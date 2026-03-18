Glazbeni show kakav Hrvatska još nije imala: O pobjedniku odlučuju lajkovi i komentari

LOUD STAGE okuplja 16 kandidata, poznate producente i influencere, a prvi put u Hrvatskoj svaki like, share i komentar direktno odlučuje tko ostaje u natjecanju

Hrvatska glazbena scena dobiva projekt koji bi mogao promijeniti pravila igre. Više od 600 mladih izvođača prijavilo se za LOUD STAGE, prvi domaći digitalni diskografski talent show, a samo njih 16 izborilo je mjesto u natjecanju koje počinje ove nedjelje.

No, za razliku od klasičnih televizijskih formata ovdje publika ima glavnu riječ. Svaki like, komentar i share se boduje, a upravo gledatelji odlučuju tko ostaje, a tko napušta show.

Prva epizoda emitira se u nedjelju 22. ožujka u 20:00 sati na LOUD DIGITAL YouTube kanalu, dok će već dan kasnije uslijediti prvi live eliminacijski krug u kojem show napuštaju dva kandidata.

LOUD STAGE nije samo show to je digitalni reality koji se paralelno odvija na društvenim mrežama. Kandidati svakodnevno objavljuju sadržaj, grade svoju publiku i bore se za opstanak u natjecanju.

U drugoj fazi natjecanja kandidati rade na vlastitim pjesmama s nekim od najpoznatijih producenata iz regije. Među njima je i Miro Buljan, autor i producent s više od 1200 pjesama i brojnim hitovima iza sebe, koji je radio s imenima poput Toše Proeskog, Tonyja Cetinskog, Vanne i Nine Badrić. Uz njega, u projektu sudjeluju i Baby Dooks, Koolade, Priki i Peconni, ekipa koja stoji iza brojnih hip hop, pop i regionalnih hitova.

Poseban segment showa čini i digitalni žiri sastavljen od influencera koji kandidatima pomažu razumjeti kako danas funkcionira publika i društvene mreže. U toj ulozi nalaze se Lana Klingor, LayZ, Crni Ante i Paula Sik.

Glazbeni žiri čine Tomo in der Mühlen, Zsa Zsa, Ivana Mišerić i Marko Lasić Nered, dok s kandidatima rade i vocal coach tim predvođen Marijom Husar te Nedom i Sanjom Parmač.

Za scenski nastup zadužen je plesni tim Transform.

Pobjednika na kraju čeka diskografski ugovor, profesionalna produkcija i lansiranje karijere pod okriljem LOUD DIGITAL-a.

– Danas više nije dovoljno imati samo talent. Potrebno je znati komunicirati s publikom i graditi svoj identitet. Upravo to ovaj show omogućuje – poručio je Marko Lasić Nered, direktor LOUD DIGITAL-a. LOUD STAGE starta ove nedjelje, a jedno je sigurno publika će ovaj put imati zadnju riječ. 

