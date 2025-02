Glamurozni plavi tepih u Opatiji uoči Dore: Futuristički kostimi, klaunovi pa čak i domaća svinja

Uporna kiša koja je cijeli dan padala nije narušila dobro raspoloženje na svečanom otvorenju ovogodišnje Dore u dvorani "Marino Cvetković" u Opatiji.

Pod svjetlima reflektora 24 izvođača prodeflirali su pred novinarima i fotoreporterima u zanimljivim kreacijama dostojnim pozornice koja će jednog sretnika odvesti na Eurosong u švicarski Basel.

Opatija: Izvođači i voditelji na Dori | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

No, najviše pažnje izazvao je "performans" etno-punk benda "Ogenj" iz Koprivnice koji su na Plavi tepih došli sa domaćom svinjicom.

- Imali smo jednu drugu ideju, no kiša nam je pokvarila planove pa smo se odlučili za plan b. Naime, Podravina je kak i Slavonija, puna pajceka, kukruza, domaćih plodova i tradicije, tj. mi kao bend koji vučemo tu tradiciju smo tako došli na ideju da dođemo s Cinoberom, nazvan po osebujnom liku iz kultne serije Gruntovčani, koji je ljubimac jednog našeg prijatelja koji živi tu u blizini. Jednostavno se sve tak nekak posložilo - otkrio nam je frontmen benda Tomislav Mihac Kovačic dok je Cinober slasno jeo jabuke.

Dodao je kako se iznenadio jakoj tremi koju osjeća uoči nadolazaćeg nastupa.

- Iako smo mi koncertno stalno jako aktivni trema je definitivno tu. Ipak je ovo jedna specijalna produkcija i show. Samo sudjelovanje na Dori je naša pobjeda jer smo izašli iz svoje zone komfora, no pobjeda bi bila san iz kojeg se još nismo probudili - kazao je frontmen benda koji ove godine slovi za jednog od favorita.

Za razliku od njih Marko Tolja, koji se na Doru vratio nakon 16 godina izbivanja, ostao je vjeran svom profinjenom modnom izričaju klasičnog odijela s funcky košuljom.

- Vraćam se na Doru nakon 16 godina. Ovog puta iz potpuno drugih razloga. Pjesma "Through the dark" govori o problemu mentalnog zdravlja, poglavito u mladih. O toj temi se kod nas, pa vjerujem i u Europi, premalo govori i ovom pjesmom mi je cilj potaknuti ljude na razmišljanje jer prva stepenica pomoći ljudima s takvim problemima je da društvo shvati, i prihvati, osobu koja ima problem. Dora je naš najgledaniji glazbeni festival i o svakoj pjesmi se puno razglaba i komentira pa mi se činila kao super platforma za pokretanje ove moje inicijative. Plasman i pobjeda su mi u ovom slučaju na drugom mjestu. Najbitnije mi je da svatko tko čuje pjesmu promisli o tome o čemu ona govori. Dogodi li se to, za mene je to već pobjeda - kazao je Tolja.

Da je Dora nekad i sad neusporediva potvrdio nam je gitarist grupe Magazin, još jednog ovogodišnjeg favorita.

- Baš sam s kolegom pričao kako je sve nekad bilo drugačije, skromnije; mi se opće nismo brinuli o garderobi, ni mi, ni nitko oko nas. Sve je bilo normalno, bila bi jedna mala probica i sviralo se sve u živo, zajedno s orkestrom. Sad je malo drugačije i moram priznati da se mi malo teže snalazimo s tom muzikom na play back, no svako vrijeme nosi svoje. Ja se nadam da će se opet vratit stara vrimena, kao što je San Remo odolio tolikim godinama. Nadam se da će se tako i Eurosong vratit nastupima u živo, onda će to ponovo bit prava priča. Nekada se također samo pjevalo na materinjem jeziku, što je za narode koji imaju jezike koje govore mali broj ljudi, poput nas bio svojevrsni hendikep, no imali smo mi lijek i za to, tj. pjesmu koja nažalost nije prošla, a bila je gotovo bez teksta, i takve pjesme su znale pobijedit na Eurosongu. U svakom slučaju ovo danas je sve podređeno nekon komercijalnom uspjehu, eventualnoj međunarodnoj karijeri pa zašto ne da se pjeva na stranom jeziku - kazao je Željko Baričić, gitarist grupe Magazin.

- Najbitnije mi je da ne zaboravim guštati i ostavit dušu na pozornici i da te dvi i pol minute bude moment koji ću pamtit usred mora stresa kao jedna izvanrednu priliku u milijun godina - dodala je pjevačica benda Lorena Bućan.

Jelena Radan, koja će prva na francuskom jeziku cjelovito izvesti pjesmu na Dori plavim tepihom prošetala je u autorskoj kreaciji mlade dizajnerice Katarine Matulin, čija haljina simbolično objedinjuje motive iz pjesme - led, mrtvo more, s bojama francuske, ali i hrvatske zastave.

- Pjesma je nastala tijekom korone s kolegicama iz grupe Meritas, imale smo vremena, pustile su mi neke od svojih ideja i melodija mi je nekako ušla u uho. Tada još nije imala tekst, a kako sam ja dosta spora, tek sam joj se opet vratila prije par mjeseci kad smo je se opet uhvatile. U to vrijeme krenule su reklame za Doru, pogledale smo se i odlučile je dovršiti. Isprobale smo je na hrvatskom i engleskom jeziku, no najbolje je zazvučala na francuskom. Svjesna sam da ljudi rjeđe znaju francuski od engleskom no smatram da je to dobra aranžmanska odluka jer glazba i umjetnost nebi trebali imati granice, osim ako nisu organizacijski određene - zaključila je Radan.

Prvo finale Dore počinje sutra, 27. veljače i traje do 2. ožujka. Gledatelji će svakodnevno u programu HTV-a moći pratiti atraktivna glazbeno-scenska događanja: prvu i drugu polufinalnu večer DORE 2025. koje će se održati 27. i 28. veljače, koncert "Opatija bajna" iz Kristalne dvorane hotela Kvarner u subotu 1. ožujka te završnu večer DORE u nedjelju 2. ožujka.