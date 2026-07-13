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Glamur na Wimbledonu: Slavna pjevačica stavila ogroman šešir na glavu, prepoznajete li je?

Piše 24sata,
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Glamur na Wimbledonu: Slavna pjevačica stavila ogroman šešir na glavu, prepoznajete li je?
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Foto: NEIL HALL/EPA
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Brojni slavni pratili su meč Jannika Sinnera i Alexandra Zvereva u finalu Wimbledona, a među njima je bila i kraljevska obitelj, kao i brojne zvijezde Hollywooda

Admiral

Muško finale Wimbledona u Londonu ponovno je potvrdilo svoj status ne samo kao vrhunac teniske sezone, već i kao prvorazredno društveno okupljanje na kojem se jednostavno mora biti viđen. Dok su se na legendarnom središnjem terenu za najprestižniji naslov u svijetu tenisa borili Jannik Sinner i Alexander Zverev, tribine su bile ispunjene poznatim licima iz svijeta filma, glazbe, mode i politike.

POGLEDAJTE GALERIJU: Slavni na Wimbledonu 

Wimbledon Wimbledon Wimbledon
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Foto: Andrew Couldridge

Najviše pažnje privukle su princeza od Walesa, Kate Middleton, i međunarodna superzvijezda Jennifer Lopez, svaka na svoj način unoseći dašak glamura u sportsku atmosferu.

Kraljevska obitelj kao vjerni navijači turnira

Kao dugogodišnja i strastvena pokroviteljica All England Lawn Tennis and Croquet Cluba, Kate Middleton nezaobilazna je gošća na finalnim mečevima. Njezina prisutnost nije samo protokolarna; princeza je poznata kao istinska zaljubljenica u tenis. I ovoga je puta oduševila svojim besprijekornim modnim odabirom, pojavivši se u elegantnoj zelenoj haljini s pelerinom britanske dizajnerice Emilije Wickstead, boji koja suptilno odaje počast travnatim terenima Wimbledona.

Wimbledon
Foto: Marko Djurica

Njezina pojava bila je slika profinjenosti i staloženosti dok je s tribina emotivno pratila svaki poen napetog dvoboja. U društvu supruga, princa Williama, te njihove djece, princa Georgea i princeze Charlotte, nastavila je lijepu obiteljsku tradiciju posjećivanja najvažnijeg meča turnira. Prisutnost mlade kraljevske generacije, koja je s velikim zanimanjem pratila meč, dodatno je naglasila duboku i trajnu vezu koju Wimbledon ima s britanskom kraljevskom obitelji.

Wimbledon
Foto: Andrew Couldridge

Njihove spontane reakcije tijekom meča bile su pod budnim okom fotografa i pružile su uvid u opušteniju stranu kraljevske obitelji.

Holivudska elita zauzela najekskluzivnija mjesta

Osim članova kraljevske obitelji, finale privukao je blistav niz poznatih osoba, a posebno se istaknula Jennifer Lopez, koja je unijela dašak holivudskog sjaja na londonski turnir.

Wimbledon
Foto: Andrew Couldridge

Pjevačica i glumica plijenila je poglede u pomno odabranom i vrlo elegantnom kompletu, dokazavši još jednom svoj status modne ikone. Sjedila je u prestižnom Royal Boxu, vjerojatno najpoželjnijem mjestu u svijetu sporta, gdje su je kamere uhvatile u ugodnom i opuštenom razgovoru s britanskim glumcem Tomom Hiddlestonom, a posebnu pozornost izazvao je i njezin šešir. 

Wimbledon Grand Slam tennis tournament - Day 14
Foto: NEIL HALL/EPA

Popis holivudskih zvijezda koje su pratile meč bio je uistinu impresivan. Uz Lopez i Hiddlestona, na tribinama su viđeni i dobitnici Oscara Nicole Kidman i Rami Malek, kao i iznimno popularni glumci Andrew Garfield i Ben Stiller.

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Svojim prisustvom događaj je uveličala i legendarna urednica Voguea, Anna Wintour, čime je još jednom potvrđen jedinstveni status Wimbledona kao mjesta gdje se susreću sport, glamur i visoka moda.

Wimbledon
Foto: Andrew Couldridge

Iako su zvijezde na tribinama privlačile veliku pažnju, u središtu događanja ipak je bio vrhunski tenis. Finalni meč između Talijana Jannika Sinnera i Nijemca Alexandera Zvereva ispunio je sva očekivanja i publici pružio dramu dostojnu finala najvećeg turnira.

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*uz korištenje AI-ja
 

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