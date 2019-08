Giuliano: Kazinoti nas je zbog ‘Juga’ izbacio iz svog studija...

Moji suradnici uglavnom su isti. Nema potrebe mijenjati ih jer smo dobra ekipa, prijatelji, odlično surađujemo. Ne mijenjam lako bilo što, posebice ne ono što štima i dobro je, rekao nam je Giuliano (46).

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splićanin već četiri mjeseca hara top listama novim hitom “100 posto lud”. Na koncertima je pjesma sjajno primljena, a osim Giuliana koji ju je moćnim vokalom donio, za uspjeh su zaslužni Neno Ninčević i Branimir Mihaljević, autori teksta i glazbe. Ninčević mu je 2000. napisao i megahit “Srna i vuk”. Pjesma je to kojom je nekadašnja Čelična lady HRT-a Ksenija Urličić bila oduševljena. “Nitko osim Ninčevića ne može u istu pjesmu staviti srnu i vuka a da zvuči romantično, a nitko kao Giuliano ne može te stihove donijeti na scenu”, rekla je svojedobno Ksenija.

- Laska mi to, svakako, posebice kad ona to kaže. Žena je držala zabavni program, glazbu na razini koja danas ne postoji. Puno znači kad ti netko da takav kompliment - kaže. Pjevač ne želi reći je li supruzi Kristini ikad doma uz gitaru zapjevao “Sve to je ništa od kad sam tvoj, kažem bez kajanja”, ali kaže da se svih 17 godina braka trudi biti jako pažljiv.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Pokušavam biti što normalniji, pomagati, nasmijati je i biti romantičan. Jesam, pažljiv sam - kaže.

Nekadašnja alfa i omega Zabavnog programa HRT-a nije jedina koja voli njegove pjesme i vokal. Ispod Giulianovih pjesama na You Tubeu mnoštvo je pozitivnih komentara. “Ako se i povukao sa scene, ostavio je najbolje pjesme. Respect! Najbolji glas Balkana a i šire” samo je jedan od komentara. Giuliano se nije povukao, ali istina je, kaže, da radi “potiho”.

- Nisam od onih koji će biti na Instagramu, Facebooku, ne slikam se. Glazbom se bavim jer je volim, tako se i odnosim prema poslu. Kad imam nešto reći, kažem, ali nisam lik za ekscese po portalima. Živim normalan život i dat ću sve od sebe da do kraja karijere bude tako - rekao je. Od početka karijere fura svoj stil. Nema pjesmuljaka niti je ikad pristajao na kompromise. Svjestan je, priča, da ga je takav stav koštao, ali na niže ne pristaje.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Tim nepristajanjem na komrpomise dobio sam ono što nema cijene, a to je moj mir i zadovoljstvo poslom koji radim. Uzimam pjesme koje mi se sviđaju, ispunjavaju me, radim kako hoću. Možda sam mogao ući u druge žanrove, ali to ne bih bio ja - priča Giuliano.

Još se pamti ludilo kad je 1998. snimio “Jugo”. Pjesma mjesecima nije silazila s vrhova top-lista, za nju su Marijan Ban i Giuliano dobili Porin.

- I danas mi zvuči sjajno, obožavaju je čuti na koncertima, pjevaju je od početka do kraja i mislim da sam imao sreću da će me ta pjesma nadživjeti. Ostat će i nakon mene - ponosan je. Pamti snimanje u studiju s Remijem Kazinotijem. Snimili su je, kaže, iz drugog ili trećeg puta, a u studiju su se zadržali 20-ak minuta.

Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

- Tad nas je Remi izbacio iz studija. Rekao je: ‘To je to, ajde sad, maknite se iz studija, smetate mi’. Bio je zadovoljan jer smo odmah uboli atmosferu - prisjetio se Giuliano. Često se sjeti scene ondašnjeg vremena i zapravo mu ne nedostaje. Stvaraju se, govori, nove tehnologije i glazba se mijenja. Ne rade se više pjesme kao nekad, sve je užurbanije. Prije se, prisjeća se, jedna pjesma radila i po šest mjeseci. Ne nedostaju mu ni druženja jer ekipa se i danas često okupi. Njegovo društvo čine ljudi koje javnost ne poznaje. Giuliano je uz njih ako zatreba i u lošim vremenima.

- To je važan dio prijateljstva, apsolutno sam spreman pomoći. Dugo godina se družimo i jesam među onima kojima je puna kuća ljudi – priča. Ljeti, kad se odmara s obitelji, sretan je kad im se prijatelji pridruže. Voli otići u Velu Luku, obići Dalmaciju. Ne ide na ljetovanja u inozemstvo, jer, kaže, nema problema s obožavateljima. Zaustavljaju ga i nije mu teško popričati.

- Ljudi mi ne smetaju. Društven sam i rado sa svakim razgovaram. Volim poći na balun, na more, raditi gradele s društvom. To me ispunjava - kaže.

Foto: pr fotografija

Baš tako provodi vrijeme kad dođe do zamora od silnih putovanja, koncerata. Svako malo, kaže, isključi mobitel na mjesec, dva te odmori i sebe i ljude oko sebe od njega samog. Nema, priča, problem s isključivanjem interneta, mobitela. Dapače. Voli otići u prirodu, šumu, na more, bez tehničkih pomagala. Pamti dane kad je dobro živio i bez njih. Posebice se djetinjstva sjeća po bezbrižnosti.

- Balun po cijele dane. Nije bilo interneta, samo druženja. Znao sam tad sve telefonske brojeve napamet, sad ne znam ni dva. Moji me nisu mogli natjerati kući, samo sam vikao: ‘Daj još 5 minuta’ - rekao je.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Bio je, dodaje, miran i dobar učenik. Sa školom nije bilo problema. Prije par godina je sa suprugom Kristinom statirao u “Igri prijestolja”.

- Veliki sam fan Georgea Martina i njegovih knjiga. Kad sam saznao da se snima u Hrvatskoj, odmah sam se javio. Zanimalo me kako funkcionira vrhunska produkcijska kuća, upoznao sam ga i to mi je bilo najveće zadovoljstvo. Toliko profesionalnosti još nisam vidio - pun je dojmova. Lijepa iskustva ipak nisu inspiracija za ulazak u nove hrvatske produkcije. Nije mu napeto pojaviti se u našim serijama ili filmu, ali ističe da protiv gostovanja nema ništa. Pod uvjetom, dakako, da ga to zanima. Kad zahladi, ulazi u studio i završit će pjesme za novi album. Slijede koncerti, od kojih je jedan i u zagrebačkom Boogaloou. Potom će, opet, ugasiti telefone i odmoriti se.