kontinuitet stvaranja, smatra Rade, presudan da bi bend ostao živ. Kada se dogovori turneja ili određeni projekt, vrijeme se nekako pronađe. Cijena toga, šali se, plaća se poslije.

– Onda se ide u kredit kod kuće. Komplicirano je, ali da se.

Zagreb: Riječki bend Jonathan nastupio u Tvornici kulture | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Godine zajedničkog rada nisu, naravno, potpuno eliminirale ni bendovske drame. Jonathan se još uvijek može posvađati oko praktički svega, samo što se petnaest godina iskustva ipak vidi u načinu na koji se članovi s tim nose.

– Drama se radi oko svega, ali smo dovoljno odrasli da se ne hvatamo za to, osim što ismijavamo i zajebavamo jedni druge. Uglavnom iza leđa – govori Rade.

Posebno poglavlje njihove priče ostala je američka turneja. U tri tjedna prešli su oko 9000 kilometara i odsvirali 15 koncerata, a na pitanje koja je najluđa situacija koju iz SAD-a još prepričavaju, Rade nudi odgovor koji možda govori više od same anegdote.

– Ako vam to ispričam, nećemo više nikad dobiti vize za Ameriku - nasmijao se.

Amerika im je, međutim, donijela i jedan od onih trenutaka u kojima se glazbeniku učini da bi život mogao krenuti potpuno drugim smjerom. Na završetku turneje odsvirali su posljednji koncert u New Yorku, nakon čega im je tamošnja hrvatska ekipa organizirala zabavu u penthouseu na Lower East Sideu. Među gostima su bili i ljudi iz glazbene industrije, a Rade se sjeća da je interes za bend tada postao vrlo konkretan.

Novinarka Billboarda željela se nekoliko dana poslije sastati s njima i napraviti intervju. Ljudi koje su upoznavali govorili su im da imaju dobre šanse uspjeti ako ostanu u SAD-u i nastave svirati. Problem je bio u tome što Jonathan više nije bio skupina klinaca koja može jednostavno nazvati kući i objaviti da se nekoliko mjeseci neće vratiti.

– Morali smo otići već drugi dan, vratiti se svojim obiteljima, poslovima i svemu ostalom. Svi su nam tada u Americi govorili da imamo velike šanse ako ostanemo i da samo trebamo svirati. Tada smo shvatili da smo možda prestari za to i da nemamo mogućnost nazvati doma i reći da se ne vraćamo idućih nekoliko mjeseci jer počinje hustle prema nekom nazovi uspjehu - priča nam Rade. Danas na taj trenutak gleda nešto drukčije nego što bi ga vjerojatno gledao dvadesetak godina ranije.

– Sad mi je nekako drago da je bilo tako. U ovim godinama to sve ne izgleda tako romantično kao nekad kad smo bili klinci - zaključio je.

Ako su neke pjesme tijekom godina izgubile mjesto na koncertima, Jonathan oko toga nije previše sentimentalan. Ono što više nisu željeli svirati jednostavno su maknuli sa set-liste, bez obzira na želje publike. S druge strane, postoji pjesma kojoj se uvijek rado vraćaju.

– "Pictures" nam je nekako najveći gušt svirati. Dosta nas je obilježila i oblikovala – kaže Rade.

Upravo su koncerti tijekom godina postali jedan od zaštitnih znakova Jonathana. Bend je 2020. osvojio Rock&Off nagradu za koncertnog izvođača godine, a njihovi nastupi tradicionalno počivaju na velikoj količini energije i fizičkom angažmanu.

S petnaestak godina više nego na početku, tijelo ipak nešto brže podsjeti da 2011. nije bila jučer.

Zagreb: Dodjela Rock & Off nagrada u Tvornici Kulture | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

– Osjećamo to svaki dan. Definitivno nismo više dečki iz 2011. Sad nakon koncerta po uputnicu kod doktora i na neku terapiju – šali se Rade.

I Jonathanova glazba s godinama se mijenjala zajedno s njima. Album "Everyone Else Is OK", objavljen 2024., nastajao je tijekom turbulentnog razdoblja, a bend ga je opisao kao odraz vremena kroz koje su prolazili oni sami, ali i društvo oko njih.

Rade pritom pojašnjava da naslov albuma ne govori jednostavno o osjećaju da su svi drugi dobro dok se pojedinac sam bori s problemima. U središtu je, kaže, nešto što je postalo gotovo svakodnevni refleks, uspoređivanje vlastitog života s pažljivo uređenim životima koje gledamo na društvenim mrežama.

– "Everyone Else Is OK" zapravo govori o romantiziranju tuđih života kroz lažnu sliku društvenih mreža, gledanju na sebe i svoj život kao na neuspjeh i stvaranju kompleksa manje vrijednosti - istaknuo je. O anksioznosti kao izvoru tekstova, dodaje, preciznije bi govorio frontmen Zoran Badurina, ali Rade je povezuje i s određenom vrstom hipersenzibilnosti. Čovjek intenzivnije reagira na svijet oko sebe, jasnije vidi stvari koje nisu osobito lijepe, a sve što se pritom nakuplja negdje mora pronaći izlaz.

O takvim je stvarima, smatra, s godinama postalo lakše govoriti. Nestaje potreba da se čovjek neprestano skriva iza određene slike o sebi, a život se počinje promatrati s nešto veće distance.

Zagreb: Četvrto izdanje nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

– Nema se više što skrivati. Vrijeme ide, sve više kužiš bizarnost života i da ništa nema smisla osim malo ljubavi - kaže gitarist.

Petnaest godina na sceni donijelo im je i susrete s brojnim velikim imenima. Dijelili su pozornice s Editorsima i The Killersima, prolazili backstageovima velikih festivala i iz neposredne blizine gledali kako funkcioniraju puno veće produkcije. Ipak, jedan prizor posebno je ostao Radeu u sjećanju, odnos članova Placeba koji je vidio iza pozornice.

Prema njegovu iskustvu i dojmu iz tog susreta, dvojica članova benda tada praktički nisu komunicirala, a organizacija oko njih bila je postavljena tako da se izvan pozornice što manje susreću. Velika produkcijska ekipa, kaže Rade, morala se prilagođavati toj dinamici.

– Svi hodaju kao po jajima zbog tog njihovog odnosa, a puno ljudi radi na njihovoj produkciji. Dosta otužno sve skupa, ali show must go on – prisjeća se.

Jonathan se, barem zasad, nalazi na sasvim drugoj točki svoje priče. Njihov bend možda više nije romantična ideja o petorici prijatelja koji nemaju drugih obveza osim probe i sljedećeg koncerta. Postoje poslovi, obitelji, djeca, rasporedi, umor i povremeni "krediti" koje treba vratiti kod kuće. Ali postoji i razlog zbog kojeg se, petnaestak godina poslije, i dalje okupljaju, stvaraju i ulaze u kombi.

A što publika može očekivati od Jonathana u Vintage Industrial Baru? Rade je ovaj put bio znatno kraći nego kada govori o životu, Americi, godinama i smislu svega.

– Znoj.